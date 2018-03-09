Стадион: Тианхе
5:0
Конец матча
31' Желтая карточкаZhe Jiang
37' Желтая карточкаLi Zhang II
1:0
52' ГолЛин Гао
54' Желтая карточкаChenglin Zhang
2:0
60' ГолГуларт Рикардо
3:0
65' ГолГуларт Рикардо
75' Желтая карточкаХаньвэнь Дэн
4:0
79' ГолAlan VI
5:0
84' ГолAlan VI
Второй тайм
94'
Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Boxuan Feng из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
93'
Судья сигнализирует, что Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
92'
Алан де Карвальо пробует нанести удар издали, но Yake Wu ловит мяч
91'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
ШАНС! Это должен был быть гол. Zhe Jiang упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
90'
90'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Dadi Zhou
89'
89'
Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Boxuan Feng из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
88'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай в офсайде
88'
87'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
87'
86'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
84'
Boxuan Feng сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Алан де Карвальо из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
84'
Boxuan Feng из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
84'
Хороший удар издали нанес Гуларт Рикардо, но отличный сейв сделал Yake Wu. Угловой.
83'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Тактическая замена. Jie Sun уходит с поля и его заменяет Yufeng Xiao
82'
Судья сигнализирует, что Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ду Женгью
82'
Хорошую попытку сделал Ду Женгью. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо изменил счет на табло!
79'
Гуларт Рикардо разрезает оборону соперника отличным пасом
79'
Исмаилов Анзур ошибается в защите.
79'
Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
79'
Yake Wu ошибается в защите.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Жанг Вехжао получил травму и заменен. Boxuan Feng выходит на поле.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Жанг Вехжао получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Жанг Вехжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Игало Одион пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
76'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Ханьвэнь Дэн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
75'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Фан Ксяодонг пострадал.
74'
74'
Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Игало Одион
73'
ШАНС! Гуларт Рикардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.
72'
72'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
72'
71'
Тактическая замена. Жанг Ченг Лин уходит с поля и его заменяет Ханьвэнь Дэн
71'
ШАНС! Лин Гао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
70'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Игало Одион
67'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
67'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
67'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Гуанчжоу Эвергранд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
66'
сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает головой!
65'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
65'
Алан де Карвальо наказан за толчок Чао Хэ
65'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
64'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Лин Гао
63'
63'
Фан Ксяодонг нанес удар чуть мимо. Близко!
63'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Гуларт Рикардо коснулся мяча рукой.
62'
62'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
61'
Сюэпэн Ли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Лин Гао сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуларт Рикардо из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
60'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
59'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
58'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай в офсайде
58'
58'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
58'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Тактическая замена. Вибе Лассе уходит с поля и его заменяет Ду Женгью
56'
Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Jie Sun ошибается в защите.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
55'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
54'
Жанг Ченг Лин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
54'
Судья свистит. Жанг Ченг Лин атаковал сзади соперника. Это Фан Ксяодонг заработал своей команде штрафной
54'
52'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
52'
ГОЛ! - Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
52'
51'
51'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
51'
Гудель Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
51'
Отличные скиллы показывает Жанг Вехжао, обводя своих соперников
51'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Судья сигнализирует, что Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
50'
Li Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Вибе Лассе коснулся мяча рукой.
49'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Гуларт Рикардо
48'
47'
ШАНС! Это должен был быть гол. Long Tan упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
47'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
47'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
47'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
47'
46'
Судья свистит. Гудель Неманья атаковал сзади соперника. Это Чао Хэ заработал своей команде штрафной
46'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Алан де Карвальо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Как он промахнулся? Игало Одион имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
46'
Матч возобновится спорным мячом
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
44'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
43'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Жанг Ксяофей пострадал.
42'
42'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
42'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
42'
Штрафной исполнил Бовэнь Хуан, после его удара Yake Wu сделал классный сейв. Угловой
41'
Судья сигнализирует, что Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Лин Гао
41'
Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
39'
Шанс! Игало Одион из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
39'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
39'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Жанг Ксяофей оказался на газоне.
39'
Бовэнь Хуан возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Бовэнь Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Бовэнь Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Li Zhang получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. Li Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Бовэнь Хуан
36'
Liyu Yang возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Liyu Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Liyu Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Судья сигнализирует, что Игало Одион из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Линьпэн Чжан
35'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
34'
33'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
33'
32'
31'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай предупрежден после нескольких фолов.
31'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Liyu Yang
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Сюэпэн Ли коснулся мяча рукой.
30'
Отличные скиллы показывает Сюэпэн Ли, обводя своих соперников
30'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
29'
29'
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Судья сигнализирует, что Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Линьпэн Чжан
27'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Лин Гао оказался на газоне.
27'
27'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья свистит. Жанг Ченг Лин атаковал сзади соперника. Это Игало Одион заработал своей команде штрафной
26'
Судья сигнализирует, что Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Жанг Ксяофей
25'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Liyu Yang пострадал.
23'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
22'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Жанг Вехжао
22'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Liyu Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Судья свистит. Игало Одион атаковал сзади соперника. Это Гудель Неманья заработал своей команде штрафной
20'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
Zhe Jiang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
19'
18'
ШАНС! Фан Ксяодонг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
18'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
18'
18'
Гуларт Рикардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Liyu Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Отличные скиллы показывает Liyu Yang, обводя своих соперников
18'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Судья сигнализирует, что Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Жанг Вехжао
16'
16'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
15'
Жанг Вехжао пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем
15'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
14'
13'
12'
Игало Одион коснулся мяча рукой.
12'
11'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Чэн Цзэн пострадал.
11'
Чэн Цзэн не дал случится голу! Игало Одион должен был забивать, но Чэн Цзэн сделал отличный сейв
10'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Фан Ксяодонг
10'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Шанс! Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
8'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Линьпэн Чжан
8'
8'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
7'
Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
7'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
6'
6'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай пробил со штрафного, но очень мимо цели.
4'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Вибе Лассе
3'
3'
Гудель Неманья не смог попасть в створ ударом издали
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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