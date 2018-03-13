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Тракторсази
1:1
Конец матча
Аль-Джазира
0'
0:1
44' Гол
Ромариньо Рикардо
1:1
78' Гол
Farzad Hatami
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Фарзад Хатами бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Ромариньо Рикардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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