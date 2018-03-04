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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
1:3
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
0:1
8' Гол
Тейшейра Алекс
0:2
13' Гол
Zichang Huang
26' Желтая карточка
Ting Yang
41' Желтая карточка
Xin Tang
1:2
45' Гол
Bubacarr Trawally
45' Желтая карточка
Yunlong Fan
46' Желтая карточка
Yinong Tian
53' Желтая карточка
Festus Baise
69' Желтая карточка
Zichang Huang
1:3
80' Гол
Тейшейра Алекс
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
94'
Цзянсу Сайнти подает корнер.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Угловой
89'
Цзянсу Сайнти подает корнер.
87'
Гуйчжоу Чжичэн делает замену. Xin Tang уходит с поля, а Hao Liu выходит на его замену.

85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Xiang Ji сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти забил гол! Легко это для такого игрока, как Тейшейра Алекс
80'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
80'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Zichang Huang получил травму и заменен. Ванг Сонг выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
73'
Цзянсу Сайнти делает замену. Lingfeng Zhang уходит с поля, а Abduhamit Abdugheni выходит на его замену.
70'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Fan Wang
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
69'
Zichang Huang получил желтую карточку от судьи
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Си У получил травму и заменен. Yun Zhou выходит на поле.
62'
Гуйчжоу Чжичэн делает замену. Xueming Liang уходит с поля, а Anwar Memet-Ali выходит на его замену.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
56'
Гуйчжоу Чжичэн подает корнер.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
55'
Цзянсу Сайнти подает корнер.
Желтая карточка
53'
Festus Baise получил желтую карточку от судьи
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Угловой
49'
Цзянсу Сайнти подает корнер.
Желтая карточка
46'
Yinong Tian получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
48'
Yunlong Fan получил желтую карточку от судьи
45'
Yunlong Fan сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Bubacarr Trawally изменил счет на табло!
45'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
41'
Xin Tang получил желтую карточку от судьи
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Угловой
38'
Гуйчжоу Чжичэн подает корнер.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
26'
Ting Yang получил желтую карточку от судьи
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
16'
Гуйчжоу Чжичэн подает корнер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
13'
Xiaotian Yang сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Zichang Huang из клуба "Цзянсу Сайнти" отправил мяч головой в ворота.
12'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
Угловой
10'
Гуйчжоу Чжичэн подает корнер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
8'
Си У сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс изменил счет на табло!
7'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
7'
Си У выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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