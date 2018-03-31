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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Перистери
23' Желтая карточкаПелкас Димитрис
35' Желтая карточкаРисванис Спирос
0:1
36' ГолКампуш Джалма
0:2
56' ГолКреспо Хосе
61' Желтая карточкаBruno Felipe II
73' Желтая карточкаВиейринья
74' Желтая карточкаКаньяс Хосе
89' Желтая карточкаМак Роберт II
|
23'
35'
36'
0:1
56'
0:2
61'
73'
74'
89'
Состав команд
15
Madson
27
Дауда
Абиола
15
Креспо
Хосе
88
Виейринья
87
Каньяс
Хосе
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 17 Янниотис Андреас Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 6 Aristotle Karasalidis Защитник
- 23 Сакик Эмануэль Защитник
- 15 Madson Полузащитник
- 4 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 16 Theodore Vasilakakis Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 21 Pavlos Kyriakidis Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- 30 Nikolaos Lazaridis III
- 1 Nikola Mirkovic
- 29 Stefanos Stroungis
- Главный тренер: Канади Дамир
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 88 Виейринья Защитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 30 Азеведо Марсио Защитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 28.01.2018 Атромитос 1:0 Лариса С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 08.01.2018 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 10.12.2017 Атромитос 1:0 Левадиакос С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 28.11.2017 Спарти 0:4 Атромитос К
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
ПАОК (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 04.03.2018 Астерас 3:2 ПАОК С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 12.02.2018 ПАОК 3:0 Лариса С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК Кубок
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос Кубок
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига
- 05.04.2017 Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига
- 30.01.2016 ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига
- 27.09.2015 Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
- 03.06.2015 ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига
- 20.05.2015 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
- 15.02.2015 Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига
- 15.02.2015 Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига
- 19.10.2014 ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига
- 11.05.2014 Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
- 07.05.2014 ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига
- 06.04.2014 ПАОК 2:0 Атромитос Суперлига
- 18.12.2013 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
- 29.05.2013 ПАОК 1:2 Атромитос Суперлига
- 15.05.2013 Атромитос 2:1 ПАОК Суперлига
- 13.01.2013 ПАОК 0:0 Атромитос Суперлига
- 03.09.2012 Атромитос 1:0 ПАОК Суперлига
Атромитос
ПАОК
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|24
|17
|4
|3
|48 - 11
|55
|2.
|АЕК
|24
|16
|6
|2
|40 - 12
|54
|3.
|Олимпиакос
|1:1
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|4.
|Атромитос
|26
|12
|11
|3
|34 - 19
|47
|5.
|Ксанти
|25
|9
|8
|8
|24 - 27
|35
|6.
|Панатинаикос
|25
|8
|10
|7
|25 - 22
|34
|7.
|Астерас
|25
|8
|9
|8
|28 - 21
|33
|8.
|Паниониос
|25
|8
|9
|8
|27 - 24
|33
|9.
|Панаитоликос
|26
|8
|8
|10
|28 - 30
|32
|10.
|Левадиакос
|1:1
|26
|7
|10
|9
|22 - 29
|31
|11.
|ПАС Янина
|25
|6
|12
|7
|27 - 28
|30
|12.
|Лариса
|25
|6
|8
|11
|17 - 34
|26
|13.
|Ламия
|25
|5
|9
|11
|17 - 31
|24
|14.
|АОК Керкира
|25
|4
|8
|13
|17 - 39
|20
|15.
|Аполлон Смирнис
|24
|3
|10
|11
|17 - 33
|19
|16.
|Платаниас
|25
|2
|4
|19
|12 - 51
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Мак Роберт II получил желтую карточку от судьи
84'
ПАОК делает замену. Кампуш Джалма уходит с поля, а Мак Роберт II выходит на его замену.
78'
ПАОК делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Эль-Каддури Омар выходит на его замену.
76'
Атромитос делает замену. Теодоре Василакакис уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
74'
Каньяс Хосе получил желтую карточку от судьи
73'
Виейринья получил желтую карточку от судьи
64'
ПАОК делает замену. Лимниос Димитрис уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
61'
Bruno Felipe получил желтую карточку от судьи
60'
Атромитос делает замену. Дауда Абиола уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Креспо Хосе бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Кампуш Джалма бьет в цель!
35'
Рисванис Спирос получил желтую карточку от судьи
23'
Пелкас Димитрис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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