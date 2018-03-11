Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
1:2
Конец матча
0:1
22' ГолШи-Хао Вэй
43' Желтая карточкаБакамбу Седрик
0:2
62' ГолБакамбу Седрик
1:2
68' ГолXiang Ji
71' Желтая карточкаXiaobin Zhang II
81' Желтая карточкаСень Хоу
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
96'
ШАНС! Dun Ba нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
96'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
96'
95'
Xiang Ji нанес удар, но промахнулся очень сильно.
95'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
94'
93'
Xiang Ji не смог попасть в створ ударом издали
93'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Dun Ba
91'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Yu Zhang пострадал.
91'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
91'
91'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
ШАНС! Ли Ан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Huan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
89'
Ziming Wang наказан за толчок Xiaotian Yang
89'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
89'
Судья сигнализирует, что Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
88'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
87'
86'
86'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
84'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Джианг Тао уходит с поля и его заменяет Huan Liu
83'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
83'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
83'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
82'
Судья сигнализирует, что Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
82'
81'
Как он промахнулся? Zichang Huang имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Судье надоело, что Сень Хоу тянет время и он наказал его горчичником
80'
Матч остановлен
80'
Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Ли Лэй пострадал.
80'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Zhongguo Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Xiaoheng Nan
78'
Как он промахнулся? Zichang Huang имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Yuan Tao из команды Цзянсу Сайнти увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
77'
76'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Виера Хонатан мяч отрикошетил от ворот
75'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Zhongguo Chi пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Матч остановлен
72'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
72'
Хорошую попытку сделал Zichang Huang. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Xiaobin Zhang получил желтую карточку от судьи
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Аугусто Ренато пострадал.
71'
70'
Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaobin Zhang
69'
Тейшейра Алекс возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Г О О О О Л Xiang Ji закручивает штрафной в сетку! Великолепно
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Тейшейра Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Тейшейра Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Назначен штрафной. Пострадал Тейшейра Алекс, его свалил Джианг Тао.
67'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
66'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Xiaobin Zhang
66'
ШАНС! Zhongguo Chi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
66'
Тейшейра Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Матч остановлен
62'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!
62'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
61'
Хорошую попытку сделал Zichang Huang. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Матч остановлен
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
59'
Xiang Ji нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
57'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
57'
Zichang Huang нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
56'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Yinong Tian мяч отрикошетил от ворот
55'
Судья сигнализирует, что Yuan Tao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Аугусто Ренато наказан за толчок Xiaotian Yang
53'
52'
52'
52'
52'
52'
Судья сигнализирует, что Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
52'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
51'
Цзянсу Сайнти совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Бакамбу Седрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
51'
Отличные скиллы показывает Аугусто Ренато, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Тейшейра Алекс пострадал.
48'
47'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
46'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Tianyi Gao
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
48'
Yinong Tian коснулся мяча рукой.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
47'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Пяо Чэн оказался на газоне.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
43'
Бакамбу Седрик получил желтую карточку от судьи
43'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Палетта Габриэль пострадал.
42'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
41'
Ли Ан мяч отрикошетил от ворот
41'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
39'
Бакамбу Седрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
38'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Бакамбу Седрик мяч отрикошетил от ворот
37'
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тейшейра Алекс и попал в каркас ворот!
37'
36'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
36'
Игрок из команды Цзянсу Сайнти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Бакамбу Седрик возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Бакамбу Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Бакамбу Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Ли Лэй нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
32'
32'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Аугусто Ренато оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
29'
29'
Xiaotian Yang не смог попасть в створ ударом издали
29'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
28'
Zichang Huang мяч отрикошетил от ворот
28'
28'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
27'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
27'
Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
24'
Пяо Чэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
22'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
20'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
20'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
16'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
16'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
16'
15'
ШАНС! Си У нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Pengfei Xie, и мяч снова в игре
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
15'
Хорошую попытку сделал Пяо Чэн. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
13'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
13'
Xiang Ji пробил со штрафного прямо в стенку
12'
Безумный фол. Аугусто Ренато грубо играет против соперника. Пострадал Си У
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
9'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
9'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
8'
Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
7'
Tianyi Gao не смог попасть в створ ударом издали
7'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Судья сигнализирует, что Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Аугусто Ренато бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Тейшейра Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
4'
3'
Пяо Чэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Палетта Габриэль пострадал.
1'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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