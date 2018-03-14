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Чеджу Юнайтед
0:2
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
0:1
27' Гол
Гудель Неманья
0:2
37' Гол
Alan VI
90' Вторая желтая карточка
Won-Il Kim
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вон-Ил Ким получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Гуларт Рикардо уходит с поля, а Жанг Вехжао выходит на его замену.
82'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Алан де Карвальо уходит с поля, а Ляо Лишэн выходит на его замену.
77'
Чеджу Юнайтед делает замену. Chang-Min Lee уходит с поля, а Роберсон выходит на его замену.
69'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Ханчао Ю уходит с поля, а Лун Чжэн выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Чеджу Юнайтед делает замену. Chan-Dong Lee уходит с поля, а Dong-Soo Lee выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Чеджу Юнайтед делает замену. Парк Джин По уходит с поля, а Woon Chung выходит на его замену.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Гудель Неманья бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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