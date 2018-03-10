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Стадион:
Барселона
 
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Челси
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Челси

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 55 минут, которая состоится 14.03.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Челси
Барселона
91.7% (88)
Ничья:
3.1% (3)
Челси
5.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
39.6% (38)
Барселона:
24% (23)
Барселона:
15.6% (15)
Барселона:
6.3% (6)
Барселона:
2.1% (2)
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