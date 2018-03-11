Стадион: Женжу Ханггай
1:0
Конец матча
1:0
7' ГолСа Орланду
33' Желтая карточкаMuzepper Mirahmetjan
57' Желтая карточкаHonglue Zhao
64' Желтая карточкаJiakang Hui
74' Вторая желтая карточкаHonglue Zhao
90' Желтая карточкаYan Wu
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
95'
ШАНС! Апаресидо Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
94'
94'
Судье надоело, что Ву Ян тянет время и он наказал его горчичником
94'
93'
Ali Shirmemet из команды Хэнань Цзянье вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Оби Микель Джон не пострадал и надо продолжать игру!
92'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Heng Liu заработал фол
91'
91'
Jiarun Gao не смог попасть в створ ударом издали
91'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
89'
Са Орланду нарушает правила. Тианйи Киу пострадал
89'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Ali Shirmemet
89'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Zhuoyi Feng оказался на газоне.
88'
88'
Са Орланду из команды Хэнань Цзянье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Kuo Yang не смог удачно сыграть.
87'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Ма Ксянгью мяч отрикошетил от ворот
87'
86'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
86'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
85'
85'
85'
85'
84'
Fei Wang получил травму и заменен. Heng Liu выходит на поле.
84'
Судья сигнализирует, что Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Jinbao Zhong
84'
Са Орланду нарушает правила. Оби Микель Джон пострадал
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Fei Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Fei Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Шанс! Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
82'
81'
81'
Шанс! Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
81'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Fan Yang
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
79'
Са Орланду из команды Хэнань Цзянье толкнул локтем оппонента. Это Jiarun Gao заработал фол
79'
78'
78'
78'
77'
77'
Тактическая замена. Abduwal Ablet уходит с поля и его заменяет Fei Wang
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Wanshun Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Отличные скиллы показывает Хуэй Жиакан, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
74'
УДАЛЕНИЕ! Жао Хонглуе за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
74'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Бассогог Кристиан заработал фол
73'
73'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
72'
Ма Ксянгью не смог попасть в створ ударом издали
72'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
71'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
71'
Бассогог Кристиан мяч отрикошетил от ворот
70'
70'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Са Орланду решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
69'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Ма Ксянгью оказался на газоне.
68'
68'
68'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
67'
66'
66'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
66'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
65'
64'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Рефери не любит споров - именно за это Хуэй Жиакан сейчас получил желтую
63'
Jiarun Gao наказан за толчок Са Орланду
62'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
62'
Судья свистит. Хуэй Жиакан атаковал сзади соперника. Это Zhuoyi Feng заработал своей команде штрафной
62'
Хорошую попытку сделал Апаресидо Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
61'
60'
60'
Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Оби Микель Джон
59'
Тианйи Киу наказан за толчок Са Орланду
59'
58'
57'
57'
Рефери не любит споров - именно за это Жао Хонглуе сейчас получил желтую
56'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Бастианс Феликс оказался на газоне.
56'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
55'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Са Орланду наказан за толчок Jiarun Gao
54'
53'
Бассогог Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
51'
50'
Jiarun Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
50'
Са Орланду из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Оби Микель Джон оказался на газоне.
49'
49'
Кала Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Хуэй Жиакан нарушает правила. Kuo Yang пострадал
48'
47'
47'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
47'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
47'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
47'
Хороший удар издали нанес Jiarun Gao, но отличный сейв сделал Ву Ян. Угловой.
47'
Бастианс Феликс коснулся мяча рукой.
47'
47'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Са Орланду заработал фол
43'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
ШАНС! Хуэй Жиакан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
41'
41'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Са Орланду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
38'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
37'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Zhuoyi Feng возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Матч возобновится спорным мячом
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhuoyi Feng получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
Zhuoyi Feng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Muzepper Mirahmetjan получил желтую карточку от судьи
33'
Безумный фол. Muzepper Mirahmetjan грубо играет против соперника. Пострадал Са Орланду
33'
Судья сигнализирует, что Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
32'
32'
31'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Zhuoyi Feng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
30'
Безумный фол. Оби Микель Джон грубо играет против соперника. Пострадал Кала Хуан
29'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
29'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
28'
28'
Кала Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Cheng Long
27'
Судья сигнализирует, что Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Бастианс Феликс
26'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Цао Гу
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Судья свистит. Muzepper Mirahmetjan атаковал сзади соперника. Это Ма Ксянгью заработал своей команде штрафной
21'
21'
Шанс! Са Орланду из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
21'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
20'
20'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
19'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Отличные скиллы показывает Хуэй Жиакан, обводя своих соперников
18'
Судья сигнализирует, что Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
16'
Оби Микель Джон нарушает правила. Са Орланду пострадал
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
14'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
14'
14'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
14'
13'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Са Орланду заработал фол
12'
Жао Хонглуе нарушает правила. Kuo Yang пострадал
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Ма Ксянгью пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
10'
9'
9'
Са Орланду нарушает правила. Jiarun Gao пострадал
7'
Zhuoyi Feng сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Са Орланду из команды Хэнань Цзянье переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Ма Ксянгью оказался на газоне.
5'
Ма Ксянгью не смог попасть в створ ударом издали
5'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
5'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
2'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Jinbao Zhong нарушает правила. Yuanyi Li пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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