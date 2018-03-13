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0:1
Конец матча
0:1
37' ГолКамябиниа Камаледдин
|
37'
0:1
Предыдущие игры
Аль-Васль (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.03.2018 Персеполис 2:0 Аль-Васль ЛЧА
- 28.02.2018 Аль-Васль 1:2 Аль-Наср Дубай АГЛ
- 24.02.2018 Дибба Аль-Фуджайра 2:0 Аль-Васль АГЛ
- 20.02.2018 Насаф 1:0 Аль-Васль ЛЧА
- 13.02.2018 Аль-Васль 1:2 Аль-Садд ЛЧА
- 07.02.2018 Аль-Васль 1:1 Аль-Джазира АГЛ
- 02.02.2018 Аль-Вахда 4:3 Аль-Васль АГЛ
- 28.01.2018 Аль-Васль 2:1 Аль-Шарджа АГЛ
- 22.01.2018 Эмирейтс 1:4 Аль-Васль АГЛ
- 12.01.2018 Аль-Васль 1:3 Аль-Айн АГЛ
- 08.12.2017 Аль-Васль 3:0 Аль-Ахли Дубай АГЛ
- 30.11.2017 Хатта 2:2 Аль-Васль АГЛ
- 23.11.2017 Аль-Васль 2:2 Аджман АГЛ
- 17.11.2017 Аль-Васль 3:0 Аль-Дафра АГЛ
- 02.11.2017 Аль-Наср Дубай 0:2 Аль-Васль АГЛ
- 26.10.2017 Аль-Васль 3:2 Дибба Аль-Фуджайра АГЛ
- 20.10.2017 Аль-Джазира 0:0 Аль-Васль АГЛ
- 13.10.2017 Аль-Васль 2:1 Аль-Вахда АГЛ
- 30.09.2017 Аль-Шарджа 1:2 Аль-Васль АГЛ
- 21.09.2017 Аль-Васль 3:1 Эмирейтс АГЛ
Персеполис (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 05.03.2018 Персеполис 2:0 Аль-Васль ЛЧА
- 01.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Персеполис ПГПЛ
- 24.02.2018 Персеполис 1:0 Эстегляль Хузестан ПГПЛ
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис ЛЧА
- 13.02.2018 Персеполис 3:0 Насаф ЛЧА
- 07.02.2018 Санат Нафт 0:3 Персеполис ПГПЛ
- 02.02.2018 Персеполис 2:0 Сепахан ПГПЛ
- 26.01.2018 Пайкан 1:3 Персеполис ПГПЛ
- 18.01.2018 Персеполис 1:1 Гостареш Фулад ПГПЛ
- 12.01.2018 Сиах Джамеган 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 05.01.2018 Персеполис 0:0 Нафт Тегеран ПГПЛ
- 29.12.2017 Персеполис 2:0 Тракторсази ПГПЛ
- 24.12.2017 Фулад Хузестан 1:1 Персеполис ПГПЛ
- 19.12.2017 Персеполис 1:1 Санат Нафт КХ
- 15.12.2017 Бадеран 1:2 Персеполис КХ
- 11.12.2017 Персеполис 2:0 Санат Нафт ПГПЛ
- 06.12.2017 Сепидруд Рашт 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 01.12.2017 Персеполис 4:0 Зобахан ПГПЛ
- 25.11.2017 Парс Джем Бушир 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 20.11.2017 Персеполис 0:0 Падиде ПГПЛ
Последние игры между собой
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Персеполис
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Насаф
|4
|2
|0
|2
|2 - 7
|6
|4.
|Аль-Васль
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Камябиниа Камаледдин бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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