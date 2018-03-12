- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:1
Конец матча
1:0
42' ПенальтиТиам Маме
1:1
79' ГолTsukasa Shiotani
|
42'
1:0
79'
1:1
Предыдущие игры
Эстегляль Тегеран (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 06.03.2018 Аль-Айн 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 01.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Персеполис ПГПЛ
- 24.02.2018 Фулад Хузестан 1:4 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 20.02.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 13.02.2018 Аль-Райян 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 08.02.2018 Эстегляль Тегеран 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 30.01.2018 Санат Нафт 1:2 Эстегляль Тегеран КХ
- 25.01.2018 Эстегляль Тегеран 4:0 Парс Джем Бушир ПГПЛ
- 19.01.2018 Падиде 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 12.01.2018 Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа ПГПЛ
- 05.01.2018 Тракторсази 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 28.12.2017 Эстегляль Хузестан 0:3 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 24.12.2017 Эстегляль Тегеран 4:0 Санат Нафт ПГПЛ
- 20.12.2017 Эстегляль Тегеран 3:0 Иранджаван КХ
- 06.12.2017 Эстегляль Тегеран 3:0 Сепахан ПГПЛ
- 30.11.2017 Пайкан 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 25.11.2017 Эстегляль Тегеран 2:0 Гостареш Фулад ПГПЛ
- 20.11.2017 Сиах Джамеган 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 31.10.2017 Эстегляль Тегеран 2:0 Нафт Тегеран ПГПЛ
Аль-Айн (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 06.03.2018 Аль-Айн 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 01.03.2018 Аль-Айн 6:2 Аль-Вахда АГЛ
- 24.02.2018 Аль-Шарджа 3:1 Аль-Айн АГЛ
- 20.02.2018 Аль-Айн 1:1 Аль-Райян ЛЧА
- 13.02.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Айн ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Айн 3:0 Эмирейтс АГЛ
- 03.02.2018 Аль-Айн 7:0 Аджман АГЛ
- 30.01.2018 Аль-Айн 2:0 Малькия ЛЧА(
- 26.01.2018 Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Айн АГЛ
- 21.01.2018 Аль-Айн 6:2 Хатта АГЛ
- 12.01.2018 Аль-Васль 1:3 Аль-Айн АГЛ
- 08.12.2017 Аль-Дафра 1:2 Аль-Айн АГЛ
- 01.12.2017 Аль-Айн 2:1 Аль-Наср Дубай АГЛ
- 23.11.2017 Дибба Аль-Фуджайра 0:0 Аль-Айн АГЛ
- 18.11.2017 Аль-Айн 2:2 Аль-Джазира АГЛ
- 04.11.2017 Аль-Вахда 0:1 Аль-Айн АГЛ
- 28.10.2017 Аль-Айн 3:3 Аль-Шарджа АГЛ
- 21.10.2017 Эмирейтс 0:2 Аль-Айн АГЛ
- 14.10.2017 Аджман 2:3 Аль-Айн АГЛ
- 29.09.2017 Аль-Айн 2:1 Аль-Ахли Дубай АГЛ
Последние игры между собой
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|2.
|Аль-Райян
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|3.
|Аль-Айн
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|4.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Г О О О О Л - Tsukasa Shiotani бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Тиам Маме из команды Эстегляль Тегеран забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация