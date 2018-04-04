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Стадион:
ПАС Янина
0:1
Конец матча
Аполлон Смирнис
0'
29' Желтая карточка
Michalis Kyrgias
0:0
30' Не забитый пенальти
Конде Педро
31' Желтая карточка
Higor Vidal
0:1
32' Гол
Лопес Мартин
39' Желтая карточка
Eli Elbaz
76' Желтая карточка
Axel Juarez
90' Желтая карточка
Стокс Энтони
90' Желтая карточка
Уандерсон Силва
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Уандерсон Силва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Стокс Энтони получил желтую карточку от судьи
83'
Аполлон Смирнис делает замену. Christos Albanis уходит с поля, а Стокс Энтони выходит на его замену.
79'
Аполлон Смирнис делает замену. Аксел Хуарес уходит с поля, а Мендринос Константинос выходит на его замену.
78'
ПАС Янина делает замену. Караникас Никос уходит с поля, а Чикарски Мите выходит на его замену.

Желтая карточка
76'
Аксел Хуарес получил желтую карточку от судьи
75'
Аполлон Смирнис делает замену. Eli Elbaz уходит с поля, а Куро Александрос выходит на его замену.
74'
ПАС Янина делает замену. Якос Эврипидис уходит с поля, а Хелльквист Филип выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ПАС Янина делает замену. Higor Vidal уходит с поля, а Николиас Александрос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Eli Elbaz получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Лопес Мартин бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Higor Vidal получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
ОН ПРОМАЗАЛ - Конде Педро пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
29'
Michalis Kyrgias получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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