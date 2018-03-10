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Стадион:
Шаньдун Лунэн
2:0
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
1:0
11' Гол
Тарделли Диего
14' Желтая карточка
Yang Liu
62' Желтая карточка
Hao Luo
2:0
65' Гол
Пелле Грациано
72' Желтая карточка
Lin Dai
90'+5
Второй тайм
Фол, нарушение
95'
Жанг Чи наказан за толчок Le Liu
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
93'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Жанг Чи пострадал.
93'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
92'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Binbin Liu оказался на газоне.
91'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Fernando Conceicao пострадал.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
89'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Zhechao Chen наказан за толчок Инь Цуняо
86'
Цзин Фэн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
85'
ШАНС! Zhechao Chen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Суй Вейе не дал случится голу! Binbin Liu должен был забивать, но Суй Вейе сделал отличный сейв
84'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
Травма, повреждение
84'
Jingdao Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Тактическая замена. Ву Ксинг уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
82'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Тактическая замена. Хао Юньминь уходит с поля и его заменяет Zhechao Chen
81'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тарделли Диего пробил со штрафного прямо в стенку
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Синьли Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Тарделли Диего
79'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
79'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
77'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
76'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Пелле Грациано, и мяч снова в игре
76'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
75'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
75'
Cao Dong наказан за толчок Хао Юньминь
74'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
74'
Fernando Conceicao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
72'
Дай Лин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Синьли Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Жанг Чи
71'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
70'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
69'
ШАНС! Fernando Conceicao нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Тактическая замена. Динь Цзе уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
67'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Binbin Liu сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Пелле Грациано изменил счет на табло!
65'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
65'
Отличные скиллы показывает Binbin Liu, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
Офсайд
63'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
63'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Junsheng Yao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Hao Luo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Hao Luo атаковал сзади соперника. Это Jingdao Jin заработал своей команде штрафной
62'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
59'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
Фол, нарушение
57'
Jingdao Jin наказан за толчок Cao Dong
57'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
55'
Jingdao Jin коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
55'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
Угловой
55'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
54'
Жил Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
53'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
53'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
52'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
51'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
51'
Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
50'
Пелле Грациано бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
50'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
50'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Hao Luo
47'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
47'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
Угловой
46'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
47'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
47'
Шанс! Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
47'
Жил Карлос мяч отрикошетил от ворот
Угловой
47'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Лю Ю оказался на газоне.
44'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
41'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
39'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Суй Вейе пострадал.
39'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
39'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
38'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
Угловой
38'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
34'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
Фол, нарушение
34'
Хао Юньминь наказан за толчок Ву Ксинг
33'
Shuai Zeng получил травму и заменен. Cao Dong выходит на поле.
Травма, повреждение
32'
Shuai Zeng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
31'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
31'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
31'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Nicolas Aguirre наказан за толчок Жил Карлос
31'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
29'
Назначен штрафной. Пострадал Ву Ксинг, его свалил Дай Лин.
28'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
28'
Какой промах! Пелле Грациано имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
28'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
27'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
27'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
27'
Shuai Zeng из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nicolas Aguirre
25'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
23'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
23'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Yang Liu
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ву Ксинг
22'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
19'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Le Liu
17'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
17'
Junsheng Yao нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
14'
Yang Liu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Shuai Zeng заработал фол
12'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
12'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
11'
Женг Женг сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Тарделли Диего классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nicolas Aguirre
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
7'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
6'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
5'
Shuai Zeng наказан за толчок Ванг Тонг
4'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
4'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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