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Стадион:
Монреаль Импакт
1:0
Второй тайм: 71'
Торонто
0'
33' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
35' Желтая карточка
Брэдли Майкл
38' Желтая карточка
Ken Krolicki
1:0
41' Гол
Jeisson Vargas
54' Желтая карточка
Jeisson Vargas
71'
Второй тайм
66'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Louis Beland-Goyette выходит на его замену.
59'
Торонто делает замену. Акече Агер уходит с поля, а Хаслер Николас выходит на его замену.
59'
Торонто делает замену. Хагглунд Ник уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Jeisson Vargas получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Jeisson Vargas бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Ken Krolicki получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Брэдли Майкл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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