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Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:0
Второй тайм: 90+'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
4' Пенальти
Руснак Альберт
37' Желтая карточка
Крейлах Дамир
43' Желтая карточка
Леннон Брукс
59' Желтая карточка
Филлипс Демар
88' Желтая карточка
Corey Baird
90'+5
Второй тайм
90'
Реал Солт-Лейк делает замену. Саварино Джефферсон уходит с поля, а Малхолланд Люк выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Corey Baird получил желтую карточку от судьи
79'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Эскобар Фидель уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
79'
Реал Солт-Лейк делает замену. Ортуньо Альфредо уходит с поля, а Сандей Стивен выходит на его замену.
72'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Carlos Rivas уходит с поля, а Бредли Райт-Филлипс выходит на его замену.
66'
Реал Солт-Лейк делает замену. Сауседо Себастьян уходит с поля, а Corey Baird выходит на его замену.
62'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ржатковски Марк уходит с поля, а Ройер Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Филлипс Демар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Brooks Lennon получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Крейлах Дамир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Руснак Альберт из команды Реал Солт-Лейк забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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