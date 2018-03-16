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Стадион:
Далянь Эйрбин
0:3
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
12' Пенальти
Сориано Хонатан
0:2
24' Гол
Ши-Хао Вэй
44' Желтая карточка
Цзян Тао
59' Желтая карточка
Карраско Янник
0:3
61' Гол
Сориано Хонатан
74' Желтая карточка
Qiang Jin
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
91'
Тактическая замена. Liang Wang уходит с поля и его заменяет Yaopeng Wang
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
83'
Тактическая замена. Сориано Хонатан уходит с поля и его заменяет Дабао Юй

Офсайд
78'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Желтая карточка
74'
Qiang Jin получил желтую карточку от судьи
Офсайд
70'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
66'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Dun Ba
Офсайд
64'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
62'
Тактическая замена. Гайтан Николас уходит с поля и его заменяет Fangzhi Yang
61'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Сориано Хонатан записал гол на свой счет!
Желтая карточка
59'
Карраско Янник получил желтую карточку от судьи
Угловой
50'
Далянь Эйрбин произведет угловой с правой стороны.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Офсайд
45'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Желтая карточка
44'
Джианг Тао получил желтую карточку от судьи
Угловой
41'
Бэйцзин Гоань произведет угловой с левой стороны.
38'
Тактическая замена. Jinxian Wang уходит с поля и его заменяет Bo Sun
24'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Ши-Хао Вэй записал гол на свой счет!
Офсайд
21'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Офсайд
18'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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