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1:0
3' ГолХави Эрнандес
2:0
15' ГолХассан Абделькарим
3:0
43' ГолБунеджах Багдад
4:0
71' ГолХамрун Жюгюрта
|
3'
1:0
15'
2:0
43'
3:0
71'
4:0
Предыдущие игры
Аль-Садд (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 09.03.2018 Умм Салал 2:1 Аль-Садд КС
- 05.03.2018 Насаф 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
- 25.02.2018 Аль-Садд 5:0 Аль-Ахли Доха КС
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис ЛЧА
- 17.02.2018 Аль-Садд 5:1 Аль-Араби Доха КС
- 13.02.2018 Аль-Васль 1:2 Аль-Садд ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Райян 0:2 Аль-Садд КС
- 03.02.2018 СК Катар 1:3 Аль-Садд КС
- 25.01.2018 Аль-Гарафа 0:4 Аль-Садд КС
- 20.01.2018 Аль-Садд 6:0 Аль-Сайлия КС
- 13.01.2018 Аль-Садд 0:0 Аль-Мархия КС
- 07.12.2017 Аль-Харитият 0:4 Аль-Садд КС
- 01.12.2017 Аль-Хор 2:3 Аль-Садд КС
- 24.11.2017 Аль-Садд 2:4 Лехвия КС
- 19.11.2017 Аль-Садд 4:1 Умм Салал КС
- 02.11.2017 Аль-Ахли Доха 1:2 Аль-Садд КС
- 27.10.2017 Аль-Садд 1:2 Аль-Райян КС
- 20.10.2017 Аль-Араби Доха 1:3 Аль-Садд КС
- 15.10.2017 Аль-Садд 3:1 СК Катар КС
Насаф (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 09.03.2018 Насаф 3:1 Бухара С
- 05.03.2018 Насаф 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 01.03.2018 Нефтчи Фергана 0:0 Насаф С
- 20.02.2018 Насаф 1:0 Аль-Васль ЛЧА
- 13.02.2018 Персеполис 3:0 Насаф ЛЧА
- 30.01.2018 Насаф 5:1 Аль-Файсали Амман ЛЧА(
- 25.11.2017 Навбахор 1:0 Насаф П
- 19.11.2017 Насаф 4:0 Пахтакор П
- 09.11.2017 Насаф 3:0 Шуртан П
- 04.11.2017 Насаф 2:0 Металлург Бекабад П
- 26.10.2017 Машъал 1:2 Насаф П
- 20.10.2017 Насаф 3:0 Динамо Самарканд П
- 13.10.2017 Нефтчи Фергана 0:3 Насаф ПФЛУ
- 07.10.2017 Насаф 1:0 Локомотив Ташкент КУ
- 30.09.2017 Насаф 2:0 Кызылкум П
- 26.09.2017 Согдиана 0:3 Насаф П
- 22.09.2017 Обод 0:6 Насаф П
- 16.09.2017 Насаф 2:0 Локомотив Ташкент П
- 08.09.2017 Насаф 1:0 Алмалык П
- 18.08.2017 Насаф 0:1 Бунёдкор П
Последние игры между собой
Аль-Садд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Насаф: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 05.03.2018 Насаф 1:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Персеполис
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Насаф
|4
|2
|0
|2
|2 - 7
|6
|4.
|Аль-Васль
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
71'
Г О О О О Л - Хамрун Жюгюрта бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Хассан Абделькарим бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Хави Эрнандес бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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