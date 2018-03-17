Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
4:1
Конец матча
1:0
17' ГолFernandinho V
2:0
24' ГолWeidong Liu
26' Желтая карточкаДинь Цзе
29' Желтая карточкаXiaotian Yang
2:1
32' ГолТейшейра Алекс
41' Желтая карточкаСян Цзи
52' Желтая карточкаXiang Ji
3:1
59' ГолДинь Цзе
4:1
73' ГолWeidong Liu
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Xiaoheng Nan имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
95'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
95'
95'
Xiang Ji исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
95'
Судья сигнализирует, что Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Xiaobin Zhang
94'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
94'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
93'
93'
Сян Цзи не смог попасть в створ ударом издали
93'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Fernando Conceicao
91'
91'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Палетта Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
90'
Синьли Пэн нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Голкипер мог бы сыграть и получше
90'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
88'
Тактическая замена. Nicolas Aguirre уходит с поля и его заменяет Cao Dong
88'
Xiaobin Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
88'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Fernando Conceicao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
ШАНС! Xiang Ji нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Сян Цзи из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
87'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
86'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
83'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
82'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
81'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
81'
Джиазе Танг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Палетта Габриэль выбил мяч подальше от ворот.
80'
Судья сигнализирует, что Инь Цуняо из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Ли Ан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
78'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Xiaoheng Nan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
77'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Тактическая замена. Лиу Вейдонг уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
73'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Лиу Вейдонг из команды Чуньцинь Лифан забил гол! Легко это для такого игрока, как Лиу Вейдонг
73'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
73'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
73'
Тейшейра Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
73'
Сян Цзи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Какой удар! Со штрафного Nicolas Aguirre сотряс перекладину!
72'
Ли Ан наказан за толчок Синьли Пэн
72'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Xiaobin Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
70'
Тактическая замена. Цуй Юнчжэ уходит с поля и его заменяет Джиазе Танг
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
69'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
69'
68'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Цуй Юнчжэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Ванг Сонг
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
66'
Le Liu не смог попасть в створ ударом издали
66'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
66'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
65'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
63'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
62'
После дальнего удара, который нанес Синьли Пэн мяч отбит вратарем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Синьли Пэн сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Динь Цзе из клуба "Чуньцинь Лифан" отправил мяч головой в ворота.
59'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
59'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
59'
Лиу Вейдонг мяч отрикошетил от ворот
59'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
59'
58'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
58'
Опасность предотвращена - Сян Цзи из команды Цзянсу Сайнти вступил в отбор удачно
57'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
55'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
54'
Цуй Юнчжэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
53'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
52'
Xiang Ji получил желтую карточку от судьи
51'
51'
51'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
51'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
51'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Xiaotian Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
49'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
49'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
49'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
49'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
48'
Динь Цзе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
47'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
47'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Xiaoheng Nan
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
50'
Шанс! Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти пробил головой, но мимо
49'
Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
49'
Le Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Yinong Tian
47'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
41'
Сян Цзи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
41'
Безумный фол. Сян Цзи грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
41'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
41'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
40'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
40'
Опасность! Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
39'
Лиу Вейдонг не смог попасть в створ ударом издали
39'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
38'
38'
Сян Цзи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
38'
Pengfei Xie нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
38'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
38'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
37'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
37'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
36'
Судья сигнализирует, что Сян Цзи из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Лиу Вейдонг
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
32'
Xiaobin Zhang сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тейшейра Алекс из клуба "Цзянсу Сайнти" отправил мяч головой в ворота.
32'
Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Xiaotian Yang получает желтую карточку за игру рукой
29'
Xiaotian Yang коснулся мяча рукой.
29'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
29'
Le Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Суй Вейе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Цуй Юнчжэ наказан за толчок Тейшейра Алекс
28'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Динь Цзе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
26'
Безумный фол. Динь Цзе грубо играет против соперника. Пострадал Zichang Huang
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Фернандиньо Луис III сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О О О Л - Лиу Вейдонг из команды Чуньцинь Лифан с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
24'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
24'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
23'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Динь Цзе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
17'
Фернандиньо Луис III сделал результативную передачу.
17'
ГОЛ! Fernando Conceicao забивает со свободного!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Чуньцинь Лифан произведет угловой с правой стороны.
3'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с правой стороны.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Цзянсу Сайнти". Встреча началась!
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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