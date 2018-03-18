Стадион: Юесиушан
2:3
Перерыв
1:0
4' ГолЗахави Эран
2:0
9' ГолЧжи Сяо
2:1
17' ГолЛэй У
2:2
27' ГолЛэй У
2:3
29' ГолЛэй У
38' Желтая карточкаОскар дос Сантос
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
42'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
41'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
39'
Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали
38'
38'
Оскар дос Сантос получил желтую карточку от судьи
38'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
37'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Хай Юй наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
34'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
33'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Ахмедов Одил сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
29'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
27'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
27'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
27'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
25'
Кэ Ши наказан за толчок Junior Urso
24'
Хорошую попытку сделал Лэй У. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
24'
24'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает неудачный навес.
23'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
23'
Халк Живанилдо разрезает оборону соперника отличным пасом
22'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
22'
Ахмедов Одил не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
20'
Binbin Chen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
17'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Лэй У из команды Шанхай СИПГ забил гол! Легко это для такого игрока, как Лэй У
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
17'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
17'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
Как он промахнулся? Лэй У имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ делает отличный кросс...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Хайфэн Дин оказался на газоне.
14'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
13'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
13'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
11'
Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
9'
Miao Tang сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чжи Сяо из клуба "Гуанчжоу Фули" отправил мяч головой в ворота.
9'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
9'
Захави Эран пробил со штрафного прямо в стенку
8'
Судья сигнализирует, что Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
8'
Отличные скиллы показывает Рибейро Калихто Ренатиньо, обводя своих соперников
7'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Хайфэн Дин сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Захави Эран изменил счет на табло!
4'
Йи Тенг выбил мяч подальше от ворот.
3'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
3'
Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
2'
Судья сигнализирует, что Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
2'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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