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Стадион:
Хэбей Форчун
1:2
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
25' Желтая карточка
Хан Жэнь
0:1
33' Гол
Тарделли Диего
1:1
38' Гол
Wenjie Song
1:2
53' Гол
Тарделли Диего
90' Желтая карточка
Chi Zhang
90' Желтая карточка
Маскерано Хавьер
90' Желтая карточка
Tong Wang
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
97'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
97'
Ванг Тонг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
97'
Безумный фол. Ванг Тонг грубо играет против соперника. Пострадал Лавесси Эсекиэль

96'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
96'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
96'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
95'
Junshuai Liu наказан за толчок Сюшэн Дун
Фол, нарушение
93'
Пелле Грациано коснулся мяча рукой.
93'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
92'
Маскерано Хавьер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Маскерано Хавьер грубо играет против соперника. Пострадал Жу Хайбин
91'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
91'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Тактическая замена. Wenjie Song уходит с поля и его заменяет Shiwei Che
Желтая карточка
91'
Судье надоело, что Жанг Чи тянет время и он наказал его горчичником
90'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Лавесси Эсекиэль бьет со штрафного в створ, но Далэй Ван держит все под контролем
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
88'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Жу Хайбин
86'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
86'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
86'
Junshuai Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Маскерано Хавьер выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
85'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
84'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
84'
Тактическая замена. Huaze Gao уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
84'
Минцзянь Чжао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
84'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
Травма, повреждение
82'
Ванг Тонг возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Ванг Тонг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Ванг Тонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Чендун Чжан нанес удар головой, но Далэй Ван спокойно отбил мяч.
80'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
80'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
79'
Хао Юньминь наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
Фол, нарушение
78'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Huaze Gao оказался на газоне.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Binbin Liu
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wenjie Song
77'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
76'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
75'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
74'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
74'
Эрнанес Лима не смог попасть в створ ударом издали
73'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
73'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Женг Женг грубо играет против соперника. Пострадал Лавесси Эсекиэль
72'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
71'
Junsheng Yao мяч отрикошетил от ворот
71'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
70'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
69'
Далэй Ван отбил мяч на угловой после удара Чендун Чжан из штрафной площади.
69'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
69'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Tianyuan Xu уходит с поля и его заменяет Huaze Gao
67'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
66'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
66'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
65'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
64'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
64'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Tianyuan Xu
62'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
62'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Эрнанес Лима нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
60'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет в стеночку с партнером по команде. Лавесси Эсекиэль это был.
59'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
59'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Отличные скиллы показывает Чжипэн Цзян, обводя своих соперников
58'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
Фол, нарушение
56'
Лавесси Эсекиэль коснулся мяча рукой.
56'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
Угловой
55'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
55'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Хао Юньминь сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
53'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
52'
Минцзянь Чжао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
52'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
51'
Пелле Грациано нанес удар головой, но Янг Ченг перевел мяч на угловой!
51'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
51'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
49'
Отличные скиллы показывает Jingdao Jin, обводя своих соперников
47'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
46'
Эрнанес Лима не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
46'
Junsheng Yao наказан за толчок Маскерано Хавьер
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Далэй Ван из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный сейв!
44'
Плохо сыграл Женг Женг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Junshuai Liu
43'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
41'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ванг Тонг
40'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
38'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Wenjie Song изменил счет на табло!
38'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
38'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wenjie Song
36'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Tianyuan Xu
35'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
33'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wenjie Song
33'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пелле Грациано мяча так и не получил
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Yang Liu
31'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Yang Liu
29'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
29'
ШАНС! Тарделли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
28'
Чендун Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Отличные скиллы показывает Чендун Чжан, обводя своих соперников
28'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
27'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Yang Liu
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
25'
Пелле Грациано возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Пелле Грациано получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Пелле Грациано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
25'
Судья подбегает и показывает Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отложенную желтую карточку за фол.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Junsheng Yao нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
22'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
21'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Маскерано Хавьер выбил мяч подальше от ворот.
20'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
18'
Junsheng Yao возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Junsheng Yao получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Junsheng Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Junshuai Liu грубо играет против соперника. Пострадал Tianyuan Xu
Офсайд
14'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
13'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
9'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
9'
Отличные скиллы показывает Лавесси Эсекиэль, обводя своих соперников
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
7'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
7'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
6'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает неудачный навес.
5'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
3'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
3'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Junsheng Yao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Женг Женг
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
1'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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