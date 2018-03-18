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Стадион: Тианхе
1:0
Второй тайм: 84'
7' Желтая карточкаYan Wu
0:0
9' Не забитый пенальтиГуларт Рикардо
1:0
27' ГолAlan VI
|
7'
9'
0:0
27'
1:0
73'
78'
Состав команд
19
Чэн
Цзэн
23
Ханьвэнь
Дэн
35
Сюэпэн
Ли
16
Бовэнь
Хуан
20
Ханчао
Ю
7
Alan
VI
17
Yan
Wu
16
Kuo
Yang
5
Цао
Гу
14
Кала
Хуан
28
Ма
Ксянгью
30
Jinbao
Zhong
Гуанчжоу Эвергранд 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Чэн Цзэн Вратарь
- 23 Ханьвэнь Дэн Защитник
- 5 Линьпэн Чжан Защитник
- 6 Сяотин Фэн Защитник
- 35 Сюэпэн Ли Защитник
- 8 Гудель Неманья Полузащитник
- 16 Бовэнь Хуан Полузащитник
- 20 Ханчао Ю Полузащитник
- 11 Гуларт Рикардо Полузащитник
- 15 Wenzhao Zhang Полузащитник
- 7 Alan VI Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Chenglin Zhang Защитник
- 34 Boxuan Feng Полузащитник
- 29 Лин Гао Полузащитник
- 22 Ши Тан Полузащитник
- 17 Liyn Yang Полузащитник
- 36 Yubiao Deng
- 40 Shibo Liu
- Главный тренер: Fabio Cannavaro
Хэнань Цзянье 5-4-1
- Основной состав
- 17 Yan Wu Вратарь
- 16 Kuo Yang Защитник
- 5 Цао Гу Защитник
- 14 Кала Хуан Защитник
- 2 Long Cheng Защитник
- 13 Abduwal Ablet Защитник
- 10 Бассогог Кристиан Полузащитник
- 28 Ма Ксянгью Полузащитник
- 6 Zhuoyi Feng Полузащитник
- 30 Jinbao Zhong Полузащитник
- 8 Са Орланду Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Guoming Wang Вратарь
- 25 Hao Chen III Полузащитник
- 27 Yao Lu Полузащитник
- 22 Wei Long Полузащитник
- 7 Changjie Du
- 20 Ali Shirmemet
- 24 Heng Liu
- Главный тренер: Dragan Talajic
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:2 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 09.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Чанчунь Ятай С
- 06.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 02.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Гуанчжоу Фули С
- 26.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шанхай Шэньхуа С
- 21.02.2018 Серезо Осака 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 14.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Бурирам Юнайтед ЛЧА
- 03.02.2018 Митьюлланд 1:2 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Копенгаген 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 22.01.2018 Брондбю 3:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 22.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 13.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 4:3 Яньбянь С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 22.09.2017 Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 17.09.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 12.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
Хэнань Цзянье (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 11.03.2018 Хэнань Цзянье 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.11.2017 Тяньцзинь Тэда 1:0 Хэнань Цзянье С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 21.10.2017 Яньбянь 1:2 Хэнань Цзянье С
- 15.10.2017 Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье С
- 24.09.2017 Хэнань Цзянье 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 17.09.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье С
- 20.08.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан С
- 13.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье С
- 09.08.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай С
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье С
- 01.07.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье С
- 21.06.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Хэнань Цзянье К
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
- 13.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
- 29.04.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 30.07.2016 Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 15.04.2016 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
- 15.07.2015 Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига
- 03.04.2015 Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 27.07.2014 Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 08.03.2014 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 21.07.2012 Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье
-
1 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
0 Дистанция, км 0
-
55 Владение мячом, % 45
Второй тайм
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
79'
78'
Хэнань Цзянье делает замену. Ма Ксянгью уходит с поля, а Yao Lu выходит на его замену.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
73'
Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Жанг Вехжао уходит с поля, а Лин Гао выходит на его замену.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Хэнань Цзянье делает замену. Abduwal Ablet уходит с поля, а Heng Liu выходит на его замену.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
62'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
46'
Начался второй тайм!
46'
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
27'
Гудель Неманья сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо записал гол на свой счет!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
ОН ПРОМАЗАЛ - Гуларт Рикардо пробил пенальти, но не смог забить!
7'
Ву Ян получил желтую карточку от судьи
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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