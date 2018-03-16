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Стадион: Dalian Sports Center Stadium
0:3
Конец матча
0:1
12' ПенальтиСориано Хонатан
0:2
24' ГолШи-Хао Вэй
44' Желтая карточкаЦзян Тао
59' Желтая карточкаКарраско Янник
0:3
61' ГолСориано Хонатан
74' Желтая карточкаQiang Jin
|
12'
0:1
24'
0:2
38'
44'
59'
61'
0:3
66'
74'
Состав команд
8
Zhu
Ting
20
Jinxian
Wang
26
Ming'an
Cui
15
Qiang
Jin
1
Сень
Хоу
28
Цзян
Тао
24
Yu
Zhang
3
Юй
Ян
4
Ли
Лэй
8
Пяо
Чэн
Далянь Эйрбин 5-4-1
- Основной состав
- 1 Чжан Чонг Вратарь
- 8 Zhu Ting Защитник
- 5 Фонте Жозе Защитник
- 2 Wanpeng Wang Защитник
- 31 Shanping Yang Защитник
- 7 Liang Wang II Защитник
- 20 Jinxian Wang Полузащитник
- 26 Ming'an Cui Полузащитник
- 15 Qiang Jin Полузащитник
- 9 Гайтан Николас Полузащитник
- 10 Карраско Янник Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ting Zhou Полузащитник
- 29 Bo Sun
- 38 Fangzhi Yang
- 13 Yaopeng Wang
- 19 Ю Цигиан
- 11 Guowen Sun
- 6 Чжу Сяоган
- Главный тренер: Lin Ma
Бэйцзин Гоань 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Сень Хоу Вратарь
- 28 Цзян Тао Защитник
- 24 Yu Zhang Защитник
- 3 Юй Ян Защитник
- 4 Ли Лэй Защитник
- 6 Zhongguo Chi Полузащитник
- 5 Аугусто Ренато Полузащитник
- 7 Ши-Хао Вэй Полузащитник
- 8 Пяо Чэн Полузащитник
- 23 Виера Хонатан Полузащитник
- 9 Сориано Хонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Го Цюаньбо Вратарь
- 14 Цзинь Пэнксян Защитник
- 26 Пен Лю Полузащитник
- 19 Дабао Юй Полузащитник
- 29 Ба Дунь Нападающий
- 15 Лю Хуань
- 20 Ziming Wang
- Главный тренер: Шмидт Роджер
Предыдущие игры
Далянь Эйрбин (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 10.03.2018 Гуанчжоу Фули 2:0 Далянь Эйрбин С
- 03.03.2018 Шанхай СИПГ 8:0 Далянь Эйрбин С
- 28.10.2017 Далянь Эйрбин 0:1 Баодин Йинли Йитон ПЛК
- 21.10.2017 Юннань Лицзян 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 15.10.2017 Далянь Эйрбин 2:1 Далянь Трансенд ПЛК
- 23.09.2017 Шанхай Шэньсинь 2:4 Далянь Эйрбин ПЛК
- 17.09.2017 Далянь Эйрбин 0:1 Ханчжоу Гринтаун ПЛК
- 09.09.2017 Ней Монгол 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 03.09.2017 Далянь Эйрбин 0:2 Бэйцзин Женьхэ ПЛК
- 26.08.2017 Шенжен Руби 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 20.08.2017 Далянь Эйрбин 2:2 Шицзячжуан ПЛК
- 12.08.2017 Хубей Люйин 1:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 06.08.2017 Далянь Эйрбин 4:0 Ксиньчжан Тяншань ПЛК
- 29.07.2017 Бэйцзин Женьхэ 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 22.07.2017 Циндао Хайню 1:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 15.07.2017 Харбин Итэн 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 09.07.2017 Далянь Эйрбин 1:0 Пекин Баси ПЛК
- 02.07.2017 Далянь Эйрбин 1:1 Мэйчжоу Кэцзя ПЛК
- 24.06.2017 Баодин Йинли Йитон 1:3 Далянь Эйрбин ПЛК
- 18.06.2017 Далянь Эйрбин 4:0 Юннань Лицзян ПЛК
Бэйцзин Гоань (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 11.03.2018 Цзянсу Сунин 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 04.03.2018 Шаньдун Лунэн 3:0 Бэйцзин Гоань С
- 05.02.2018 Бэйцзин Гоань 1:3 Далкурд КА
- 02.02.2018 Бэйцзин Гоань 0:2 Орхус КА
- 29.01.2018 Норрчёпинг 1:1 Бэйцзин Гоань КА
- 04.11.2017 Бэйцзин Гоань 1:2 Чанчунь Ятай С
- 29.10.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 25.10.2017 Бэйцзин Гоань 1:0 Чуньцинь Лифан С
- 22.10.2017 Тяньцзинь Тэда 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 22.09.2017 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
- 16.09.2017 Гуанчжоу Фули 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 10.09.2017 Бэйцзин Гоань 4:4 Яньбянь С
- 19.08.2017 Хэбей Форчун 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 13.08.2017 Бэйцзин Гоань 4:0 Ляонин Хувин С
- 10.08.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 05.08.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Лунэн С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 15.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Эвергранд С
Последние игры между собой
Далянь Эйрбин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Бэйцзин Гоань: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
- 30.07.2014 Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Эйрбин Суперлига
- 15.03.2014 Далянь Эйрбин 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 25.08.2013 Бэйцзин Гоань 4:0 Далянь Эйрбин Суперлига
- 27.04.2013 Далянь Эйрбин 3:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 06.10.2012 Далянь Эйрбин 3:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 25.05.2012 Бэйцзин Гоань 1:0 Далянь Эйрбин Суперлига
Далянь Эйрбин
Бэйцзин Гоань
-
0 Голы 3
-
0 Офсайды 6
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
1 Дистанция, км 1
-
40 Владение мячом, % 60
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
91'
Тактическая замена. Liang Wang уходит с поля и его заменяет Yaopeng Wang
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
83'
Тактическая замена. Сориано Хонатан уходит с поля и его заменяет Дабао Юй
78'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
74'
Qiang Jin получил желтую карточку от судьи
70'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
66'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Dun Ba
64'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
62'
Тактическая замена. Гайтан Николас уходит с поля и его заменяет Fangzhi Yang
61'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Сориано Хонатан записал гол на свой счет!
59'
Карраско Янник получил желтую карточку от судьи
50'
Далянь Эйрбин произведет угловой с правой стороны.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
44'
Джианг Тао получил желтую карточку от судьи
41'
Бэйцзин Гоань произведет угловой с левой стороны.
38'
Тактическая замена. Jinxian Wang уходит с поля и его заменяет Bo Sun
24'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Ши-Хао Вэй записал гол на свой счет!
21'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
18'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
12'
Г О О О О Л - Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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