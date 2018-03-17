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Стадион: Сапуто
1:0
Второй тайм: 71'
33' Желтая карточкаПьетт Самуэль
35' Желтая карточкаБрэдли Майкл
38' Желтая карточкаKen Krolicki
1:0
41' ГолJeisson Vargas
54' Желтая карточкаJeisson Vargas
|
33'
35'
38'
41'
1:0
54'
Состав команд
1
Буш
Ивен
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
13
Ken
Krolicki
3
Мур
Дрю
Монреаль Импакт 5-3-2
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 16 Jeisson Vargas Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 33 Донадель Марко Полузащитник
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 7 Одуро Доминик
- Главный тренер: Гард Реми
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Полузащитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 5 Морган Эштон Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +6 =0 -14)
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
Торонто (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Торонто: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС
- 01.12.2016 Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС
- 23.11.2016 Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС
- 16.10.2016 Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС
- 28.08.2016 Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 23.04.2016 Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС
- 30.10.2015 Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС
- 26.10.2015 Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС
- 29.08.2015 Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 25.06.2015 Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 18.10.2014 Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 03.08.2014 Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС
- 27.10.2013 Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 04.07.2013 Торонто 3:3 Монреаль Импакт МЛС
- 17.03.2013 Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС
- 20.10.2012 Торонто 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 28.06.2012 Торонто 3:0 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Коламбус Крю
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Монреаль Импакт
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Орландо Сити
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|11.
|Торонто
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Миннесота Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
66'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Louis Beland-Goyette выходит на его замену.
59'
Торонто делает замену. Акече Агер уходит с поля, а Хаслер Николас выходит на его замену.
59'
Торонто делает замену. Хагглунд Ник уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.
54'
Jeisson Vargas получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Jeisson Vargas бьет в цель!
38'
Ken Krolicki получил желтую карточку от судьи
35'
Брэдли Майкл получил желтую карточку от судьи
33'
Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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