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Стадион:
Ди Си Юнайтед
2:2
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
1' Желтая карточка
Александер Эрик
22' Желтая карточка
Luciano Acosta
0:1
30' Гол
Элис Альберт
0:2
31' Гол
Mauro Manotas
1:2
50' Гол
Мэттокс Даррен
83' Желтая карточка
Joseph Mora
2:2
90' Гол
Luciano Acosta
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Luciano Acosta бьет в цель!
85'
Ди Си Юнайтед делает замену. Сегура Улисес уходит с поля, а Маллинс Патрик выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Joseph Mora получил желтую карточку от судьи
75'
Хьюстон Динамо делает замену. Элис Альберт уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.
70'
Ди Си Юнайтед делает замену. Морено Хуниор уходит с поля, а Christopher Durkin выходит на его замену.

67'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Арриола Пол выходит на его замену.
61'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
56'
Хьюстон Динамо делает замену. Andrew Wenger уходит с поля, а Киото Роммель выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Luciano Acosta получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
1'
Александер Эрик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Maureen Hendricks Field Soccerplex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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