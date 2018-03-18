Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
0:1
Второй тайм: 84'
30' Желтая карточкаPeng Li
36' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
0:1
68' ГолМорено Джованни
Второй тайм
84'
После штрафного удара,который нанес Чери Тьяронн мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
83'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Bubacarr Trawally
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Yunlong Fan наказан за толчок Ромеро Оскар
79'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
79'
Судья сигнализирует, что Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
78'
Хайо Ронг возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Yuan Zhang
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Хайо Ронг получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Хайо Ронг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Отличные скиллы показывает Джианйвинг Мао, обводя своих соперников
76'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Junlin Min
75'
75'
Гуарин Фредди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Jiajun Bai
73'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
73'
Тактическая замена. Морено Джованни уходит с поля и его заменяет Xiaoming Li
72'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Yunlong Fan
71'
Судья сигнализирует, что Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн отдал передачу, которая была заблокирована.
70'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
70'
Должен был быть гол! Чери Тьяронн имел отличный шанс, но Ли Шуай не дал голу состоятся!
68'
Ромеро Оскар сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Морено Джованни из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
68'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
68'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Тактическая замена. Ксин Шенг уходит с поля и его заменяет Zhen Cong
63'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
62'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Морено Джованни оказался на газоне.
62'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Jiajun Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
60'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
59'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
59'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Zhengyu Zhu
58'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
58'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья сигнализирует, что Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
57'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн идет с мячом вперед на обострение...
56'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
56'
Pengfei Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
55'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Чери Тьяронн пробил со штрафного прямо в стенку
54'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Чери Тьяронн оказался на газоне.
53'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Отличные скиллы показывает Джианйвинг Мао, обводя своих соперников
53'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
52'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
52'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
52'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Игрок команды Шанхай Шэньхуа сделал подножку сопернику.
49'
49'
Как он промахнулся? Джианйвинг Мао имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
49'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
48'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
47'
Aidi Fulang Xisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
После штрафного удара,который нанес Чери Тьяронн мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
46'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Junlin Min
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Отличный пас сделал Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
47'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
46'
Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Гуарин Фредди оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Ruofan Liu получил травму и заменен. Джианйвинг Мао выходит на поле.
42'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
41'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Festus Baise
41'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн наказывается за толчок соперника
40'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
39'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
37'
Ruofan Liu наказан за толчок Pengfei Han
36'
Aidi Fulang Xisi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
36'
Судья свистит. Aidi Fulang Xisi атаковал сзади соперника. Это Чери Тьяронн заработал своей команде штрафной
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
35'
Должен был быть гол! Хайо Ронг имел отличный шанс, но Жанг Сипенг не дал голу состоятся!
35'
Отличные скиллы показывает Хайо Ронг, обводя своих соперников
34'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн идет с мячом вперед на обострение...
33'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Bubacarr Trawally оказался на газоне.
33'
Iminjan Ilhamjan наказан за толчок Гуарин Фредди
32'
Чери Тьяронн бьет со штрафного в створ, но Ли Шуай держит все под контролем
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ting Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Peng Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
30'
Чери Тьяронн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Шанхай Шэньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
29'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
28'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн толкнул локтем оппонента. Это Ксин Шенг заработал фол
27'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
27'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Отличные скиллы показывает Jiajun Bai, обводя своих соперников
27'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Шанс! Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
26'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный кросс...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Назначен штрафной. Пострадал Aidi Fulang Xisi, его свалил Чери Тьяронн.
23'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Судья сигнализирует, что Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Yunqiu Li
21'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно и грубо сыграл. Yunqiu Li пострадал.
17'
17'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
15'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Морено Джованни оказался на газоне.
12'
12'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
11'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
10'
Yunqiu Li не смог попасть в створ ударом издали
10'
9'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
8'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
6'
Судья сигнализирует, что Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
4'
Ромеро Оскар бьет со штрафного в створ, но Жанг Сипенг держит все под контролем
3'
Ji Chen наказан за толчок Ромеро Оскар
3'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
2'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
2'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Чери Тьяронн
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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