- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Зоссимадес
0:1
Конец матча
29' Желтая карточкаMichalis Kyrgias
0:0
30' Не забитый пенальтиКонде Педро
31' Желтая карточкаHigor Vidal
0:1
32' ГолЛопес Мартин
39' Желтая карточкаEli Elbaz
76' Желтая карточкаAxel Juarez
90' Желтая карточкаСтокс Энтони
90' Желтая карточкаУандерсон Силва
|
29'
30'
0:0
31'
32'
0:1
39'
76'
90'
90'
Состав команд
33
Higor
Vidal
ПАС Янина 4-4-2
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 2 Michalis Boukouvalas Защитник
- 7 Якос Эврипидис Защитник
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 3 Лиля Анди Защитник
- 9 Конде Педро Полузащитник
- 6 Михаил Алексиос Полузащитник
- 10 Bruno Arauzo Chalkiadakis Полузащитник
- 33 Higor Vidal Полузащитник
- 27 Мантатис Георгиос Нападающий
- 20 Караникас Никос Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перистеридис Костас Вратарь
- 44 Скондрас Апостолос Защитник
- 11 Чикарски Мите Защитник
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 14 Хелльквист Филип Нападающий
- 5 Georgios Gogos
- 23 Lampros Zacharos
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Аполлон Смирнис 4-4-2
- Основной состав
- 77 Уандерсон Силва Вратарь
- 4 Michalis Kyrgias Защитник
- 10 Коне Эммануэль Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Защитник
- 6 Stavros Tsoukalas Защитник
- 14 Christos Almpanis Полузащитник
- 8 Лопес Мартин Полузащитник
- 15 Eli Elbaz Полузащитник
- 30 Axel Juarez Полузащитник
- 25 Giannis Stathis Нападающий
- 24 Папацоглу Анастасиос Нападающий
- Запасные игроки
- 55 Куро Александрос Защитник
- 12 Savas Siatravanis Полузащитник
- 20 Аньете Антонио Полузащитник
- 19 Мендринос Константинос Полузащитник
- 9 Стокс Энтони Нападающий
- 88 Dimitris Tairis
- 90 Dídac Vilà I
- Главный тренер: Georgios Paraschos
Предыдущие игры
ПАС Янина (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 03.03.2018 АОК Керкира 1:1 ПАС Янина С
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 18.02.2018 Платаниас 0:3 ПАС Янина С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 07.02.2018 Лариса 3:2 ПАС Янина К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 25.01.2018 ПАС Янина 1:2 Лариса К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 10.01.2018 ПАС Янина 4:0 Левадиакос К
- 07.01.2018 ПАС Янина 0:0 Астерас С
- 21.12.2017 Левадиакос 1:0 ПАС Янина К
- 17.12.2017 Олимпиакос 1:0 ПАС Янина С
- 10.12.2017 ПАС Янина 1:1 Ламия С
- 03.12.2017 Лариса 1:1 ПАС Янина С
- 28.11.2017 Арис Салоники 1:1 ПАС Янина К
- 25.11.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос С
Аполлон Смирнис (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 01.04.2018 Аполлон Смирнис 3:0 Лариса С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис С
- 17.02.2018 АОК Керкира 2:0 Аполлон Смирнис С
- 11.02.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Левадиакос С
- 05.02.2018 Платаниас 1:1 Аполлон Смирнис С
- 27.01.2018 Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос С
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 13.01.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Паниониос С
- 08.01.2018 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос С
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис С
- 10.12.2017 Аполлон Смирнис 1:3 Астерас С
- 02.12.2017 Олимпиакос 3:1 Аполлон Смирнис С
- 28.11.2017 ОФИ 2:1 Аполлон Смирнис К
- 25.11.2017 Аполлон Смирнис 1:1 Ламия С
- 18.11.2017 Лариса 1:0 Аполлон Смирнис С
- 05.11.2017 Аполлон Смирнис 4:3 ПАС Янина С
- 29.10.2017 Панаитоликос 1:1 Аполлон Смирнис С
- 22.10.2017 Аполлон Смирнис 2:0 Ксанти С
- 15.10.2017 Аполлон Смирнис 0:0 АОК Керкира С
Последние игры между собой
ПАС Янина
Аполлон Смирнис
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|25
|17
|6
|2
|43 - 12
|57
|2.
|ПАОК
|24
|17
|4
|3
|48 - 11
|55
|3.
|Олимпиакос
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|4.
|Атромитос
|26
|12
|11
|3
|34 - 19
|47
|5.
|Астерас
|26
|9
|9
|8
|32 - 21
|36
|6.
|Ксанти
|26
|9
|9
|8
|24 - 27
|36
|7.
|Паниониос
|26
|8
|10
|8
|27 - 24
|34
|8.
|Панатинаикос
|26
|8
|10
|8
|25 - 25
|34
|9.
|Панаитоликос
|26
|8
|8
|10
|28 - 30
|32
|10.
|Левадиакос
|26
|7
|10
|9
|22 - 29
|31
|11.
|ПАС Янина
|26
|6
|12
|8
|27 - 29
|30
|12.
|Лариса
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|13.
|Аполлон Смирнис
|26
|5
|10
|11
|21 - 33
|25
|14.
|Ламия
|26
|5
|10
|11
|17 - 31
|25
|15.
|АОК Керкира
|26
|4
|9
|13
|17 - 39
|21
|16.
|Платаниас
|26
|2
|4
|20
|12 - 55
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Уандерсон Силва получил желтую карточку от судьи
90'
Стокс Энтони получил желтую карточку от судьи
83'
Аполлон Смирнис делает замену. Christos Albanis уходит с поля, а Стокс Энтони выходит на его замену.
79'
Аполлон Смирнис делает замену. Аксел Хуарес уходит с поля, а Мендринос Константинос выходит на его замену.
78'
ПАС Янина делает замену. Караникас Никос уходит с поля, а Чикарски Мите выходит на его замену.
76'
Аксел Хуарес получил желтую карточку от судьи
75'
Аполлон Смирнис делает замену. Eli Elbaz уходит с поля, а Куро Александрос выходит на его замену.
74'
ПАС Янина делает замену. Якос Эврипидис уходит с поля, а Хелльквист Филип выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
ПАС Янина делает замену. Higor Vidal уходит с поля, а Николиас Александрос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Eli Elbaz получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Лопес Мартин бьет в цель!
31'
Higor Vidal получил желтую карточку от судьи
30'
ОН ПРОМАЗАЛ - Конде Педро пробил пенальти, но не смог забить!
29'
Michalis Kyrgias получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация