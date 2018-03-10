Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
2:0
Конец матча
1:0
11' ГолТарделли Диего
14' Желтая карточкаYang Liu
62' Желтая карточкаHao Luo
2:0
65' ГолПелле Грациано
72' Желтая карточкаLin Dai
Второй тайм
95'
Жанг Чи наказан за толчок Le Liu
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Жанг Чи пострадал.
93'
92'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Binbin Liu оказался на газоне.
91'
91'
Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Fernando Conceicao пострадал.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
89'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
87'
Zhechao Chen наказан за толчок Инь Цуняо
86'
Цзин Фэн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
86'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
85'
ШАНС! Zhechao Chen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Суй Вейе не дал случится голу! Binbin Liu должен был забивать, но Суй Вейе сделал отличный сейв
84'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
84'
Jingdao Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
82'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Тактическая замена. Хао Юньминь уходит с поля и его заменяет Zhechao Chen
81'
81'
Тарделли Диего пробил со штрафного прямо в стенку
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Безумный фол. Синьли Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Тарделли Диего
79'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
79'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
77'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Пелле Грациано, и мяч снова в игре
76'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Cao Dong наказан за толчок Хао Юньминь
74'
74'
Fernando Conceicao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
72'
Дай Лин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
72'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
72'
Безумный фол. Синьли Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Жанг Чи
71'
71'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
69'
ШАНС! Fernando Conceicao нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Binbin Liu сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Пелле Грациано изменил счет на табло!
65'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
65'
Отличные скиллы показывает Binbin Liu, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
63'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
63'
63'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Junsheng Yao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Hao Luo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Судья свистит. Hao Luo атаковал сзади соперника. Это Jingdao Jin заработал своей команде штрафной
62'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
58'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
57'
Jingdao Jin наказан за толчок Cao Dong
57'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
56'
55'
Jingdao Jin коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
55'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
55'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
54'
Жил Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
53'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
52'
52'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
51'
Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Пелле Грациано бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
50'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
50'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Hao Luo
47'
47'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
46'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
47'
47'
Шанс! Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
47'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
47'
Жил Карлос мяч отрикошетил от ворот
47'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
44'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Лю Ю оказался на газоне.
44'
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
40'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
39'
39'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Суй Вейе пострадал.
39'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
39'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
38'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
38'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
34'
Хао Юньминь наказан за толчок Ву Ксинг
33'
Shuai Zeng получил травму и заменен. Cao Dong выходит на поле.
32'
Shuai Zeng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
31'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
31'
Nicolas Aguirre наказан за толчок Жил Карлос
31'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
28'
28'
Какой промах! Пелле Грациано имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
28'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
27'
27'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
27'
Shuai Zeng из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
27'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nicolas Aguirre
25'
25'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
23'
23'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
23'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Yang Liu
22'
Судья сигнализирует, что Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ву Ксинг
22'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
19'
19'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
19'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
18'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Le Liu
17'
17'
Junsheng Yao нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Yang Liu получил желтую карточку от судьи
14'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Shuai Zeng заработал фол
12'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
12'
11'
Женг Женг сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Тарделли Диего классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Судья сигнализирует, что Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nicolas Aguirre
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
9'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
8'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
7'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
6'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Shuai Zeng наказан за толчок Ванг Тонг
4'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
4'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация