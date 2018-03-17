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Стадион: Янки
0:0
Первый тайм: 27'
Состав команд
19
Jesus
Medina
23
Уоллес
Родни
27
R.
J.
Allen
16
Кьестан
Саша
Нью-Йорк Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 13 Saad Abdul-Salam Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 19 Jesus Medina Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 14 Kwame Awuah
- 17 Jonathan Lewis
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Patrick Vieira
Орландо Сити 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 17 Chris Mueller Нападающий
- 9 Мерам Жустин Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 33 Jose Villareal Полузащитник
- 15 Cameron Lindley
- 10 Josue Colman
- Главный тренер: Jason Kreis
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 21.08.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 07.08.2017 Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 22.05.2017 Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС
- 23.04.2017 Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС
- 06.03.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 29.08.2016 Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 29.05.2016 Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС
- 19.03.2016 Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС
- 17.10.2015 Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 26.07.2015 Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС
- 09.03.2015 Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Коламбус Крю
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Монреаль Импакт
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Орландо Сити
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|11.
|Торонто
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Миннесота Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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