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Стадион: Кристиансунд Зрители: 3969
0:1
Конец матча
0:1
63' ГолДжонсон Сэм
0:1
66' Не забитый пенальтиBenjamin Stokke
90' Красная карточкаКоли Алиу
90' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
|
63'
0:1
66'
0:1
90'
90'
Состав команд
17
Коли
Алиу
11
Daouda
Bamba
33
Амин
Нури
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
10
Джонсон
Сэм
40
Эджук
Чидера
Кристиансунд 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 17 Коли Алиу Защитник
- 19 Andreas Hopmark Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 3 Christoffer Aasbak Защитник
- 8 Paal Erik Ulvestad Полузащитник
- 18 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 9 Каллудра Лиридон Полузащитник
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- 7 Torgil Oewre Gjertsen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вайкла Андреас Вратарь
- 22 Bent Soermo Защитник
- 15 Erlend Sivertsen Защитник
- 6 Леписту Брент Полузащитник
- 21 Диоп Амиду Полузащитник
- 16 Jonas Roenningen Полузащитник
- 13 Bendik Bye Нападающий
- Главный тренер: Christian Michelsen
Волеренга 4-3-3
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 17 Юклеред Симен Нападающий
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- 40 Эджук Чидера Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 19 Peter Michael
- 9 Fitim Azemi
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Кристиансунд (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.03.2018 Кристиансунд 2:3 Ранхейм ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 17.09.2017 Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Т
- 10.09.2017 Кристиансунд 4:1 Тромсё Т
- 27.08.2017 Мольде 2:1 Кристиансунд К
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 13.08.2017 Кристиансунд 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.08.2017 Кристиансунд 1:0 Флурё К
Волеренга (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 24.01.2018 Волеренга 2:1 Силькеборг ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 17.01.2018 Волеренга 0:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 03.11.2017 Саннефьёрд 2:0 Волеренга Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
Последние игры между собой
Кристиансунд
Волеренга
-
5 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сарпсборг-08
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Хёугесунн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ранхейм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Одд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Адекугбе Сэм получил желтую карточку от судьи
90'
УДАЛЕНИЕ! - Коли Алиу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Волеренга делает замену. Джонсон Сэм уходит с поля, а Fitim Azemi выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Волеренга делает замену. Chidera Ejuke уходит с поля, а Фридьонссон Самуэль выходит на его замену.
85'
Кристиансунд делает замену. Стиан Семб Аасмундсен уходит с поля, а Диоп Амиду выходит на его замену.
82'
69'
Кристиансунд делает замену. Бенджамин Стокке уходит с поля, а Бендик Бье выходит на его замену.
66'
ОН ПРОМАЗАЛ - Бенджамин Стокке пробил пенальти, но не смог забить!
65'
Кристиансунд делает замену. Каллудра Лиридон уходит с поля, а Jonas Roenningen выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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