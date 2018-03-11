Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер Зрители: 12465
2:3
Конец матча
0:1
44' ГолЧендун Чжан
1:1
46' ГолВей Ду
1:2
63' ГолЛавесси Эсекиэль
71' Желтая карточкаВей Ду
2:2
74' ГолZhengyu Zhu
90' Желтая карточкаМаскерано Хавьер
90' Желтая карточкаМинцзянь Чжао
2:3
90' ГолЛавесси Эсекиэль
Второй тайм
101'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хэбэй Илиньшаньчжуан вырывает победу
101'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
101'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
101'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с правого угла.
100'
Чжао Хэцзин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
98'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
98'
Судья сигнализирует, что Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Чжао Хэцзин
97'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
97'
Судья сигнализирует, что Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
96'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Отличный гол забил Лавесси Эсекиэль
94'
Чендун Чжан сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
94'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Рефери не любит споров - именно за это Минцзянь Чжао сейчас получил желтую
93'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
92'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Тактическая замена. Tianyuan Xu уходит с поля и его заменяет Huaze Gao
92'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
92'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
92'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Маскерано Хавьер наказан за толчок Суарес Марио
91'
91'
Рефери не любит споров - именно за это Маскерано Хавьер сейчас получил желтую
91'
[9] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Вей Ду из команды Гуйчжоу Чжичэн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
90'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
89'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Суарес Марио наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
89'
88'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Yuan Zhang
88'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
87'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
87'
Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
87'
Ting Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
86'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Хан Жэнь
85'
Тактическая замена. Wenjie Song уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
85'
85'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн забрасывает мяч в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
83'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
83'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
83'
Чери Тьяронн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 12465 болельщиков
82'
Судья сигнализирует, что Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Чери Тьяронн
82'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
81'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Тактическая замена. Qiuming Wang уходит с поля и его заменяет Tianyuan Xu
79'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Fan Wang
78'
Судья сигнализирует, что Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
[player1] сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Zhengyu Zhu забивает!
74'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
73'
73'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Гао Чжуньи оказался на газоне.
72'
Судья сигнализирует, что Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
71'
Вей Ду получил желтую карточку от судьи
71'
Вей Ду коснулся мяча рукой.
70'
Судья сигнализирует, что Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Вей Ду
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
69'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
69'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Zhengyu Zhu
68'
Шанс! Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
68'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
68'
Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Festus Baise оказался на газоне.
66'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
66'
Iminjan Ilhamjan нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
66'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
65'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
63'
Маскерано Хавьер сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль изменил счет на табло!
63'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан забрасывает мяч в штрафную.
62'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
62'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
62'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
60'
Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Wenjie Song
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Маскерано Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
59'
Wenjie Song предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
58'
Отличные скиллы показывает Суарес Марио, обводя своих соперников
57'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
57'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Минцзянь Чжао оказался на газоне.
56'
55'
ШАНС! Лавесси Эсекиэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Qiuming Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена из-за технических проблем.
51'
51'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
50'
Лавесси Эсекиэль коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
49'
Шанс! Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
49'
Лавесси Эсекиэль находит пасом одноклубника в штрафной...
46'
Чери Тьяронн сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вей Ду из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
46'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
46'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
Г О О О О Л - Чендун Чжан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Qiuming Wang видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
44'
Головой пробил Qiuming Wang, но голкипер отбил его в поле!
44'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
44'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Ting Yang наказан за толчок Wenjie Song
43'
Судья сигнализирует, что Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
43'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
40'
Шанс! Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
40'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
40'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
39'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чендун Чжан
38'
Ji Chen коснулся мяча рукой.
36'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
36'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
35'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
ШАНС! Bubacarr Trawally нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Отличные скиллы показывает Bubacarr Trawally, обводя своих соперников
34'
34'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
33'
Wenjie Song наказан за толчок Junlin Min
32'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
31'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
31'
Как он промахнулся? Bubacarr Trawally имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
31'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн идет с мячом вперед на обострение...
30'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Хан Жэнь
30'
Выглядело как неплохой момент. Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Junlin Min мяч отрикошетил от ворот
28'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Жанг Сипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
26'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан забрасывает мяч в штрафную.
26'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
22'
Junlin Min наказан за толчок Чендун Чжан
22'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
21'
20'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Qiuming Wang
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
13'
Хэбэй Илиньшаньчжуан произведет угловой с правой стороны.
5'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
5'
Сегодня отличная погода для футбола.
4'
Гуйчжоу Чжичэн произведет угловой с левой стороны.
4'
Гуйчжоу Чжичэн произведет угловой с левой стороны.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация