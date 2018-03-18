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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
1:2
Второй тайм: 83'
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
4' Желтая карточка
Jiarun Gao
1:0
16' Гол
Ачеампонг Франк
33' Желтая карточка
Модест Антони
39' Желтая карточка
Оби Микель Джон
44' Желтая карточка
Кэ Сунь
50' Желтая карточка
Бастианс Феликс
1:1
54' Гол
Пато Алешандре
70' Желтая карточка
Yang Cao
71' Желтая карточка
Jie Wang
76' Желтая карточка
Yuanyi Li
1:2
78' Гол
Модест Антони
83'
Второй тайм
Угловой
83'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
82'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Jiarun Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
Травма, повреждение
80'
Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
80'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Модест Антони пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
78'
Haolun Mi сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Модест Антони изменил счет на табло!
78'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
77'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Модест Антони мяча так и не получил
Фол, нарушение
77'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Haolun Mi оказался на газоне.
Желтая карточка
76'
Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
74'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Тианйи Киу из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Модест Антони
72'
После дальнего удара, который нанес Jie Wang мяч отбит вратарем
72'
Dalun Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
71'
Jie Wang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Судья свистит. Jie Wang атаковал сзади соперника. Это Ачеампонг Франк заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
70'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Сюйжи Чжао оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
70'
Чао Янг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
69'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
69'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Dalun Zheng
Фол, нарушение
69'
Судья свистит. Юнпо Ван атаковал сзади соперника. Это Yuanyi Li заработал своей команде штрафной
68'
Юфенг Бай получил травму и заменен. Чао Янг выходит на поле.
67'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Юфенг Бай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
65'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
65'
Юфенг Бай не смог попасть в створ ударом издали
64'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Офсайд
64'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
63'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
63'
Пато Алешандре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
63'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
61'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
61'
Тактическая замена. Yingjie Zhao уходит с поля и его заменяет Fan Yang
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Отличный пас сделал Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Модест Антони пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
59'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
58'
Пато Алешандре мяч отрикошетил от ворот
58'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
58'
Должен был быть гол! Модест Антони имел отличный шанс, но Jia Du не дал голу состоятся!
58'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Пато Алешандре забивает!
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Модест Антони, и мяч снова в игре
53'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Пато Алешандре наказан за толчок Jiarun Gao
Фол, нарушение
53'
Судья свистит. Кэ Сунь атаковал сзади соперника. Это Jiarun Gao заработал своей команде штрафной
53'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
53'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
52'
Ачеампонг Франк не смог попасть в створ ударом издали
51'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
51'
Юнпо Ван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
50'
Бастианс Феликс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
49'
Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
48'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Ачеампонг Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Yiming Liu атаковал сзади соперника. Это Ачеампонг Франк заработал своей команде штрафной
46'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
47'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
45'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Jie Wang оказался на газоне.
Желтая карточка
44'
Кэ Сунь получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Кэ Сунь наказан за толчок Оби Микель Джон
43'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
42'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Кэ Сунь оказался на газоне.
41'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
41'
Шанс! Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
41'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
39'
Оби Микель Джон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Юнпо Ван оказался на газоне.
38'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
38'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Витсель Аксель пострадал.
37'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
37'
Отличные скиллы показывает Хуэй Жиакан, обводя своих соперников
37'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
37'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный кросс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
33'
Модест Антони получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Jiarun Gao оказался на газоне.
32'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
32'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
32'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
32'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Yiming Liu оказался на газоне.
31'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
28'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Haolun Mi наказан за толчок Юфенг Бай
22'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
21'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
20'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
20'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
20'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
19'
Сюйжи Чжао выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк забивает!
16'
ШАНС! Ачеампонг Франк вышел один-на-один с голкипером...
16'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
16'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
После дальнего удара, который нанес Пато Алешандре мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
15'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
14'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
14'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
13'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
13'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Тианйи Киу атаковал сзади соперника. Это Модест Антони заработал своей команде штрафной
10'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
10'
ШАНС! Ачеампонг Франк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Jie Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
9'
Юнпо Ван нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Желтая карточка
4'
Jiarun Gao получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Пато Алешандре
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Haolun Mi
2'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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