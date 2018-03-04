Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
1:3
Конец матча
0:1
8' ГолТейшейра Алекс
0:2
13' ГолZichang Huang
26' Желтая карточкаTing Yang
41' Желтая карточкаXin Tang
1:2
45' ГолBubacarr Trawally
45' Желтая карточкаYunlong Fan
46' Желтая карточкаYinong Tian
53' Желтая карточкаFestus Baise
69' Желтая карточкаZichang Huang
1:3
80' ГолТейшейра Алекс
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Цзянсу Сайнти подает корнер.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Цзянсу Сайнти подает корнер.
87'
Гуйчжоу Чжичэн делает замену. Xin Tang уходит с поля, а Hao Liu выходит на его замену.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Xiang Ji сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти забил гол! Легко это для такого игрока, как Тейшейра Алекс
80'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
80'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Zichang Huang получил травму и заменен. Ванг Сонг выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
73'
Цзянсу Сайнти делает замену. Lingfeng Zhang уходит с поля, а Abduhamit Abdugheni выходит на его замену.
70'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Fan Wang
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Zichang Huang получил желтую карточку от судьи
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
62'
Гуйчжоу Чжичэн делает замену. Xueming Liang уходит с поля, а Anwar Memet-Ali выходит на его замену.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Цзянсу Сайнти подает корнер.
53'
Festus Baise получил желтую карточку от судьи
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Цзянсу Сайнти подает корнер.
46'
Yinong Tian получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Yunlong Fan получил желтую карточку от судьи
45'
Yunlong Fan сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Bubacarr Trawally изменил счет на табло!
45'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
41'
Xin Tang получил желтую карточку от судьи
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
38'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
26'
Ting Yang получил желтую карточку от судьи
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
13'
Xiaotian Yang сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Zichang Huang из клуба "Цзянсу Сайнти" отправил мяч головой в ворота.
12'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
8'
Си У сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс изменил счет на табло!
7'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
7'
Си У выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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