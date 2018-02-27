Текстовая онлайн трансляция матча Кан - Лион

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Кан (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 24.02.2018 Дижон 2:0 Кан Л1
- 17.02.2018 Кан 2:2 Ренн Л1
- 10.02.2018 Генгам 0:0 Кан Л1
- 07.02.2018 Метц 2:2 Кан КФ
- 04.02.2018 Кан 3:2 Нант Л1
- 27.01.2018 Сент-Этьен 2:1 Кан Л1
- 23.01.2018 Кане-Руссийон 1:1 Кан КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Бордо 0:2 Кан Л1
- 13.01.2018 Кан 0:1 Лилль Л1
- 06.01.2018 Азбрук 0:2 Кан КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Кан 0:0 Генгам Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Тулуза 2:0 Кан Л1
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Л1
- 28.11.2017 Страсбург 0:0 Кан Л1
- 25.11.2017 Кан 1:0 Бордо Л1
- 19.11.2017 Кан 1:1 Ницца Л1
- 05.11.2017 Марсель 5:0 Кан Л1
Лион (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 06.01.2018 Нанси 2:3 Лион КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
Последние игры между собой
Кан: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Лига 1
- 15.01.2017 Кан 3:2 Лион Лига 1
- 19.08.2016 Лион 2:0 Кан Лига 1
- 14.02.2016 Лион 4:1 Кан Лига 1
- 29.08.2015 Кан 0:4 Лион Лига 1
- 09.05.2015 Кан 3:0 Лион Лига 1
- 12.12.2014 Лион 3:0 Кан Лига 1
- 11.02.2012 Лион 1:2 Кан Лига 1
- 21.09.2011 Кан 1:0 Лион Лига 1
- 21.05.2011 Лион 0:0 Кан Лига 1
- 08.01.2011 Кан 0:1 Лион Кубок
- 15.08.2010 Кан 3:2 Лион Лига 1
- 23.05.2009 Лион 3:1 Кан Лига 1
- 20.12.2008 Кан 0:1 Лион Лига 1
- 26.04.2008 Лион 2:2 Кан Лига 1
- 09.12.2007 Кан 1:0 Лион Лига 1
- 31.10.2007 Кан 1:3 Лион Кубок лиги
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Кан - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 11 минут, которая состоится 01.03.2018.
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Прогнозы на матч Кан - Лион
Кан
8.2% (8)
Ничья:
10.2% (10)
Лион
81.6% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
49% (48)
0:1 Лион:
16.3% (16)
1:1 Ничья:
8.2% (8)
0:2 Лион:
8.2% (8)
1:0 Кан:
4.1% (4)
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