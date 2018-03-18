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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
0:1
Второй тайм: 84'
Шанхай Шэньхуа
0'
30' Желтая карточка
Peng Li
36' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
0:1
68' Гол
Морено Джованни
84'
Второй тайм
84'
После штрафного удара,который нанес Чери Тьяронн мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
83'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Bubacarr Trawally
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
80'
Yunlong Fan наказан за толчок Ромеро Оскар
Офсайд
79'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
Травма, повреждение
78'
Хайо Ронг возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Yuan Zhang
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Хайо Ронг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Хайо Ронг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Отличные скиллы показывает Джианйвинг Мао, обводя своих соперников
76'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Junlin Min
75'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
75'
Гуарин Фредди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Jiajun Bai
73'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
73'
Тактическая замена. Морено Джованни уходит с поля и его заменяет Xiaoming Li
72'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Yunlong Fan
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
70'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
70'
Должен был быть гол! Чери Тьяронн имел отличный шанс, но Ли Шуай не дал голу состоятся!
68'
Ромеро Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Морено Джованни из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
68'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
68'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
67'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Тактическая замена. Ксин Шенг уходит с поля и его заменяет Zhen Cong
63'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
62'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Морено Джованни оказался на газоне.
62'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Jiajun Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
60'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
59'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
59'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Zhengyu Zhu
58'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
58'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
57'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн идет с мячом вперед на обострение...
56'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
56'
Pengfei Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
55'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Чери Тьяронн пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
54'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Чери Тьяронн оказался на газоне.
53'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Отличные скиллы показывает Джианйвинг Мао, обводя своих соперников
53'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
52'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
52'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
50'
Игрок команды Шанхай Шэньхуа сделал подножку сопернику.
49'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
49'
Как он промахнулся? Джианйвинг Мао имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
49'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
48'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
Угловой
48'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
47'
Aidi Fulang Xisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
После штрафного удара,который нанес Чери Тьяронн мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Junlin Min
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Отличный пас сделал Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ji Chen из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
47'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
46'
Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Гуарин Фредди оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Ruofan Liu получил травму и заменен. Джианйвинг Мао выходит на поле.
42'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Festus Baise
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
40'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн наказывается за толчок соперника
Угловой
40'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
39'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
Фол, нарушение
37'
Ruofan Liu наказан за толчок Pengfei Han
Желтая карточка
36'
Aidi Fulang Xisi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Aidi Fulang Xisi атаковал сзади соперника. Это Чери Тьяронн заработал своей команде штрафной
36'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
35'
Должен был быть гол! Хайо Ронг имел отличный шанс, но Жанг Сипенг не дал голу состоятся!
35'
Отличные скиллы показывает Хайо Ронг, обводя своих соперников
34'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
33'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Bubacarr Trawally оказался на газоне.
Фол, нарушение
33'
Iminjan Ilhamjan наказан за толчок Гуарин Фредди
32'
Чери Тьяронн бьет со штрафного в створ, но Ли Шуай держит все под контролем
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Ting Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
30'
Peng Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Peng Li грубо играет против соперника. Пострадал Ting Yang
30'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
30'
Чери Тьяронн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Шанхай Шэньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
28'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
28'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн толкнул локтем оппонента. Это Ксин Шенг заработал фол
27'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
27'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Отличные скиллы показывает Jiajun Bai, обводя своих соперников
27'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
26'
Шанс! Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
26'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный кросс...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Назначен штрафной. Пострадал Aidi Fulang Xisi, его свалил Чери Тьяронн.
23'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Yunqiu Li
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
20'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
20'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно и грубо сыграл. Yunqiu Li пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
17'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
16'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
16'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
15'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Морено Джованни оказался на газоне.
12'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
11'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
10'
Yunqiu Li не смог попасть в створ ударом издали
10'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
8'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Ромеро Оскар бьет со штрафного в створ, но Жанг Сипенг держит все под контролем
Фол, нарушение
3'
Ji Chen наказан за толчок Ромеро Оскар
3'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
2'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
2'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Чери Тьяронн
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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