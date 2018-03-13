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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:1
Конец матча
1:0
27' ГолКанадзаки Му
1:1
70' ГолСаймон Мэтт
|
27'
1:0
70'
1:1
Состав команд
24
Ито
Юкитоси
10
Канадзаки
Му
26
Уилкшир
Люк
19
Зувела
Крис
14
Броск
Алекс
16
Калик
Энтони
18
Саймон
Мэтт
Касима Антлерс 4-4-2
- Основной состав
- 21 Хитоши Согахата Вратарь
- 24 Ито Юкитоси Защитник
- 39 Tomoya Inukai Защитник
- 3 Сёдзи Гэн Защитник
- Itsuki Oda Защитник
- 14 Takeshi Kanamori Полузащитник
- 6 Нагаки Рёта Полузащитник
- 4 Hugo Serejo Leo Da Silva Полузащитник
- 13 Накамура Ацутака Полузащитник
- 9 Судзуки Юма Нападающий
- 10 Канадзаки Му Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Квон Сун-Тхэ Вратарь
- 16 Ямамото Сюто Защитник
- 5 Уэда Наомиси Защитник
- 20 Мисао Кенто Полузащитник
- 8 Дои Сёма Полузащитник
- 7 Pedro Junior Нападающий
- Kazuma Yamaguchi
Сидней 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 8 Ретре Пауло Защитник
- 2 Калвер Аарон Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 19 Зувела Крис Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 16 Калик Энтони Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 3 Ben Warland Защитник
- Флоттманн Патрик Защитник
- 27 Вильям Мутч Нападающий
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- 35 Jackson Bandiera
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Касима Антлерс (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 10.03.2018 Касима Антлерс 0:1 Санфречче Хиросима ДЛ
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Касима Антлерс 1:0 Гамба Осака ДЛ
- 25.02.2018 Симидзу С-Палс 0:0 Касима Антлерс ДЛ
- 21.02.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 14.02.2018 Касима Антлерс 1:1 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 02.12.2017 Джубило Ивата 0:0 Касима Антлерс ДЛ
- 26.11.2017 Касима Антлерс 0:0 Касива Рейсол ДЛ
- 05.11.2017 Касима Антлерс 1:0 Урава Редс ДЛ
- 29.10.2017 Консадоле Саппоро 1:2 Касима Антлерс ДЛ
- 25.10.2017 Виссел Кобе 1:1 Касима Антлерс К
- 21.10.2017 Йокогама Маринос 3:2 Касима Антлерс ДЛ
- 14.10.2017 Касима Антлерс 2:0 Санфречче Хиросима ДЛ
- 30.09.2017 Саган Тосу 1:0 Касима Антлерс ДЛ
- 23.09.2017 Касима Антлерс 2:1 Гамба Осака ДЛ
- 20.09.2017 Урава Редс 2:4 Касима Антлерс К
- 16.09.2017 Альбирекс Ниигата 2:4 Касима Антлерс ДЛ
- 09.09.2017 Касима Антлерс 1:0 Омия Ардидзя ДЛ
- 03.09.2017 Касима Антлерс 3:2 Вегальта Сендай КЛ
- 30.08.2017 Вегальта Сендай 3:1 Касима Антлерс КЛ
Сидней (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Последние игры между собой
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Касима Антлерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Сувон Блюуингз
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|4.
|Сидней
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Сидней делает замену. Калик Энтони уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
85'
Касима Антлерс делает замену. Takeshi Kanamori уходит с поля, а Kazuma Yamaguchi выходит на его замену.
82'
Касима Антлерс делает замену. Itsuki Oda уходит с поля, а Ямамото Сюто выходит на его замену.
81'
Сидней делает замену. Chris Zuvela уходит с поля, а Ben Warland выходит на его замену.
74'
Касима Антлерс делает замену. Накамура Ацутака уходит с поля, а Дои Сёма выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Г О О О О Л - Канадзаки Му бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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