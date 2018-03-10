Стадион: Haihe Stadium
1:2
Конец матча
21' Желтая карточкаАугусто Фернандес
33' Желтая карточкаCheng Zhang
0:1
42' Гол в свои воротаJinzhao Chu
0:2
48' ГолYongjing Cao
73' Желтая карточкаBoyang Liu
86' Желтая карточкаNizamdin Ependi
1:2
90' ГолПато Алешандре
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
95'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
94'
Г О О О О Л - Пато Алешандре забивает!
93'
92'
Yufeng Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
92'
Тактическая замена. Boyang Liu уходит с поля и его заменяет Кянг Ванг
92'
Cheng Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Тактическая замена. Оливио да Роса Иво уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
88'
Судья сигнализирует, что Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yiming Liu
86'
Nizamdin Ependi получил желтую карточку от судьи
86'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
86'
Оливио да Роса Иво отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Nizamdin Ependi
85'
Судья сигнализирует, что Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
85'
Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
84'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
83'
83'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
81'
81'
Jinzhao Chu возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Jinzhao Chu получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Jinzhao Chu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Ван Ган нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Судья сигнализирует, что Сун Босюань из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
76'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Boyang Liu получил желтую карточку от судьи
73'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
73'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
72'
71'
71'
Муканджо Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
69'
Jinzhao Chu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Тактическая замена. Ванг Ксяолонг уходит с поля и его заменяет Сун Босюань
68'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
68'
68'
ШАНС! Ван Ган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Судья сигнализирует, что Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ван Ган
66'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
66'
Лю Цзянь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
65'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Судья сигнализирует, что Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
64'
64'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
63'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
62'
Boyang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
62'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Аугусто Фернандес нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
59'
Судья сигнализирует, что Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
59'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
58'
58'
57'
57'
Jinzhao Chu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
57'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Yue Liu уходит с поля и его заменяет Yi Liu
56'
Jinzhao Chu наказан за толчок Yongjing Cao
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
55'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
54'
54'
54'
53'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
52'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Муканджо Бенжамин пострадал.
52'
52'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
50'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
48'
Г О О О О Л - Yongjing Cao забивает!
48'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
46'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
46'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
46'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
49'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
47'
ШАНС! Пато Алешандре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
46'
Cheng Zhang не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
46'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yue Liu
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
45'
ШАНС! Yue Liu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Г О О О О Л - Jinzhao Chu уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
41'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
40'
39'
38'
38'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
38'
37'
37'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
37'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Безумный фол. Jinzhao Chu грубо играет против соперника. Пострадал Оливио да Роса Иво
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
33'
Cheng Zhang получил желтую карточку от судьи
33'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Муканджо Бенжамин пострадал.
33'
33'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
33'
33'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
31'
31'
Муканджо Бенжамин пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
31'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Jinzhao Chu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Отличный пас сделал Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Boyang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
27'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yue Liu
27'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
26'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
26'
Jinzhao Chu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
24'
24'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
24'
23'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
23'
23'
Yue Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
21'
Аугусто Фернандес получил желтую карточку от судьи
21'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
21'
21'
21'
21'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
19'
18'
Ван Хоулианг наказан за толчок Модест Антони
18'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ван Ган
17'
17'
ШАНС! Модест Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
15'
14'
Оливио да Роса Иво коснулся мяча рукой.
12'
Yiming Liu нарушает правила. Оливио да Роса Иво пострадал
11'
Ван Хоулианг нарушает правила. Модест Антони пострадал
9'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
9'
Пато Алешандре мяч отрикошетил от ворот
8'
Cheng Zhang нарушает правила. Оливио да Роса Иво пострадал
7'
Yongjing Cao нарушает правила. Dalun Zheng пострадал
7'
Оливио да Роса Иво нарушает правила. Ванг Ксяолонг пострадал
4'
Ван Ган нарушает правила. Ванг Ксяолонг пострадал
3'
Liang Shi нарушает правила. Yi Liu пострадал
1'
Yi Liu нарушает правила. Liang Shi пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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