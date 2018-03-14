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3:2
Второй тайм: 90+'
1:0
8' ГолЮнпо Ван
1:1
37' ГолКим Шин-Вук
2:1
55' ГолCheng Zhang
2:2
68' ГолAdriano VII
3:2
84' ГолМодест Антони
|
8'
1:0
37'
1:1
55'
2:1
68'
2:2
84'
3:2
Предыдущие игры
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:1 Ляонин Хувин С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 16.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 10.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 20.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 10.08.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
Чонбук Моторс (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 10.03.2018 Инчхон Юнайтед 3:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 01.03.2018 Чонбук Моторс 2:0 Ульсан KЛ1
- 20.02.2018 Китчи 0:6 Чонбук Моторс ЛЧА
- 13.02.2018 Чонбук Моторс 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 19.11.2017 Чонбук Моторс 2:3 Сувон Блюуингз KЛ1
- 05.11.2017 Ульсан 1:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 29.10.2017 Чонбук Моторс 3:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 22.10.2017 Канвон 0:4 Чонбук Моторс KЛ1
- 15.10.2017 Чонбук Моторс 0:0 Сеул KЛ1
- 08.10.2017 Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 01.10.2017 Сувон Блюуингз 1:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 24.09.2017 Чонбук Моторс 1:1 Тэгу KЛ1
- 20.09.2017 Чонбук Моторс 1:2 Санджу Сангму KЛ1
- 17.09.2017 Пхохан 0:4 Чонбук Моторс KЛ1
- 10.09.2017 Чонбук Моторс 4:3 Канвон KЛ1
- 19.08.2017 Чонбук Моторс 3:1 Кванджу KЛ1
- 12.08.2017 Чуннам 1:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 06.08.2017 Чонбук Моторс 0:1 Ульсан KЛ1
- 02.08.2017 Инчхон Юнайтед 1:3 Чонбук Моторс KЛ1
Последние игры между собой
Тяньцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чонбук Моторс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь Лига чемпионов АФК
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|2:3
|4
|3
|0
|1
|17 - 8
|9
|2.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|3:2
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|3.
|Касива Рейсол
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|4.
|Китчи
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 10
|1
Второй тайм
84'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
68'
Г О О О О Л - Adriano VII бьет в цель!
55'
Г О О О О Л - Cheng Zhang бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Юнпо Ван бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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