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Эстегляль Тегеран
1:1
Конец матча
Аль-Айн
0'
1:0
42' Пенальти
Тиам Маме
1:1
79' Гол
Tsukasa Shiotani
90'+10
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Tsukasa Shiotani бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Тиам Маме из команды Эстегляль Тегеран забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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