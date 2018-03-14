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1:0
Конец матча
15' Красная карточкаMasashi Kamekawa
1:0
90' ГолChin Lung Cheng
|
15'
90'
1:0
Предыдущие игры
Китчи (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 06.03.2018 Касива Рейсол 1:0 Китчи ЛЧА
- 03.03.2018 Тайпо 1:4 Китчи ПЛ
- 26.02.2018 Китчи 3:1 Гуанчжоу Фули (до 19 лет) ПЛ
- 20.02.2018 Китчи 0:6 Чонбук Моторс ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 03.02.2018 Уорриорз Гонконг 1:5 Китчи ПЛ
- 28.01.2018 Китчи 7:0 Гонконг Рейнджерс ПЛ
- 18.01.2018 Истерн 1:8 Китчи ПЛ
- 14.01.2018 Китчи 2:2 Саутерн Дистрикт ПЛ
- 10.12.2017 Гонконг Рейнджерс 0:6 Китчи ПЛ
- 25.11.2017 Гуанчжоу Фули (до 19 лет) 1:3 Китчи ПЛ
- 19.11.2017 Юнлунг 0:3 Китчи ПЛ
- 03.11.2017 Китчи 4:1 Уорриорз Гонконг ПЛ
- 14.10.2017 Китчи 2:1 Тайпо ПЛ
- 17.09.2017 Пегасус 1:1 Китчи ПЛ
- 10.09.2017 Китчи 7:0 Гонконг Саплин ПЛ
- 25.08.2017 Китчи 1:0 Истерн ПЛ
- 26.05.2017 Китчи 1:4 Тоттенхэм ТМК
- 06.05.2017 Истерн 1:4 Китчи ПЛ
- 22.04.2017 Саут-Чайна 0:3 Китчи ПЛ
Касива Рейсол (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.03.2018 Касива Рейсол 1:1 Серезо Осака ДЛ
- 06.03.2018 Касива Рейсол 1:0 Китчи ЛЧА
- 02.03.2018 Касива Рейсол 2:0 Йокогама Маринос ДЛ
- 25.02.2018 Вегальта Сендай 1:0 Касива Рейсол ДЛ
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Чонбук Моторс 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 30.01.2018 Касива Рейсол 3:0 Муангтхонг Юнайтед ЛЧА(
- 23.12.2017 Йокогама Маринос 2:1 Касива Рейсол К
- 02.12.2017 Касива Рейсол 1:0 Санфречче Хиросима ДЛ
- 26.11.2017 Касима Антлерс 0:0 Касива Рейсол ДЛ
- 18.11.2017 Касива Рейсол 1:0 Джубило Ивата ДЛ
- 29.10.2017 Касива Рейсол 2:2 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 25.10.2017 Кавасаки Фронтале 0:1 Касива Рейсол К
- 21.10.2017 Омия Ардидзя 1:1 Касива Рейсол ДЛ
- 14.10.2017 Консадоле Саппоро 3:0 Касива Рейсол ДЛ
- 30.09.2017 Касива Рейсол 0:1 Вентфорет Кофу ДЛ
- 23.09.2017 Касива Рейсол 4:1 Токио ДЛ
- 20.09.2017 Гамба Осака 2:3 Касива Рейсол К
- 16.09.2017 Йокогама Маринос 1:1 Касива Рейсол ДЛ
- 09.09.2017 Урава Редс 1:2 Касива Рейсол ДЛ
Последние игры между собой
Китчи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Касива Рейсол: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.03.2018 Касива Рейсол 1:0 Китчи Лига чемпионов АФК
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|4
|3
|0
|1
|17 - 9
|9
|2.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|3.
|Касива Рейсол
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|4.
|Китчи
|4
|1
|0
|3
|1 - 10
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Chin Lung Cheng бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
УДАЛЕНИЕ! - Masashi Kamekawa увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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