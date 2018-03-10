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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Севилья

До начала игры осталось 1 день 21 час 2 минуты, которая состоится 13.03.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Севилья
Манчестер Юнайтед
91.1% (92)
Ничья:
7.9% (8)
Севилья
1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
41.6% (42)
Манчестер Юнайтед:
28.7% (29)
Манчестер Юнайтед:
12.9% (13)
Ничья:
5.9% (6)
Манчестер Юнайтед:
4% (4)
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