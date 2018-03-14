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Китчи
1:0
Конец матча
Касива Рейсол
0'
15' Красная карточка
Masashi Kamekawa
1:0
90' Гол
Chin Lung Cheng
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Chin Lung Cheng бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
УДАЛЕНИЕ! - Masashi Kamekawa увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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