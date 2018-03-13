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0:1
Конец матча
0:1
51' ГолЭлкесон Кардосо
|
51'
0:1
Предыдущие игры
Ульсан (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 10.03.2018 Ульсан 0:2 Санджу Сангму KЛ1
- 07.03.2018 Шанхай СИПГ 2:2 Ульсан ЛЧА
- 01.03.2018 Чонбук Моторс 2:0 Ульсан KЛ1
- 20.02.2018 Ульсан 2:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 16.01.2018 Маттерсбург 2:2 Ульсан ТМК
- 03.12.2017 Ульсан 0:0 Пусан Айпарк К
- 29.11.2017 Пусан Айпарк 1:2 Ульсан К
- 19.11.2017 Канвон 1:2 Ульсан KЛ1
- 05.11.2017 Ульсан 1:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 28.10.2017 Сеул 3:0 Ульсан KЛ1
- 22.10.2017 Ульсан 0:1 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 15.10.2017 Сувон Блюуингз 2:0 Ульсан KЛ1
- 08.10.2017 Кванджу 1:1 Ульсан KЛ1
- 01.10.2017 Канвон 1:1 Ульсан KЛ1
- 27.09.2017 Ульсан 1:0 Мокпо Сити К
- 23.09.2017 Ульсан 1:0 Чуннам KЛ1
- 20.09.2017 Ульсан 3:2 Тэгу KЛ1
- 17.09.2017 Чеджу Юнайтед 2:1 Ульсан KЛ1
- 09.09.2017 Ульсан 4:2 Санджу Сангму KЛ1
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 10.03.2018 Шанхай Шэньхуа 0:2 Шанхай СИПГ С
- 07.03.2018 Шанхай СИПГ 2:2 Ульсан ЛЧА
- 03.03.2018 Шанхай СИПГ 8:0 Далянь Эйрбин С
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 30.01.2018 Шанхай СИПГ 1:0 Чианграй Юнайтед ЛЧА(
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 26.11.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Шанхай Шэньхуа К
- 19.11.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Шанхай СИПГ К
- 04.11.2017 Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 22.10.2017 Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 18.10.2017 Урава Редс 1:0 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 14.10.2017 Ляонин Хувин 3:3 Шанхай СИПГ С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 27.09.2017 Шанхай СИПГ 1:1 Урава Редс ЛЧА
- 22.09.2017 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
- 16.09.2017 Шанхай СИПГ 6:1 Шанхай Шэньхуа С
- 12.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 09.09.2017 Шанхай СИПГ 3:1 Тяньцзинь Тэда С
Последние игры между собой
Ульсан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шанхай СИПГ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 07.03.2018 Шанхай СИПГ 2:2 Ульсан Лига чемпионов АФК
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Ульсан
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|3.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|4.
|Кавасаки Фронтале
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
51'
Г О О О О Л - Элкесон Кардосо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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