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1:1
Конец матча
0:1
44' ГолРомариньо Рикардо
1:1
78' ГолFarzad Hatami
|
44'
0:1
78'
1:1
Предыдущие игры
Тракторсази (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 05.03.2018 Аль-Джазира 0:0 Тракторсази ЛЧА
- 01.03.2018 Тракторсази 0:1 Пайкан ПГПЛ
- 24.02.2018 Парс Джем Бушир 1:1 Тракторсази ПГПЛ
- 19.02.2018 Аль-Гарафа 3:0 Тракторсази ЛЧА
- 12.02.2018 Тракторсази 0:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 07.02.2018 Тракторсази 2:1 Гостареш Фулад ПГПЛ
- 02.02.2018 Падиде 0:3 Тракторсази ПГПЛ
- 26.01.2018 Сиах Джамеган 0:0 Тракторсази ПГПЛ
- 18.01.2018 Тракторсази 1:2 Сайпа ПГПЛ
- 11.01.2018 Нафт Тегеран 2:0 Тракторсази ПГПЛ
- 05.01.2018 Тракторсази 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 29.12.2017 Персеполис 2:0 Тракторсази ПГПЛ
- 24.12.2017 Тракторсази 3:0 Эстегляль Хузестан ПГПЛ
- 19.12.2017 Эстегляль Хузестан 0:0 Тракторсази КХ
- 06.12.2017 Тракторсази 1:1 Фулад Хузестан ПГПЛ
- 01.12.2017 Санат Нафт 1:1 Тракторсази ПГПЛ
- 25.11.2017 Тракторсази 2:1 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 20.11.2017 Сепахан 3:0 Тракторсази ПГПЛ
- 31.10.2017 Тракторсази 0:0 Зобахан ПГПЛ
- 26.10.2017 Тракторсази 5:2 Фаджр Сепаси КХ
Аль-Джазира (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 09.03.2018 Аль-Джазира 4:1 Маншеят ПЛ
- 05.03.2018 Аль-Джазира 0:0 Тракторсази ЛЧА
- 05.03.2018 Аль-Сувейк 2:3 Аль-Джазира КАК
- 28.02.2018 Аль-Ахли Дубай 2:1 Аль-Джазира АГЛ
- 26.02.2018 Аль-Джазира 1:0 Малькия КАК
- 23.02.2018 Аль-Джазира 2:1 Хатта АГЛ
- 22.02.2018 Аль-Джазира 3:0 Аль-Бакаа ПЛ
- 19.02.2018 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 16.02.2018 Рамта 0:0 Аль-Джазира ПЛ
- 12.02.2018 Аль-Джазира 3:2 Аль-Гарафа ЛЧА
- 12.02.2018 Аль-Кува Аль-Джавия 2:2 Аль-Джазира КАК
- 08.02.2018 Аль-Джазира 1:2 Аль-Хуссейн ПЛ
- 07.02.2018 Аль-Васль 1:1 Аль-Джазира АГЛ
- 04.02.2018 Аль-Файсали Амман 1:2 Аль-Джазира ПЛ
- 03.02.2018 Аль-Джазира 3:1 Аль-Дафра АГЛ
- 29.01.2018 Аль-Наср Дубай 1:0 Аль-Джазира АГЛ
- 27.01.2018 Шабаб Аль-Ордон 0:1 Аль-Джазира ПЛ
- 24.01.2018 Аль-Джазира 2:2 Дибба Аль-Фуджайра АГЛ
- 12.01.2018 Аджман 1:1 Аль-Джазира АГЛ
- 08.01.2018 Аль-Джазира 2:4 Аль-Вахда АГЛ
Последние игры между собой
Тракторсази: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Джазира: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
- 05.03.2018 Аль-Джазира 0:0 Тракторсази Лига чемпионов АФК
- 02.03.2016 Аль-Джазира 0:1 Тракторсази Лига чемпионов АФК
- 24.02.2016 Тракторсази 4:0 Аль-Джазира Лига чемпионов АФК
- 24.04.2013 Аль-Джазира 2:0 Тракторсази Лига чемпионов АФК
- 26.02.2013 Тракторсази 3:1 Аль-Джазира Лига чемпионов АФК
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Аль-Джазира
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|3.
|Аль-Гарафа
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|Тракторсази
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Г О О О О Л - Фарзад Хатами бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Ромариньо Рикардо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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