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Стадион:
Хэнань Цзянье
1:0
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
1:0
7' Гол
Са Орланду
33' Желтая карточка
Muzepper Mirahmetjan
57' Желтая карточка
Honglue Zhao
64' Желтая карточка
Jiakang Hui
74' Вторая желтая карточка
Honglue Zhao
90' Желтая карточка
Yan Wu
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
95'
ШАНС! Апаресидо Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
94'
Судье надоело, что Ву Ян тянет время и он наказал его горчичником

94'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Фол, нарушение
93'
Ali Shirmemet из команды Хэнань Цзянье вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Оби Микель Джон не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
92'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Heng Liu заработал фол
91'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
91'
Jiarun Gao не смог попасть в створ ударом издали
91'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
89'
Са Орланду нарушает правила. Тианйи Киу пострадал
89'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Ali Shirmemet
Фол, нарушение
89'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Zhuoyi Feng оказался на газоне.
88'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
88'
Са Орланду из команды Хэнань Цзянье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Kuo Yang не смог удачно сыграть.
87'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
87'
Ма Ксянгью мяч отрикошетил от ворот
87'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
86'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
85'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
85'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
84'
Fei Wang получил травму и заменен. Heng Liu выходит на поле.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Jinbao Zhong
Фол, нарушение
84'
Са Орланду нарушает правила. Оби Микель Джон пострадал
83'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Fei Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
83'
Fei Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Шанс! Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
82'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
81'
Шанс! Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
81'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Fan Yang
80'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
79'
Са Орланду из команды Хэнань Цзянье толкнул локтем оппонента. Это Jiarun Gao заработал фол
79'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
77'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Abduwal Ablet уходит с поля и его заменяет Fei Wang
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Wanshun Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Отличные скиллы показывает Хуэй Жиакан, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
74'
УДАЛЕНИЕ! Жао Хонглуе за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
74'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Бассогог Кристиан заработал фол
73'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
73'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
72'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
72'
Ма Ксянгью не смог попасть в створ ударом издали
72'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
71'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
71'
Бассогог Кристиан мяч отрикошетил от ворот
70'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
70'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Са Орланду решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
69'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Ма Ксянгью оказался на газоне.
68'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Угловой
66'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
66'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
65'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
64'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Рефери не любит споров - именно за это Хуэй Жиакан сейчас получил желтую
Фол, нарушение
63'
Jiarun Gao наказан за толчок Са Орланду
Фол, нарушение
63'
Yuanyi Li наказан за толчок Кала Хуан
62'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Хуэй Жиакан атаковал сзади соперника. Это Zhuoyi Feng заработал своей команде штрафной
62'
Хорошую попытку сделал Апаресидо Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
61'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
60'
Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
59'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Оби Микель Джон
Фол, нарушение
59'
Тианйи Киу наказан за толчок Са Орланду
59'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
57'
Рефери не любит споров - именно за это Жао Хонглуе сейчас получил желтую
Фол, нарушение
56'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Бастианс Феликс оказался на газоне.
56'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
56'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
55'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Са Орланду наказан за толчок Jiarun Gao
54'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Травма, повреждение
53'
Бассогог Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Jiarun Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
50'
Са Орланду из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Оби Микель Джон оказался на газоне.
49'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кала Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Хуэй Жиакан нарушает правила. Kuo Yang пострадал
48'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
47'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
47'
Хороший удар издали нанес Jiarun Gao, но отличный сейв сделал Ву Ян. Угловой.
Фол, нарушение
47'
Бастианс Феликс коснулся мяча рукой.
47'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
44'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Са Орланду заработал фол
43'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
42'
ШАНС! Хуэй Жиакан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Угловой
41'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
41'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Са Орланду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
38'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
36'
Zhuoyi Feng возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhuoyi Feng получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Травма, повреждение
35'
Zhuoyi Feng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Muzepper Mirahmetjan получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Muzepper Mirahmetjan грубо играет против соперника. Пострадал Са Орланду
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
32'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
32'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Zhuoyi Feng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Оби Микель Джон грубо играет против соперника. Пострадал Кала Хуан
29'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
29'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кала Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Cheng Long
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Бастианс Феликс
Фол, нарушение
26'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Цао Гу
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Судья свистит. Muzepper Mirahmetjan атаковал сзади соперника. Это Ма Ксянгью заработал своей команде штрафной
21'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
21'
Шанс! Са Орланду из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
21'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
21'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
20'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
19'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Отличные скиллы показывает Хуэй Жиакан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
Фол, нарушение
16'
Оби Микель Джон нарушает правила. Са Орланду пострадал
16'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
16'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
14'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
14'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
14'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
14'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Са Орланду заработал фол
Фол, нарушение
12'
Жао Хонглуе нарушает правила. Kuo Yang пострадал
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Фол, нарушение
10'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Ма Ксянгью пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
10'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
9'
Са Орланду нарушает правила. Jiarun Gao пострадал
7'
Zhuoyi Feng сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Са Орланду из команды Хэнань Цзянье переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
6'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Ма Ксянгью оказался на газоне.
5'
Ма Ксянгью не смог попасть в створ ударом издали
5'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
5'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
2'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
2'
Jinbao Zhong нарушает правила. Yuanyi Li пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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