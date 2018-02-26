Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Марсель

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ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =0 -4)
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
Марсель (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 07.01.2018 Марсель 1:0 Валансьен КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Ренн 2:2 Марсель КЛ
- 10.12.2017 Марсель 3:0 Сент-Этьен Л1
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
- 29.11.2017 Метц 0:3 Марсель Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Марсель: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Лига 1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1
- 26.02.2017 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1
- 21.05.2016 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Франции
- 07.02.2016 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1
- 04.10.2015 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 05.04.2015 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1
- 09.11.2014 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 03.03.2014 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 06.10.2013 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1
- 27.02.2013 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок Франции
- 25.02.2013 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 31.10.2012 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги
- 07.10.2012 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1
- 08.04.2012 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 28.11.2011 Марсель 3:0 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2011 Марсель 2:1 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2010 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 28.07.2010 Марсель 0:0 ПСЖ Суперкубок
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - МарсельДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 56 минут, которая состоится 28.02.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель
ПСЖ
95.1% (78)
Ничья:
3.7% (3)
Марсель
1.2% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ПСЖ:
37.8% (31)
2:0 ПСЖ:
20.7% (17)
3:1 ПСЖ:
17.1% (14)
1:0 ПСЖ:
6.1% (5)
3:0 ПСЖ:
3.7% (3)
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