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Стадион: Talen Energy Stadium
0:0
Конец матча
53' Желтая карточкаArtur Moraes III
76' Желтая карточкаБедойя Алехандро
78' Желтая карточкаФредерико Хигайн
89' Желтая карточкаKeegan Rosenberry
|
53'
76'
78'
Состав команд
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 14 Fabian Herbers Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 16 Richard Marquez Защитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 21 Anthony Fontana
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Wil Trapp Полузащитник
- 18 Cristian Martinez VIII Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 28 Niko Hansen
- 26 Luis Argudo
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
- 07.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион М
- 03.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр М
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Коламбус Крю: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.08.2016 Коламбус Крю 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 02.06.2016 Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Крю МЛС
- 13.03.2016 Коламбус Крю 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 13.09.2015 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 04.06.2015 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 26.04.2015 Коламбус Крю 4:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 26.02.2015 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю Товарищеские матчи. Сборные
- 26.10.2014 Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 12.10.2014 Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус Крю МЛС
- 23.03.2014 Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 06.06.2013 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 07.04.2013 Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.09.2012 Коламбус Крю 3:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.08.2012 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 18.09.2011 Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 21.08.2011 Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.10.2010 Коламбус Крю 3:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 06.08.2010 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Крю МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Коламбус Крю
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Монреаль Импакт
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Орландо Сити
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|11.
|Торонто
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Миннесота Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
89'
Keegan Rosenberry получил желтую карточку от судьи
78'
Фредерико Хигайн получил желтую карточку от судьи
77'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Anthony Fontana выходит на его замену.
76'
Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
74'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Niko Hansen выходит на его замену.
63'
Филадельфия Юнион делает замену. Fabian Herbers уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
53'
Artur получил желтую карточку от судьи
46'
Филадельфия Юнион делает замену. Fabinho уходит с поля, а Raymon Gaddis выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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