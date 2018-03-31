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Стадион:
Панаитоликос
1:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
8' Желтая карточка
Гаруфалиас Ираклис
1:0
14' Гол
Marcos Paulo II
17' Желтая карточка
Vlad Morar
34' Желтая карточка
Bruno Arauzo Chalkiadakis
53' Красная карточка
Alexandros Apostolopoulos
90' Желтая карточка
Итабель Кевин
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Итабель Кевин получил желтую карточку от судьи
74'
Панаитоликос делает замену. Vlad Morar уходит с поля, а Georgios Vakrakos выходит на его замену.
73'
ПАС Янина делает замену. Якос Эврипидис уходит с поля, а Хелльквист Филип выходит на его замену.
71'
Панаитоликос делает замену. Диас Хорхе уходит с поля, а Clesio Bauque выходит на его замену.
63'
Панаитоликос делает замену. Franco Mazurek уходит с поля, а Итабель Кевин выходит на его замену.

61'
ПАС Янина делает замену. Гаруфалиас Ираклис уходит с поля, а Лиля Анди выходит на его замену.
57'
ПАС Янина делает замену. Мантатис Георгиос уходит с поля, а Николиас Александрос выходит на его замену.
53'
УДАЛЕНИЕ! - Alexandros Apostolopoulos увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
34'
Bruno Chalkiadakis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Vlad Morar получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Маркос Пауло бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Гаруфалиас Ираклис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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