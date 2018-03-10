Стадион: Юесиушан
2:0
Конец матча
26' Желтая карточкаZhengyu Huang
52' Желтая карточкаЙи Тенг
1:0
60' ГолZhizhao Chen
2:0
65' ГолЗахави Эран
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Bo Sun из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
93'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает неудачный навес.
92'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Жоу Тинг пострадал.
92'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фонте Жозе нарушает правила. Junliang Ma пострадал
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Тактическая замена. Чжи Сяо уходит с поля и его заменяет Yuyang Li
87'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
86'
Junior Urso сделал результативную передачу.
86'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
86'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Рибейро Калихто Ренатиньо рано отмечает, но гол будет отменен!
86'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
85'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
82'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
80'
Тактическая замена. Ванг Ванпенг уходит с поля и его заменяет Yaopeng Wang
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
79'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
78'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Джианг Джихон
78'
Шанс! Фонте Жозе из команды Далянь Эйрбин пробил головой, но мимо
78'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
77'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
76'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
75'
Гайтан Николас не смог попасть в створ ударом издали
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
74'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
74'
Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали
74'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Гайтан Николас нанес удар, мяч был парирован, но Ченг Юелей не удержал его в руках.
71'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
71'
Гайтан Николас не смог попасть в створ ударом издали
71'
Bo Sun из команды Далянь Эйрбин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Карраско Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
69'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Liang Wang уходит с поля и его заменяет Shuai Li
68'
Судья сигнализирует, что Bo Sun из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
67'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Жоу Тинг из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Г О О О О Л Захави Эран закручивает штрафной в сетку! Великолепно
65'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
65'
Отличные скиллы показывает Рибейро Калихто Ренатиньо, обводя своих соперников
64'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
63'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Bo Sun наказан за толчок Miao Tang
61'
Хайфэн Дин наказан за толчок Жоу Тинг
61'
Тактическая замена. Jinxian Wang уходит с поля и его заменяет Bo Sun
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Zhizhao Chen вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
56'
Карраско Янник нарушает правила. Zhengyu Huang пострадал
54'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
53'
Liang Wang наказан за толчок Junior Urso
52'
Йи Тенг получил желтую карточку от судьи
52'
Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Jinxian Wang пострадал.
52'
Qiang Jin наказан за толчок Захави Эран
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
49'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
48'
47'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Далянь Эйрбин подает корнер.
45'
Zhizhao Chen нарушает правила. Гайтан Николас пострадал
40'
Junior Urso нарушает правила. Чжу Тин пострадал
38'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
37'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
34'
Jinxian Wang нарушает правила. Хайфэн Дин пострадал
31'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
31'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
29'
Янг Шенпинг нарушает правила. Чжи Сяо пострадал
28'
Жоу Тинг нарушает правила. Рибейро Калихто Ренатиньо пострадал
26'
Zhengyu Huang получил желтую карточку от судьи
26'
Zhengyu Huang нарушает правила. Карраско Янник пострадал
22'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
21'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
16'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
16'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
14'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
14'
Zhizhao Chen нарушает правила. Гайтан Николас пострадал
14'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Хайфэн Дин наказан за толчок Гайтан Николас
12'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
11'
Qiang Jin нарушает правила. Zhizhao Chen пострадал
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
10'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
10'
9'
Ванг Ванпенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
8'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
8'
Захави Эран выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
4'
Карраско Янник не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Фули". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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