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Кан
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Кан - Лион

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 11 минут, которая состоится 01.03.2018.
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Прогнозы на матч Кан - Лион
Кан
8.2% (8)
Ничья:
10.2% (10)
Лион
81.6% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
49% (48)
Лион:
16.3% (16)
Ничья:
8.2% (8)
Лион:
8.2% (8)
Кан:
4.1% (4)
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