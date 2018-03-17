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Стадион:
Филадельфия Юнион
0:0
Конец матча
Коламбус Крю
0'
53' Желтая карточка
Artur Moraes III
76' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
78' Желтая карточка
Фредерико Хигайн
89' Желтая карточка
Keegan Rosenberry
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Keegan Rosenberry получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Фредерико Хигайн получил желтую карточку от судьи
77'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Anthony Fontana выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи

74'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Niko Hansen выходит на его замену.
63'
Филадельфия Юнион делает замену. Fabian Herbers уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Artur получил желтую карточку от судьи
46'
Филадельфия Юнион делает замену. Fabinho уходит с поля, а Raymon Gaddis выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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