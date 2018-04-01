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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Ниа Смирны
Состав команд
12
Котник
Матиц
29
Банана
Яя
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 22 Папагеоргиу Атанасиос Защитник
- 29 Банана Яя Защитник
- 14 Ставропулос Димитрис Защитник
- 3 Сарамантас Гиоргос Защитник
- 7 Корбос Панайотис Полузащитник
- 21 Сиопис Манолис Полузащитник
- 19 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 88 Саввидис Кириакос Полузащитник
- 10 Спиридонович Срдан Полузащитник
- 96 Дурмишай Фиорин Нападающий
- Запасные игроки
- 73 Бантис Георгиос Вратарь
- 4 Новак Крыстян Защитник
- 25 Angelos Piniotis Полузащитник
- 17 Йесил Самед Нападающий
- 6 Panagiotis Makrillos
- 23 Вукелатос Герасимос
- 16 Giannis Oikonomidis
- Главный тренер: Григориу Михаил
Ксанти 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Живкович Живко Вратарь
- 5 Dimos Baxevanidis Защитник
- 21 Konstantinos Fliskas Защитник
- 27 Силла Салимо Защитник
- 4 Stratos Svarnas Защитник
- 12 Мехия Альфредо Полузащитник
- 77 Бриту Фуртаду Полузащитник
- 6 Де Лукас Пабло Полузащитник
- 26 Ендришек Эрик Полузащитник
- 10 Джуричкович Петар Полузащитник
- 7 Panagiotis Triadis Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Касадо Хорхе Защитник
- 92 Камара Мохамед II Полузащитник
- 11 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 19 Kike Boula Нападающий
- 18 Matias Castro II
- 1 Athanasios Garavelis
- 30 Dimitris Meliopoulos
- Главный тренер: Milan Rastavac
Предыдущие игры
Паниониос (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
- 24.02.2018 Паниониос 0:0 Астерас С
- 18.02.2018 Олимпиакос 1:0 Паниониос С
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия С
- 07.02.2018 Ламия 1:4 Паниониос К
- 03.02.2018 Лариса 0:0 Паниониос С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 24.01.2018 Паниониос 1:0 Ламия К
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 13.01.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Паниониос С
- 09.01.2018 ОФИ 0:1 Паниониос К
- 06.01.2018 Паниониос 3:1 АОК Керкира С
- 21.12.2017 Паниониос 2:0 ОФИ К
- 18.12.2017 Левадиакос 2:1 Паниониос С
- 09.12.2017 Паниониос 2:1 Платаниас С
- 03.12.2017 Панатинаикос 0:1 Паниониос С
- 30.11.2017 Панегиалиос 1:0 Паниониос К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
Ксанти (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 25.02.2018 Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис С
- 18.02.2018 АЕК 4:0 Ксанти С
- 10.02.2018 Ксанти 1:1 АОК Керкира С
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
- 28.01.2018 Ксанти 2:1 Левадиакос С
- 21.01.2018 Олимпиакос 3:0 Ксанти С
- 13.01.2018 Ксанти 3:2 Платаниас С
- 10.01.2018 Ксанти 2:0 Лариса К
- 07.01.2018 Ламия 0:1 Ксанти С
- 21.12.2017 Лариса 3:0 Ксанти К
- 17.12.2017 Ксанти 1:1 Панатинаикос С
- 09.12.2017 Лариса 1:0 Ксанти С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 28.11.2017 Пансерраикос 1:2 Ксанти К
- 25.11.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.11.2017 Ксанти 2:0 Паниониос С
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти С
- 29.10.2017 Ксанти 0:2 Атромитос С
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ксанти: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 19.11.2017 Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига
- 05.02.2017 Паниониос 2:0 Ксанти Суперлига
- 17.09.2016 Ксанти 0:2 Паниониос Суперлига
- 12.03.2016 Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига
- 22.11.2015 Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига
- 04.02.2015 Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига
- 27.09.2014 Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига
- 23.03.2014 Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига
- 01.12.2013 Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига
- 14.04.2013 Паниониос 3:3 Ксанти Суперлига
- 09.12.2012 Ксанти 4:0 Паниониос Суперлига
- 18.04.2012 Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига
- 17.12.2011 Ксанти 1:0 Паниониос Суперлига
- 09.01.2011 Паниониос 0:2 Ксанти Суперлига
- 12.09.2010 Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига
- 07.03.2010 Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига
- 08.11.2009 Ксанти 1:2 Паниониос Суперлига
- 03.01.2009 Ксанти 0:0 Паниониос Суперлига
- 31.08.2008 Паниониос 0:1 Ксанти Суперлига
- 02.03.2008 Ксанти 1:2 Паниониос Суперлига
Паниониос
Ксанти
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|24
|17
|4
|3
|48 - 11
|55
|2.
|АЕК
|24
|16
|6
|2
|40 - 12
|54
|3.
|Олимпиакос
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|4.
|Атромитос
|26
|12
|11
|3
|34 - 19
|47
|5.
|Ксанти
|0:0
|26
|9
|9
|8
|24 - 27
|36
|6.
|Панатинаикос
|25
|8
|10
|7
|25 - 22
|34
|7.
|Паниониос
|0:0
|26
|8
|10
|8
|27 - 24
|34
|8.
|Астерас
|25
|8
|9
|8
|28 - 21
|33
|9.
|Панаитоликос
|26
|8
|8
|10
|28 - 30
|32
|10.
|Левадиакос
|26
|7
|10
|9
|22 - 29
|31
|11.
|ПАС Янина
|25
|6
|12
|7
|27 - 28
|30
|12.
|Лариса
|25
|6
|8
|11
|17 - 34
|26
|13.
|Ламия
|25
|5
|9
|11
|17 - 31
|24
|14.
|АОК Керкира
|25
|4
|8
|13
|17 - 39
|20
|15.
|Аполлон Смирнис
|24
|3
|10
|11
|17 - 33
|19
|16.
|Платаниас
|25
|2
|4
|19
|12 - 51
|10
Второй тайм
58'
Ксанти делает замену. Бриту Фуртаду уходит с поля, а Matias Castro выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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