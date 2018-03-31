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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Панетоликос
1:0
Конец матча
8' Желтая карточкаГаруфалиас Ираклис
1:0
14' ГолMarcos Paulo II
17' Желтая карточкаVlad Morar
34' Желтая карточкаBruno Arauzo Chalkiadakis
53' Красная карточкаAlexandros Apostolopoulos
90' Желтая карточкаИтабель Кевин
|
14'
1:0
17'
90'
Состав команд
66
Enea
Mihaj
11
Диас
Хорхе
73
Vlad
Morar
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 77 Ilias Gianniotis Защитник
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 66 Enea Mihaj Защитник
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 6 Браво Федерико Полузащитник
- 11 Диас Хорхе Полузащитник
- 7 Franco Mazurek Полузащитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 73 Vlad Morar Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Georgios Mygas Защитник
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 10 Clesio Bauque Полузащитник
- 33 Stathis Vasiloudis Нападающий
- 5 Итабель Кевин Нападающий
- 24 Nikolaos Kousiadis
- 23 Georgios Vakrakos
- Главный тренер: Traianos Dellas
ПАС Янина 4-4-2
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 33 Higor Vidal Защитник
- 10 Bruno Arauzo Chalkiadakis Защитник
- 9 Конде Педро Защитник
- 2 Michalis Boukouvalas Защитник
- 8 Цимопулос Темис Полузащитник
- 27 Мантатис Георгиос Полузащитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 6 Михаил Алексиос Полузащитник
- 7 Якос Эврипидис Нападающий
- 77 Alexandros Apostolopoulos Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перистеридис Костас Вратарь
- 44 Скондрас Апостолос Защитник
- 43 Чикарски Мите Защитник
- 4 Бериос Теодорос Защитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 14 Хелльквист Филип Нападающий
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Предыдущие игры
Панаитоликос (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
- 18.02.2018 Левадиакос 1:2 Панаитоликос С
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос С
- 09.12.2017 Панаитоликос 1:4 Олимпиакос С
- 03.12.2017 Ламия 2:2 Панаитоликос С
- 30.11.2017 Эрготелис 0:5 Панаитоликос К
- 26.11.2017 Панаитоликос 3:1 Лариса С
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос С
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти С
- 29.10.2017 Панаитоликос 1:1 Аполлон Смирнис С
ПАС Янина (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 03.03.2018 АОК Керкира 1:1 ПАС Янина С
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 18.02.2018 Платаниас 0:3 ПАС Янина С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 07.02.2018 Лариса 3:2 ПАС Янина К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 25.01.2018 ПАС Янина 1:2 Лариса К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 10.01.2018 ПАС Янина 4:0 Левадиакос К
- 07.01.2018 ПАС Янина 0:0 Астерас С
- 21.12.2017 Левадиакос 1:0 ПАС Янина К
- 17.12.2017 Олимпиакос 1:0 ПАС Янина С
- 10.12.2017 ПАС Янина 1:1 Ламия С
- 03.12.2017 Лариса 1:1 ПАС Янина С
- 28.11.2017 Арис Салоники 1:1 ПАС Янина К
- 25.11.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос С
- 05.11.2017 Аполлон Смирнис 4:3 ПАС Янина С
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
ПАС Янина: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос Суперлига
- 11.03.2017 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина Суперлига
- 05.03.2016 ПАС Янина 2:0 Панаитоликос Суперлига
- 09.11.2015 Панаитоликос 2:1 ПАС Янина Суперлига
- 18.07.2015 ПАС Янина 4:1 Панаитоликос Разное
- 15.03.2015 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 15.03.2015 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 11.01.2015 Панаитоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 11.01.2015 Панаитоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 09.02.2014 ПАС Янина 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 07.10.2013 Панаитоликос 2:0 ПАС Янина Суперлига
Панаитоликос
ПАС Янина
-
3 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|24
|16
|6
|2
|40 - 12
|54
|2.
|ПАОК
|23
|16
|4
|3
|46 - 11
|52
|3.
|Олимпиакос
|24
|15
|5
|4
|50 - 22
|50
|4.
|Атромитос
|25
|12
|11
|2
|34 - 17
|47
|5.
|Ксанти
|25
|9
|8
|8
|24 - 27
|35
|6.
|Панатинаикос
|25
|8
|10
|7
|25 - 22
|34
|7.
|Астерас
|25
|8
|9
|8
|28 - 21
|33
|8.
|Паниониос
|25
|8
|9
|8
|27 - 24
|33
|9.
|Панаитоликос
|1:0
|26
|8
|8
|10
|28 - 30
|32
|10.
|Левадиакос
|25
|7
|9
|9
|21 - 28
|30
|11.
|ПАС Янина
|0:1
|25
|6
|12
|7
|27 - 28
|30
|12.
|Лариса
|25
|6
|8
|11
|17 - 34
|26
|13.
|Ламия
|25
|5
|9
|11
|17 - 31
|24
|14.
|АОК Керкира
|25
|4
|8
|13
|17 - 39
|20
|15.
|Аполлон Смирнис
|24
|3
|10
|11
|17 - 33
|19
|16.
|Платаниас
|25
|2
|4
|19
|12 - 51
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Итабель Кевин получил желтую карточку от судьи
74'
Панаитоликос делает замену. Vlad Morar уходит с поля, а Georgios Vakrakos выходит на его замену.
73'
ПАС Янина делает замену. Якос Эврипидис уходит с поля, а Хелльквист Филип выходит на его замену.
71'
Панаитоликос делает замену. Диас Хорхе уходит с поля, а Clesio Bauque выходит на его замену.
63'
Панаитоликос делает замену. Franco Mazurek уходит с поля, а Итабель Кевин выходит на его замену.
61'
ПАС Янина делает замену. Гаруфалиас Ираклис уходит с поля, а Лиля Анди выходит на его замену.
57'
ПАС Янина делает замену. Мантатис Георгиос уходит с поля, а Николиас Александрос выходит на его замену.
53'
УДАЛЕНИЕ! - Alexandros Apostolopoulos увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
34'
Bruno Chalkiadakis получил желтую карточку от судьи
17'
Vlad Morar получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Маркос Пауло бьет в цель!
8'
Гаруфалиас Ираклис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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