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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
1:0
Второй тайм: 84'
Хэнань Цзянье
0'
7' Желтая карточка
Yan Wu
0:0
9' Не забитый пенальти
Гуларт Рикардо
1:0
27' Гол
Alan VI
84'
Второй тайм
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
79'
Гуанчжоу Эвергранд подает корнер.
Угловой
79'
Гуанчжоу Эвергранд подает корнер.
78'
Хэнань Цзянье делает замену. Ма Ксянгью уходит с поля, а Yao Lu выходит на его замену.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
75'
Гуанчжоу Эвергранд подает корнер.
73'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Жанг Вехжао уходит с поля, а Лин Гао выходит на его замену.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Хэнань Цзянье делает замену. Abduwal Ablet уходит с поля, а Heng Liu выходит на его замену.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
62'
Гуанчжоу Эвергранд подает корнер.
Угловой
61'
Гуанчжоу Эвергранд подает корнер.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Угловой
59'
Гуанчжоу Эвергранд подает корнер.
Угловой
56'
Гуанчжоу Эвергранд подает корнер.
Угловой
55'
Хэнань Цзянье подает корнер.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
51'
Гуанчжоу Эвергранд подает корнер.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Угловой
47'
Хэнань Цзянье подает корнер.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Угловой
46'
Хэнань Цзянье подает корнер.
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
27'
Гудель Неманья сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо записал гол на свой счет!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
19'
Гуанчжоу Эвергранд подает корнер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Описание гола
9'
ОН ПРОМАЗАЛ - Гуларт Рикардо пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
7'
Ву Ян получил желтую карточку от судьи
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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