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Стадион: Зрители: 3969
Кристиансунд
0:1
Конец матча
Волеренга
0'
0:1
63' Гол
Джонсон Сэм
0:1
66' Не забитый пенальти
Benjamin Stokke
90' Красная карточка
Коли Алиу
90' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Адекугбе Сэм получил желтую карточку от судьи
90'
УДАЛЕНИЕ! - Коли Алиу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Волеренга делает замену. Джонсон Сэм уходит с поля, а Fitim Azemi выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Волеренга делает замену. Chidera Ejuke уходит с поля, а Фридьонссон Самуэль выходит на его замену.
85'
Кристиансунд делает замену. Стиан Семб Аасмундсен уходит с поля, а Диоп Амиду выходит на его замену.

82'
Волеренга делает замену. Амин Нури уходит с поля, а Christian Dahle Borchgrevink выходит на его замену.
69'
Кристиансунд делает замену. Бенджамин Стокке уходит с поля, а Бендик Бье выходит на его замену.
Описание гола
66'
ОН ПРОМАЗАЛ - Бенджамин Стокке пробил пенальти, но не смог забить!
65'
Кристиансунд делает замену. Каллудра Лиридон уходит с поля, а Jonas Roenningen выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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