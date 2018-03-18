Стадион: Changchun Stadium
1:1
Перерыв
28' Желтая карточкаBoyang Liu
0:1
28' ГолGang Wang
1:1
43' ГолИгало Одион
45' Желтая карточкаHouliang Wan
45' Желтая карточкаАугусто Фернандес
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Аугусто Фернандес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
49'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Marinho
49'
Marinho из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
48'
Муканджо Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
47'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
47'
Marinho из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
47'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Хорошую попытку сделал Айови Хайме. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Плохо сыграл Rui Yu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Liang Shi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Rui Yu нарушает правила. Аугусто Фернандес пострадал
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Ван Хоулианг получил желтую карточку от судьи
43'
Матч остановлен
43'
Г О О О О Л - Игало Одион первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
43'
Rui Yu имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
41'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
41'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
39'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Liang Shi оказался на газоне.
39'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Marinho из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
38'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Marinho
37'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Жанг Ксяофей
36'
36'
Какой промах! Long Tan имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Boyang Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Marinho
33'
Yongjing Cao нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
33'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Boyang Liu
32'
Yongjing Cao нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
30'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
28'
Айови Хайме сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Ган из клуба "Бэйцзин Женьхэ" отправил мяч головой в ворота.
28'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
28'
Boyang Liu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
28'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Фан Ксяодонг пострадал.
27'
Чао Хэ наказан за толчок Муканджо Бенжамин
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Шанс! Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
25'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
25'
Dadi Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
25'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
24'
Фан Ксяодонг пробил со штрафного прямо в стенку
23'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Marinho
22'
22'
22'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Li Zhang
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
18'
18'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
18'
18'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
18'
17'
ШАНС! Айови Хайме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
17'
16'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Айови Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Ван Ган
14'
14'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Судья сигнализирует, что Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
12'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Liang Shi
12'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
10'
9'
Муканджо Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
9'
Лю Цзянь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
7'
6'
Dadi Zhou наказан за толчок Weihui Rao
6'
6'
Marinho решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
Weihui Rao наказан за толчок Marinho
3'
3'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
3'
3'
Лю Цзянь мяч отрикошетил от ворот
3'
2'
Жанг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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