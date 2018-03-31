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Стадион:
Атромитос
0:2
Конец матча
ПАОК
0'
23' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
35' Желтая карточка
Рисванис Спирос
0:1
36' Гол
Кампуш Джалма
0:2
56' Гол
Креспо Хосе
61' Желтая карточка
Bruno Felipe II
73' Желтая карточка
Виейринья
74' Желтая карточка
Каньяс Хосе
89' Желтая карточка
Мак Роберт II
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Мак Роберт II получил желтую карточку от судьи
84'
ПАОК делает замену. Кампуш Джалма уходит с поля, а Мак Роберт II выходит на его замену.
78'
ПАОК делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Эль-Каддури Омар выходит на его замену.
76'
Атромитос делает замену. Теодоре Василакакис уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Каньяс Хосе получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
73'
Виейринья получил желтую карточку от судьи
64'
ПАОК делает замену. Лимниос Димитрис уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Bruno Felipe получил желтую карточку от судьи
60'
Атромитос делает замену. Дауда Абиола уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Креспо Хосе бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Кампуш Джалма бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Рисванис Спирос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Пелкас Димитрис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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