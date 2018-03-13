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Аль-Садд
4:0
Конец матча
Насаф
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Хамрун Жюгюрта бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Хассан Абделькарим бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Хави Эрнандес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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