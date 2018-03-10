Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Челси

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Стадион: Камп Ноу
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 10.03.2018 Малага 0:2 Барселона П
- 07.03.2018 Барселона 0:0 Эспаньол СК
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 01.03.2018 Лас-Пальмас 1:1 Барселона П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 25.01.2018 Барселона 2:0 Эспаньол КК
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
Челси (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
Последние игры между собой
Барселона: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Челси: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона Лига чемпионов
- 29.07.2015 Челси 2:2 Барселона Международный кубок чемпионов
- 01.04.2015 Челси 5:4 Барселона Суперкубок Европы
- 24.04.2012 Барселона 2:2 Челси Лига чемпионов
- 18.04.2012 Челси 1:0 Барселона Лига чемпионов
- 06.05.2009 Челси 1:1 Барселона Лига чемпионов
- 28.04.2009 Барселона 0:0 Челси Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 55 минут, которая состоится 14.03.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Челси
Барселона
91.7% (88)
Ничья:
3.1% (3)
Челси
5.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Барселона:
39.6% (38)
2:0 Барселона:
24% (23)
3:1 Барселона:
15.6% (15)
1:0 Барселона:
6.3% (6)
3:2 Барселона:
2.1% (2)
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