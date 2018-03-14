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Тяньцзинь Цюаньцзянь
3:2
Второй тайм: 90+'
Чонбук Моторс
0'
1:0
8' Гол
Юнпо Ван
1:1
37' Гол
Ким Шин-Вук
2:1
55' Гол
Cheng Zhang
2:2
68' Гол
Adriano VII
3:2
84' Гол
Модест Антони
90'+2
Второй тайм
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Adriano VII бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Cheng Zhang бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Юнпо Ван бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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