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Стадион:
Атланта Юнайтед
4:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
13' Красная карточка
Уостон Кендаль
13' Желтая карточка
Эфрайн Хуарес
1:0
15' Пенальти
Мартинес Хосеф
45' Желтая карточка
Джефф Ларентоуикз
2:0
58' Гол в свои ворота
Маунд Аарон
3:0
60' Гол
Мартинес Хосеф
60' Желтая карточка
Jose Aja
72' Желтая карточка
Рейна Йорди
3:1
85' Гол
Erik Hurtado
4:1
88' Гол
Мартинес Хосеф
90'+7
Второй тайм
90'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Erik Hurtado бьет в цель!
78'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Andrew Carleton выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Рейна Йорди получил желтую карточку от судьи
67'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Эфрайн Хуарес уходит с поля, а Рейна Йорди выходит на его замену.

Желтая карточка
60'
Jose Aja получил желтую карточку от судьи
60'
Атланта Юнайтед делает замену. Джефф Ларентоуикз уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Маунд Аарон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
55'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Erik Hurtado выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Джефф Ларентоуикз получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
Желтая карточка
13'
Эфрайн Хуарес получил желтую карточку от судьи
13'
УДАЛЕНИЕ! - Уостон Кендаль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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