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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:2
Конец матча
0:1
27' ГолГудель Неманья
0:2
37' ГолAlan VI
90' Вторая желтая карточкаWon-Il Kim
|
27'
0:1
37'
0:2
90'
Состав команд
37
Won-Il
Kim
10
Magno
Cruz
I
17
Рё
Сон-Ву
19
Чэн
Цзэн
28
Ён
Гвон
Ким
35
Сюэпэн
Ли
10
Чжи
Чжэн
20
Ханчао
Ю
29
Лин
Гао
7
Alan
VI
Чеджу Юнайтед 4-3-3
- Основной состав
- 21 Chang-Geun Lee Вратарь
- 2 Da-Hwon Jung Защитник
- 37 Won-Il Kim Защитник
- 20 Yong-Hyung Cho Защитник
- 5 Han-Jin Kweon Защитник
- 14 Chang-Min Lee Полузащитник
- 7 Soon-Hyung Kwon Полузащитник
- 6 Jin-Po Park Полузащитник
- 40 Chan-Dong Lee Нападающий
- 10 Magno Cruz I Нападающий
- 17 Рё Сон-Ву Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Kyeong-Min Kim Вратарь
- 13 Woon Chung Защитник
- 4 Ban-Suk Oh Защитник
- 16 Dong-Soo Lee
- 47 Eun-Bum Lee
- 11 Roberson
- 8 Do-Youp Kim
Гуанчжоу Эвергранд 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Чэн Цзэн Вратарь
- 5 Линьпэн Чжан Защитник
- 6 Сяотин Фэн Защитник
- 28 Ён Гвон Ким Защитник
- 35 Сюэпэн Ли Защитник
- 8 Гудель Неманья Полузащитник
- 10 Чжи Чжэн Полузащитник
- 20 Ханчао Ю Полузащитник
- 11 Гуларт Рикардо Полузащитник
- 29 Лин Гао Полузащитник
- 7 Alan VI Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Dianzuo Liu Вратарь
- 21 Chenglin Zhang Защитник
- 23 Ханьвэнь Дэн Защитник
- 2 Ляо Лишэн Полузащитник
- 16 Бовэнь Хуан Полузащитник
- 27 Лун Чжэн Полузащитник
- 15 Wenzhao Zhang Полузащитник
- Главный тренер: Dragan Stojkovic
Предыдущие игры
Чеджу Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 10.03.2018 Кённам 2:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 06.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 01.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:0 Сеул KЛ1
- 21.02.2018 Бурирам Юнайтед 0:2 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 14.02.2018 Чеджу Юнайтед 0:1 Серезо Осака ЛЧА
- 19.11.2017 Сеул 3:2 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 05.11.2017 Чеджу Юнайтед 0:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 29.10.2017 Чонбук Моторс 3:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 22.10.2017 Ульсан 0:1 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 14.10.2017 Чеджу Юнайтед 1:0 Канвон KЛ1
- 08.10.2017 Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 01.10.2017 Чеджу Юнайтед 1:1 Кванджу KЛ1
- 23.09.2017 Санджу Сангму 2:2 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 20.09.2017 Сувон Блюуингз 2:3 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 17.09.2017 Чеджу Юнайтед 2:1 Ульсан KЛ1
- 09.09.2017 Сеул 0:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 02.09.2017 Кванджу 0:1 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 19.08.2017 Чеджу Юнайтед 3:1 Чуннам KЛ1
- 13.08.2017 Канвон 0:2 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 05.08.2017 Инчхон Юнайтед 0:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 09.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Чанчунь Ятай С
- 06.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 02.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Гуанчжоу Фули С
- 26.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шанхай Шэньхуа С
- 21.02.2018 Серезо Осака 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 14.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Бурирам Юнайтед ЛЧА
- 03.02.2018 Митьюлланд 1:2 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Копенгаген 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 22.01.2018 Брондбю 3:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 22.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 13.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 4:3 Яньбянь С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 22.09.2017 Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 17.09.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 12.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 08.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чанчунь Ятай С
Последние игры между собой
Чеджу Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:3 Чеджу Юнайтед Лига чемпионов АФК
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|Бурирам Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|3.
|Серезо Осака
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|4.
|Чеджу Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вон-Ил Ким получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Гуларт Рикардо уходит с поля, а Жанг Вехжао выходит на его замену.
82'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Алан де Карвальо уходит с поля, а Ляо Лишэн выходит на его замену.
77'
Чеджу Юнайтед делает замену. Chang-Min Lee уходит с поля, а Роберсон выходит на его замену.
69'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Ханчао Ю уходит с поля, а Лун Чжэн выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Чеджу Юнайтед делает замену. Chan-Dong Lee уходит с поля, а Dong-Soo Lee выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Чеджу Юнайтед делает замену. Парк Джин По уходит с поля, а Woon Chung выходит на его замену.
37'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Гудель Неманья бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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