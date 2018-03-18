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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Рио Тинто
1:0
Второй тайм: 90+'
1:0
4' ПенальтиРуснак Альберт
37' Желтая карточкаКрейлах Дамир
43' Желтая карточкаЛеннон Брукс
59' Желтая карточкаФиллипс Демар
88' Желтая карточкаCorey Baird
|
4'
1:0
37'
43'
59'
88'
Состав команд
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
12
Леннон
Брукс
33
Aaron
Long
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 23 Сауседо Себастьян Защитник
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 17 Филлипс Демар Защитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 12 Леннон Брукс Полузащитник
- 16 Ортуньо Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хорват Алекс Вратарь
- 25 Акоста Данило Защитник
- 3 Хенли Адам Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 27 Corey Baird
- 20 Силва Луис
- Главный тренер: Петке Майк
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 6 Kyle Duncan Защитник
- Tim Parker Защитник
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 5 Connor Lade Защитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 33 Aaron Long Полузащитник
- 90 Ржатковски Марк Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 88 Vincent Bezecourt Полузащитник
- 11 Carlos Rivas I Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 62 Michael Murillo Защитник
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Главный тренер: Jesse Marsch
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 14.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Тихуана ЛЧК
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 07.03.2018 Тихуана 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 02.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Олимпия Тегусигальпа ЛЧК
- 23.02.2018 Олимпия Тегусигальпа 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 19.08.2017 Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
- 25.03.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 23.06.2016 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 25.06.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 31.07.2014 Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 28.07.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 04.03.2012 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Реал Солт-Лейк Товарищеские матчи. Сборные
- 22.09.2011 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.08.2011 Реал Солт-Лейк 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 10.10.2010 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.09.2010 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 15.10.2009 Реал Солт-Лейк 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 19.04.2009 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 16.11.2008 Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 10.10.2008 Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 14.09.2008 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Коламбус Крю
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|9.
|Орландо Сити
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|10.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|11.
|Торонто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Реал Солт-Лейк делает замену. Саварино Джефферсон уходит с поля, а Малхолланд Люк выходит на его замену.
88'
Corey Baird получил желтую карточку от судьи
79'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Эскобар Фидель уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
79'
Реал Солт-Лейк делает замену. Ортуньо Альфредо уходит с поля, а Сандей Стивен выходит на его замену.
72'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Carlos Rivas уходит с поля, а Бредли Райт-Филлипс выходит на его замену.
66'
Реал Солт-Лейк делает замену. Сауседо Себастьян уходит с поля, а Corey Baird выходит на его замену.
62'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ржатковски Марк уходит с поля, а Ройер Даниэль выходит на его замену.
59'
Филлипс Демар получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Brooks Lennon получил желтую карточку от судьи
37'
Крейлах Дамир получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Руснак Альберт из команды Реал Солт-Лейк забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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