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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
1:2
Конец матча
Бэйцзин Женьхэ
0'
21' Желтая карточка
Аугусто Фернандес
33' Желтая карточка
Cheng Zhang
0:1
42' Гол в свои ворота
Jinzhao Chu
0:2
48' Гол
Yongjing Cao
73' Желтая карточка
Boyang Liu
86' Желтая карточка
Nizamdin Ependi
1:2
90' Гол
Пато Алешандре
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
95'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Пато Алешандре забивает!
93'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Угловой
92'
Yufeng Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
92'
Тактическая замена. Boyang Liu уходит с поля и его заменяет Кянг Ванг
92'
Cheng Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Тактическая замена. Оливио да Роса Иво уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yiming Liu
Желтая карточка
86'
Nizamdin Ependi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
86'
Оливио да Роса Иво отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Nizamdin Ependi
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
85'
Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
84'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
83'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
81'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
81'
Jinzhao Chu возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Jinzhao Chu получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Травма, повреждение
80'
Jinzhao Chu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Ван Ган нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Сун Босюань из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
76'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Boyang Liu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
73'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
72'
Тактическая замена. Юнпо Ван уходит с поля и его заменяет Янг Ксу
72'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
71'
Муканджо Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
70'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
69'
Jinzhao Chu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Тактическая замена. Ванг Ксяолонг уходит с поля и его заменяет Сун Босюань
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
68'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
68'
ШАНС! Ван Ган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ван Ган
66'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
66'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
66'
Лю Цзянь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
64'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
64'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
63'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Boyang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
62'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Аугусто Фернандес нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
58'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Офсайд
57'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
57'
Jinzhao Chu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
57'
Ван Ган нанес удар головой, но Лу Чжан перевел мяч на угловой!
57'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Yue Liu уходит с поля и его заменяет Yi Liu
Фол, нарушение
56'
Jinzhao Chu наказан за толчок Yongjing Cao
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
54'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
54'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
Фол, нарушение
52'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Муканджо Бенжамин пострадал.
52'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Weihui Rao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Yongjing Cao забивает!
48'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
46'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
46'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
49'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
47'
ШАНС! Пато Алешандре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
46'
Cheng Zhang не смог попасть в створ ударом издали
46'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yue Liu
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
45'
ШАНС! Yue Liu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Jinzhao Chu уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
41'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
41'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
Офсайд
40'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
39'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
38'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
38'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
37'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Jinzhao Chu грубо играет против соперника. Пострадал Оливио да Роса Иво
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Желтая карточка
33'
Cheng Zhang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Муканджо Бенжамин пострадал.
33'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
33'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
31'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
31'
Муканджо Бенжамин пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
31'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Jinzhao Chu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
29'
Отличный пас сделал Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Boyang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yue Liu
27'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
26'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
26'
Jinzhao Chu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
24'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Weihui Rao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
23'
Weihui Rao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Yue Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
21'
Аугусто Фернандес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
21'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
21'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
20'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Ван Хоулианг наказан за толчок Модест Антони
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ван Ган
17'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
17'
ШАНС! Модест Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Офсайд
15'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
Фол, нарушение
14'
Оливио да Роса Иво коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
12'
Yiming Liu нарушает правила. Оливио да Роса Иво пострадал
Фол, нарушение
11'
Ван Хоулианг нарушает правила. Модест Антони пострадал
Угловой
9'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
9'
Пато Алешандре мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
8'
Cheng Zhang нарушает правила. Оливио да Роса Иво пострадал
Фол, нарушение
7'
Yongjing Cao нарушает правила. Dalun Zheng пострадал
Фол, нарушение
7'
Оливио да Роса Иво нарушает правила. Ванг Ксяолонг пострадал
Фол, нарушение
4'
Ван Ган нарушает правила. Ванг Ксяолонг пострадал
Фол, нарушение
3'
Liang Shi нарушает правила. Yi Liu пострадал
Фол, нарушение
1'
Yi Liu нарушает правила. Liang Shi пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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