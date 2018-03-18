- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
4:1
Конец матча
13' Красная карточкаУостон Кендаль
13' Желтая карточкаЭфрайн Хуарес
1:0
15' ПенальтиМартинес Хосеф
45' Желтая карточкаДжефф Ларентоуикз
2:0
58' Гол в свои воротаМаунд Аарон
3:0
60' ГолМартинес Хосеф
60' Желтая карточкаJose Aja
72' Желтая карточкаРейна Йорди
3:1
85' ГолErik Hurtado
4:1
88' ГолМартинес Хосеф
|
13'
13'
15'
1:0
58'
2:0
60'
3:0
60'
72'
85'
3:1
88'
4:1
Состав команд
16
Маккэн
Крис
22
Маунд
Аарон
18
Jose
Aja
77
Матч
Джордон
Атланта Юнайтед 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 16 Маккэн Крис Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 4 Greg Garza Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 30 Andrew Carleton
- 28 Andrew Wheeler-Omiunu
- Miles Robinson
- Главный тренер: Мартино Херардо
Ванкувер Уайткэпс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Нападающий
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 3 Sean Franklin Защитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 19 Erik Hurtado Нападающий
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 04.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:1 Атланта Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Коламбус Крю
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|9.
|Орландо Сити
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|10.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|11.
|Торонто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
85'
Г О О О О Л - Erik Hurtado бьет в цель!
78'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Andrew Carleton выходит на его замену.
72'
Рейна Йорди получил желтую карточку от судьи
67'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Эфрайн Хуарес уходит с поля, а Рейна Йорди выходит на его замену.
60'
Jose Aja получил желтую карточку от судьи
60'
Атланта Юнайтед делает замену. Джефф Ларентоуикз уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
58'
Г О О О О Л - Маунд Аарон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
55'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Erik Hurtado выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Джефф Ларентоуикз получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
13'
Эфрайн Хуарес получил желтую карточку от судьи
13'
УДАЛЕНИЕ! - Уостон Кендаль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация