Стадион: Хонгкоу
0:2
Конец матча
2' Желтая карточкаJinghang Hu
6' Желтая карточкаХайо Ронг
0:1
27' ГолХалк Живанилдо
38' Желтая карточкаОскар дос Сантос
0:2
53' ГолВэньцзюнь Люй
59' Желтая карточкаPeng Li
62' Желтая карточкаАхмедов Одил
84' Желтая карточкаХалк Живанилдо
85' Желтая карточкаYunqiu Li
Второй тайм
94'
Шанхай СИПГ заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Судья свистит. Jungang Sun атаковал сзади соперника. Это Ромеро Оскар заработал своей команде штрафной
91'
Jungang Sun из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Aidi Fulang Xisi оказался на газоне.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Guan He из команды Шанхай СИПГ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
90'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Jungang Sun
87'
Тактическая замена. Ксин Шенг уходит с поля и его заменяет Zhen Cong
86'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
86'
Тактическая замена. Yunqiu Li уходит с поля и его заменяет Xiaoming Li
86'
Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Тактическая замена. Оскар дос Сантос уходит с поля и его заменяет Jungang Sun
85'
Yunqiu Li получил желтую карточку от судьи
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Халк Живанилдо получил желтую карточку от судьи
84'
Судья свистит. Yunqiu Li атаковал сзади соперника. Это Халк Живанилдо заработал своей команде штрафной
84'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
84'
84'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
83'
83'
83'
83'
82'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
81'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
81'
81'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Binbin Chen
80'
Шанс! Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
80'
80'
Хороший удар издали нанес Хайо Ронг, но отличный сейв сделал Цзюнь-Лин Янь. Угловой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Лу Жанг не пострадал и надо продолжать игру!
78'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
77'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа пасует в штрафную, но Цзюнь-Лин Янь выходит и ловит мяч.
77'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
77'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
75'
Хорошую попытку сделал Джианйвинг Мао. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
73'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Цзюнь-Лин Янь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Судья сигнализирует, что Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Цзюнь-Лин Янь
70'
Выглядело как неплохой момент. Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
70'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
69'
69'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
67'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
66'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
65'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Халк Живанилдо мяча так и не получил
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
64'
Халк Живанилдо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
64'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Гуарин Фредди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Ахмедов Одил получил желтую карточку от судьи
62'
Судья свистит. Ахмедов Одил атаковал сзади соперника. Это Морено Джованни заработал своей команде штрафной
62'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
61'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
60'
Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Peng Li получил желтую карточку от судьи
59'
Судья сигнализирует, что Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
58'
58'
58'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с правого угла.
57'
Хуэй-Кан Цай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Yunqiu Li оказался на газоне.
56'
Судья сигнализирует, что Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
55'
55'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
53'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй изменил счет на табло!
53'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
53'
53'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Ахмедов Одил наказан за толчок Гуарин Фредди
50'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
49'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
Шенгьонг Киу не дал случится голу! Оскар дос Сантос должен был забивать, но Шенгьонг Киу сделал отличный сейв
49'
ШАНС! Оскар дос Сантос вышел один-на-один с голкипером...
49'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
48'
48'
Халк Живанилдо наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
47'
46'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
46'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
46'
Тактическая замена. Ruofan Liu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
45'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа забрасывает мяч в штрафную.
45'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
44'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
44'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Плохо сыграл Aidi Fulang Xisi - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
41'
Ахмедов Одил не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
Судья сигнализирует, что Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Jinghang Hu
38'
Оскар дос Сантос получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
38'
Ромеро Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
38'
Хайо Ронг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
36'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
36'
Jinghang Hu из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Плохо сыграл Peng Li - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
34'
Хайо Ронг не смог попасть в створ ударом издали
33'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
32'
Шенгьонг Киу отбил мяч на угловой после удара Лэй У из штрафной площади.
32'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
32'
32'
32'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
30'
Лэй У нанес удар головой, но Шенгьонг Киу спокойно отбил мяч.
30'
30'
30'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Лэй У сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ переиграл вратаря дальним ударом!
27'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
27'
27'
Ромеро Оскар пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
26'
26'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
26'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Халк Живанилдо пробует нанести удар издали, но Шенгьонг Киу держит все под контролем
25'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Шенгьонг Киу взял и забрал мяч на выходе
24'
24'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
23'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
22'
Ахмедов Одил наказан за толчок Морено Джованни
21'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
19'
17'
Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Халк Живанилдо оказался на газоне.
16'
16'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Опасность предотвращена - Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ вступил в отбор удачно
15'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Хорошую попытку сделал Лэй У. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Оскар дос Сантос нанес удар, мяч был парирован, но Шенгьонг Киу не удержал его в руках.
15'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
14'
Ахмедов Одил нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
13'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
13'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
12'
12'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Судья сигнализирует, что Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
11'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
8'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
8'
Шанс! Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
8'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
7'
Aidi Fulang Xisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Хайо Ронг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
6'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Jinghang Hu оказался на газоне.
6'
6'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
6'
Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ сделал отличный сейв!
6'
Должен был быть гол! Морено Джованни имел отличный шанс, но Цзюнь-Лин Янь не дал голу состоятся!
6'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Хайо Ронг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ забрасывает мяч в штрафную.
4'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
4'
Халк Живанилдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Ромеро Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
2'
Jinghang Hu получил желтую карточку от судьи
2'
Безумный фол. Jinghang Hu грубо играет против соперника. Пострадал Aidi Fulang Xisi
1'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Цзюнь-Лин Янь все предвидел и спас команду!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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