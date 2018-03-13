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Касима Антлерс
1:1
Конец матча
Сидней
0'
1:0
27' Гол
Канадзаки Му
1:1
70' Гол
Саймон Мэтт
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Сидней делает замену. Калик Энтони уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
85'
Касима Антлерс делает замену. Takeshi Kanamori уходит с поля, а Kazuma Yamaguchi выходит на его замену.
82'
Касима Антлерс делает замену. Itsuki Oda уходит с поля, а Ямамото Сюто выходит на его замену.
81'
Сидней делает замену. Chris Zuvela уходит с поля, а Ben Warland выходит на его замену.
74'
Касима Антлерс делает замену. Накамура Ацутака уходит с поля, а Дои Сёма выходит на его замену.

Описание гола
70'
Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Канадзаки Му бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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