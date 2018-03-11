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Стадион:
Цзянсу Сунин
1:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
22' Гол
Ши-Хао Вэй
43' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
0:2
62' Гол
Бакамбу Седрик
1:2
68' Гол
Xiang Ji
71' Желтая карточка
Xiaobin Zhang II
81' Желтая карточка
Сень Хоу
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
96'
ШАНС! Dun Ba нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
96'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
96'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
95'
Xiang Ji нанес удар, но промахнулся очень сильно.

95'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
93'
Xiang Ji не смог попасть в створ ударом издали
93'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Dun Ba
Фол, нарушение
91'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Yu Zhang пострадал.
91'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
91'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
90'
ШАНС! Ли Ан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
90'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Huan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
89'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
Фол, нарушение
89'
Ziming Wang наказан за толчок Xiaotian Yang
89'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
88'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
87'
Ли Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
86'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
84'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Джианг Тао уходит с поля и его заменяет Huan Liu
83'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
83'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
83'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
82'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
81'
Как он промахнулся? Zichang Huang имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
81'
Судье надоело, что Сень Хоу тянет время и он наказал его горчичником
80'
Матч остановлен
Фол, нарушение
80'
Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Ли Лэй пострадал.
80'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Zhongguo Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
79'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
79'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Xiaoheng Nan
78'
Как он промахнулся? Zichang Huang имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Yuan Tao из команды Цзянсу Сайнти увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
77'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
76'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
76'
Виера Хонатан мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
75'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Zhongguo Chi пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Матч остановлен
72'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
72'
Хорошую попытку сделал Zichang Huang. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
71'
Xiaobin Zhang получил желтую карточку от судьи
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Аугусто Ренато пострадал.
71'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaobin Zhang
Травма, повреждение
69'
Тейшейра Алекс возвращается на поле, всё в порядке.
Описание гола
68'
Г О О О О Л Xiang Ji закручивает штрафной в сетку! Великолепно
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Тейшейра Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
68'
Тейшейра Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Назначен штрафной. Пострадал Тейшейра Алекс, его свалил Джианг Тао.
67'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
66'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Xiaobin Zhang
66'
ШАНС! Zhongguo Chi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тейшейра Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Матч остановлен
62'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!
62'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
61'
Хорошую попытку сделал Zichang Huang. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Матч остановлен
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
59'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
59'
Xiang Ji нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
57'
Zichang Huang нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
56'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
56'
Yinong Tian мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Yuan Tao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Аугусто Ренато наказан за толчок Xiaotian Yang
53'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ли Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
52'
Ли Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
52'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
51'
Цзянсу Сайнти совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Бакамбу Седрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
51'
Отличные скиллы показывает Аугусто Ренато, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
48'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Тейшейра Алекс пострадал.
48'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Tianyi Gao
46'
Тактическая замена. Си У уходит с поля и его заменяет Yuan Tao
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
48'
Yinong Tian коснулся мяча рукой.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
47'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
46'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Пяо Чэн оказался на газоне.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
43'
Бакамбу Седрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Палетта Габриэль пострадал.
42'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
42'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
41'
Ли Ан мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
39'
Бакамбу Седрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
Угловой
38'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Бакамбу Седрик мяч отрикошетил от ворот
37'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тейшейра Алекс и попал в каркас ворот!
37'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Ли Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Цзянсу Сайнти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
35'
Бакамбу Седрик возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Бакамбу Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
34'
Бакамбу Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Ли Лэй нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
32'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Аугусто Ренато оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
29'
Xiaotian Yang не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
29'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
28'
Zichang Huang мяч отрикошетил от ворот
28'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
27'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
27'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
27'
Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
24'
Пяо Чэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
22'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
20'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
20'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
16'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
16'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
15'
ШАНС! Си У нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Pengfei Xie, и мяч снова в игре
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
15'
Хорошую попытку сделал Пяо Чэн. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
13'
Xiang Ji пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Аугусто Ренато грубо играет против соперника. Пострадал Си У
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
9'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
8'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
8'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
7'
Tianyi Gao не смог попасть в створ ударом издали
7'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
6'
Аугусто Ренато бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Тейшейра Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
4'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Пяо Чэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Палетта Габриэль пострадал.
1'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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