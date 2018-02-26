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ПСЖ
 
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Марсель

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 56 минут, которая состоится 28.02.2018.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель
ПСЖ
95.1% (78)
Ничья:
3.7% (3)
Марсель
1.2% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
37.8% (31)
ПСЖ:
20.7% (17)
ПСЖ:
17.1% (14)
ПСЖ:
6.1% (5)
ПСЖ:
3.7% (3)
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