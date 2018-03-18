Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
1:2
Второй тайм: 83'
4' Желтая карточкаJiarun Gao
1:0
16' ГолАчеампонг Франк
33' Желтая карточкаМодест Антони
39' Желтая карточкаОби Микель Джон
44' Желтая карточкаКэ Сунь
50' Желтая карточкаБастианс Феликс
1:1
54' ГолПато Алешандре
70' Желтая карточкаYang Cao
71' Желтая карточкаJie Wang
76' Желтая карточкаYuanyi Li
1:2
78' ГолМодест Антони
Второй тайм
83'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
82'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
Jiarun Gao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
80'
Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Модест Антони пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
78'
Haolun Mi сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Модест Антони изменил счет на табло!
78'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
78'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
77'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Модест Антони мяча так и не получил
77'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Haolun Mi оказался на газоне.
76'
Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
76'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
73'
Судья сигнализирует, что Тианйи Киу из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Модест Антони
72'
После дальнего удара, который нанес Jie Wang мяч отбит вратарем
72'
Dalun Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Jie Wang получил желтую карточку от судьи
71'
Судья свистит. Jie Wang атаковал сзади соперника. Это Ачеампонг Франк заработал своей команде штрафной
70'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Сюйжи Чжао оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Чао Янг получил желтую карточку от судьи
70'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
69'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
69'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Dalun Zheng
69'
67'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
66'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Юфенг Бай получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
65'
65'
65'
Юфенг Бай не смог попасть в створ ударом издали
64'
64'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
64'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
63'
63'
Пато Алешандре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
63'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
61'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
61'
61'
61'
Тактическая замена. Yingjie Zhao уходит с поля и его заменяет Fan Yang
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Отличный пас сделал Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Модест Антони пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
58'
Пато Алешандре мяч отрикошетил от ворот
58'
58'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
58'
Должен был быть гол! Модест Антони имел отличный шанс, но Jia Du не дал голу состоятся!
58'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Г О О О О Л - Пато Алешандре забивает!
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Модест Антони, и мяч снова в игре
53'
53'
Пато Алешандре наказан за толчок Jiarun Gao
53'
Судья свистит. Кэ Сунь атаковал сзади соперника. Это Jiarun Gao заработал своей команде штрафной
53'
53'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
52'
52'
52'
Ачеампонг Франк не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
Юнпо Ван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Бастианс Феликс получил желтую карточку от судьи
50'
Судья сигнализирует, что Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
49'
Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Судья сигнализирует, что Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Ачеампонг Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Судья свистит. Yiming Liu атаковал сзади соперника. Это Ачеампонг Франк заработал своей команде штрафной
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
47'
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Jie Wang оказался на газоне.
44'
Кэ Сунь получил желтую карточку от судьи
44'
Кэ Сунь наказан за толчок Оби Микель Джон
43'
42'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Кэ Сунь оказался на газоне.
41'
41'
Шанс! Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
41'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Оби Микель Джон получил желтую карточку от судьи
39'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Юнпо Ван оказался на газоне.
38'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Витсель Аксель пострадал.
37'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
37'
Отличные скиллы показывает Хуэй Жиакан, обводя своих соперников
37'
37'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный кросс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
33'
Модест Антони получил желтую карточку от судьи
33'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Jiarun Gao оказался на газоне.
32'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
32'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
32'
32'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
31'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Yiming Liu оказался на газоне.
31'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
28'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
25'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
22'
22'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
21'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
20'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
19'
Сюйжи Чжао выбил мяч подальше от ворот.
18'
Судья сигнализирует, что Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
16'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк забивает!
16'
ШАНС! Ачеампонг Франк вышел один-на-один с голкипером...
16'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
16'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
После дальнего удара, который нанес Пато Алешандре мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
14'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
13'
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
13'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
11'
Судья свистит. Тианйи Киу атаковал сзади соперника. Это Модест Антони заработал своей команде штрафной
10'
10'
ШАНС! Ачеампонг Франк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Jie Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Юнпо Ван нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
4'
Jiarun Gao получил желтую карточку от судьи
4'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Пато Алешандре
4'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
3'
Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Haolun Mi
2'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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