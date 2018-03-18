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Стадион:
Чанчунь Ятай
1:1
Перерыв
Бэйцзин Женьхэ
0'
28' Желтая карточка
Boyang Liu
0:1
28' Гол
Gang Wang
1:1
43' Гол
Игало Одион
45' Желтая карточка
Houliang Wan
45' Желтая карточка
Аугусто Фернандес
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
49'
Аугусто Фернандес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Marinho
49'
Marinho из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Муканджо Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
47'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
47'
Marinho из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
47'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Хорошую попытку сделал Айови Хайме. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Плохо сыграл Rui Yu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Liang Shi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Rui Yu нарушает правила. Аугусто Фернандес пострадал
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
45'
Ван Хоулианг получил желтую карточку от судьи
43'
Матч остановлен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Игало Одион первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
43'
Rui Yu имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
41'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
41'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Liang Shi оказался на газоне.
39'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Marinho из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
38'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Marinho
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Жанг Ксяофей
36'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
36'
Какой промах! Long Tan имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Boyang Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Marinho
33'
Yongjing Cao нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Boyang Liu
32'
Yongjing Cao нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Тактическая замена. Dadi Zhou уходит с поля и его заменяет Long Tan
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
30'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
28'
Айови Хайме сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Ган из клуба "Бэйцзин Женьхэ" отправил мяч головой в ворота.
28'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
28'
Boyang Liu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
28'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Фан Ксяодонг пострадал.
Фол, нарушение
27'
Чао Хэ наказан за толчок Муканджо Бенжамин
26'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Шанс! Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
25'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
25'
Dadi Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
24'
Фан Ксяодонг пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Marinho
22'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
21'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Li Zhang
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
18'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
18'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
17'
ШАНС! Айови Хайме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
17'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
16'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Айови Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
15'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Ван Ган
14'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
14'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Liang Shi
12'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
9'
Муканджо Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
9'
Лю Цзянь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
7'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
6'
Dadi Zhou наказан за толчок Weihui Rao
6'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
6'
Marinho решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
4'
Weihui Rao наказан за толчок Marinho
3'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
3'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
Угловой
3'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
3'
Лю Цзянь мяч отрикошетил от ворот
Угловой
3'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
2'
Жанг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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