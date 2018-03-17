Стадион: Langfang Stadium
1:2
Конец матча
25' Желтая карточкаХан Жэнь
0:1
33' ГолТарделли Диего
1:1
38' ГолWenjie Song
1:2
53' ГолТарделли Диего
90' Желтая карточкаChi Zhang
90' Желтая карточкаМаскерано Хавьер
90' Желтая карточкаTong Wang
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
97'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
97'
Ванг Тонг получил желтую карточку от судьи
97'
Безумный фол. Ванг Тонг грубо играет против соперника. Пострадал Лавесси Эсекиэль
96'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
96'
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
95'
Junshuai Liu наказан за толчок Сюшэн Дун
93'
Пелле Грациано коснулся мяча рукой.
93'
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Маскерано Хавьер получил желтую карточку от судьи
92'
Безумный фол. Маскерано Хавьер грубо играет против соперника. Пострадал Жу Хайбин
91'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
91'
91'
Тактическая замена. Wenjie Song уходит с поля и его заменяет Shiwei Che
91'
Судье надоело, что Жанг Чи тянет время и он наказал его горчичником
90'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Лавесси Эсекиэль бьет со штрафного в створ, но Далэй Ван держит все под контролем
88'
Судья сигнализирует, что Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
88'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Жу Хайбин
86'
86'
86'
86'
Junshuai Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Маскерано Хавьер выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
84'
84'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
84'
Тактическая замена. Huaze Gao уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
84'
Минцзянь Чжао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
84'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
83'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
82'
Ванг Тонг возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Ванг Тонг получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Ванг Тонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Чендун Чжан нанес удар головой, но Далэй Ван спокойно отбил мяч.
80'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
80'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Хао Юньминь наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
78'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Huaze Gao оказался на газоне.
78'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Binbin Liu
77'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wenjie Song
77'
77'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
76'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
75'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
75'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Судья сигнализирует, что Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
74'
74'
Эрнанес Лима не смог попасть в створ ударом издали
73'
73'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
72'
Безумный фол. Женг Женг грубо играет против соперника. Пострадал Лавесси Эсекиэль
72'
72'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
71'
Junsheng Yao мяч отрикошетил от ворот
71'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
70'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
69'
Далэй Ван отбил мяч на угловой после удара Чендун Чжан из штрафной площади.
69'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
69'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
68'
68'
67'
67'
Тактическая замена. Tianyuan Xu уходит с поля и его заменяет Huaze Gao
67'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
66'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
65'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
64'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
64'
64'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Tianyuan Xu
62'
62'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Эрнанес Лима нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
60'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет в стеночку с партнером по команде. Лавесси Эсекиэль это был.
59'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
59'
Отличные скиллы показывает Чжипэн Цзян, обводя своих соперников
58'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Судья сигнализирует, что Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
56'
Лавесси Эсекиэль коснулся мяча рукой.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
55'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
55'
55'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Хао Юньминь сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
53'
53'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
52'
Минцзянь Чжао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
51'
Пелле Грациано нанес удар головой, но Янг Ченг перевел мяч на угловой!
51'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
49'
Отличные скиллы показывает Jingdao Jin, обводя своих соперников
47'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Эрнанес Лима не смог попасть в створ ударом издали
46'
Junsheng Yao наказан за толчок Маскерано Хавьер
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
44'
Далэй Ван из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный сейв!
44'
Плохо сыграл Женг Женг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Junshuai Liu
43'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
41'
Судья сигнализирует, что Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ванг Тонг
40'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
38'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Wenjie Song изменил счет на табло!
38'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
38'
38'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wenjie Song
36'
36'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Tianyuan Xu
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
33'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
33'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wenjie Song
33'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пелле Грациано мяча так и не получил
32'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Yang Liu
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Судья сигнализирует, что Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Yang Liu
29'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
29'
ШАНС! Тарделли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Чендун Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Отличные скиллы показывает Чендун Чжан, обводя своих соперников
28'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
27'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
26'
Судья сигнализирует, что Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Yang Liu
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Пелле Грациано возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Пелле Грациано получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Пелле Грациано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Судья подбегает и показывает Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отложенную желтую карточку за фол.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Junsheng Yao нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
21'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Маскерано Хавьер выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Junsheng Yao возвращается на поле, всё в порядке.
18'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Junsheng Yao получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Junsheng Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Безумный фол. Junshuai Liu грубо играет против соперника. Пострадал Tianyuan Xu
14'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
13'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
11'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
9'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
9'
Отличные скиллы показывает Лавесси Эсекиэль, обводя своих соперников
8'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
7'
7'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
Wenjie Song из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает неудачный навес.
5'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
3'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
3'
3'
3'
Junsheng Yao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Женг Женг
2'
Судья сигнализирует, что Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
1'
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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