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Стадион: Maureen Hendricks Field Soccerplex
2:2
Конец матча
1' Желтая карточкаАлександер Эрик
22' Желтая карточкаLuciano Acosta
0:1
30' ГолЭлис Альберт
0:2
31' ГолMauro Manotas
1:2
50' ГолМэттокс Даррен
83' Желтая карточкаJoseph Mora
2:2
90' ГолLuciano Acosta
|
22'
30'
0:1
31'
0:2
50'
1:2
83'
90'
2:2
Состав команд
14
Nick
DeLeon
15
Бирнбом
Стив
22
Yamil
Asad
18
Chris
Seitz
22
Leonardo
II
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
Ди Си Юнайтед 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 David Ousted Вратарь
- 14 Nick DeLeon Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- Joseph Mora Защитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 5 Морено Хуниор Полузащитник
- 8 Сегура Улисес Полузащитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Steve Clark Вратарь
- 91 Фишер Оньел Защитник
- 6 Kofi Opare Защитник
- 7 Арриола Пол Полузащитник
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- 21 Christopher Durkin
- 23 Ian Harkes
- Главный тренер: Ben Olsen
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 16 Kevin Lacruz III Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 11 Andrew Wenger Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Joe Willis Вратарь
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 19 Mac Steeves
- 2 Alejandro Fuenmayor
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Хьюстон Динамо: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо МЛС
- 19.06.2016 Хьюстон Динамо 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 19.04.2015 Ди Си Юнайтед 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 12.10.2014 Хьюстон Динамо 1:3 Ди Си Юнайтед МЛС
- 04.08.2014 Хьюстон Динамо 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 22.05.2014 Ди Си Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 27.10.2013 Ди Си Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 09.05.2013 Ди Си Юнайтед 0:4 Хьюстон Динамо МЛС
- 03.03.2013 Хьюстон Динамо 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 19.11.2012 Ди Си Юнайтед 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 12.11.2012 Хьюстон Динамо 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 16.07.2012 Хьюстон Динамо 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 13.05.2012 Хьюстон Динамо 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 29.04.2012 Ди Си Юнайтед 3:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 26.06.2011 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 30.04.2011 Хьюстон Динамо 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 26.09.2010 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо МЛС
- 23.05.2010 Хьюстон Динамо 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.08.2009 Хьюстон Динамо 4:3 Ди Си Юнайтед МЛС
- 05.04.2009 Ди Си Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Коламбус Крю
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Монреаль Импакт
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Орландо Сити
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|11.
|Торонто
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Миннесота Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Luciano Acosta бьет в цель!
85'
Ди Си Юнайтед делает замену. Сегура Улисес уходит с поля, а Маллинс Патрик выходит на его замену.
83'
Joseph Mora получил желтую карточку от судьи
75'
Хьюстон Динамо делает замену. Элис Альберт уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.
70'
Ди Си Юнайтед делает замену. Морено Хуниор уходит с поля, а Christopher Durkin выходит на его замену.
67'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Арриола Пол выходит на его замену.
61'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
56'
Хьюстон Динамо делает замену. Andrew Wenger уходит с поля, а Киото Роммель выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
22'
Luciano Acosta получил желтую карточку от судьи
1'
Александер Эрик получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Maureen Hendricks Field Soccerplex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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