- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Керкыра
0:0
Второй тайм: 66'
15' Желтая карточкаMark Asigba
41' Желтая карточкаБалафас Сотирис
45' Желтая карточкаNikolaos Kritikos
|
15'
41'
Состав команд
23
Ролье
Диего
АОК Керкира 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Nikos Giannakopoulos Вратарь
- 25 Балафас Сотирис Защитник
- 55 Christos Gromitsaris Защитник
- 22 Stefanos Siontis Защитник
- 2 Адехо Даниэль Защитник
- 3 Лекович Никола Полузащитник
- 6 Nikolaos Kritikos Полузащитник
- 23 Ролье Диего Полузащитник
- 9 Thuram II Полузащитник
- 26 Эпштайн Денис Полузащитник
- 14 Giorgos Pamlidis Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Fotis Koutzavasilis Вратарь
- 4 Артиматас Костакис Защитник
- 19 Alexandros Kontos Полузащитник
- 18 Митидис Нестор Полузащитник
- 10 Panagiotis Zorbas Полузащитник
- 24 Giannis Ioannou II
- 21 Antonis Anastasiou
- Главный тренер: Giannis Matzourakis
Ламия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Nikos Papadopoulos II Вратарь
- 2 Stavros Vasilantonopoulos Защитник
- 50 Mark Asigba Защитник
- 14 Anestis Anastasiadis Защитник
- 3 Iordanis Papargyriou Защитник
- 32 Блажич Марко Полузащитник
- 61 Konstantinos Bouloulis Полузащитник
- 45 Nikolaos Tsoukalos Полузащитник
- 18 Christos Koukolis Полузащитник
- 77 Пити Франсиско Полузащитник
- 24 Будник Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Vaggelis Pitkas Вратарь
- 6 Dimitrris Koutromanos Защитник
- 7 Michalis Frangos Полузащитник
- 34 Прындета Виталий Полузащитник
- 16 Андроник Давид Полузащитник
- 29 Бен-Джемия Селим Полузащитник
- 10 Wanderson IX
- Главный тренер: Babis Tennes
Предыдущие игры
АОК Керкира (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 10.03.2018 Лариса 0:0 АОК Керкира С
- 03.03.2018 АОК Керкира 1:1 ПАС Янина С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
- 17.02.2018 АОК Керкира 2:0 Аполлон Смирнис С
- 10.02.2018 Ксанти 1:1 АОК Керкира С
- 04.02.2018 Левадиакос 2:0 АОК Керкира С
- 27.01.2018 АОК Керкира 2:0 Платаниас С
- 20.01.2018 Панатинаикос 4:0 АОК Керкира С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 06.01.2018 Паниониос 3:1 АОК Керкира С
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 02.12.2017 Астерас 4:0 АОК Керкира С
- 29.11.2017 Трикала 0:0 АОК Керкира К
- 26.11.2017 АОК Керкира 1:3 Олимпиакос С
- 18.11.2017 Ламия 1:1 АОК Керкира С
- 05.11.2017 АОК Керкира 1:1 Лариса С
- 28.10.2017 ПАС Янина 2:1 АОК Керкира С
- 24.10.2017 АОК Керкира 6:1 Спарти К
- 21.10.2017 АОК Керкира 1:0 Панаитоликос С
Ламия (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 11.03.2018 Ламия 1:1 Левадиакос С
- 03.03.2018 Платаниас 1:2 Ламия С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия С
- 07.02.2018 Ламия 1:4 Паниониос К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Паниониос 1:0 Ламия К
- 21.01.2018 Ламия 1:0 Астерас С
- 15.01.2018 Олимпиакос 2:0 Ламия С
- 10.01.2018 Панатинаикос 1:0 Ламия К
- 07.01.2018 Ламия 0:1 Ксанти С
- 21.12.2017 Ламия 4:1 Панатинаикос К
- 17.12.2017 Ламия 0:2 Лариса С
- 10.12.2017 ПАС Янина 1:1 Ламия С
- 03.12.2017 Ламия 2:2 Панаитоликос С
- 28.11.2017 Аполлон Лариса 0:2 Ламия К
- 25.11.2017 Аполлон Смирнис 1:1 Ламия С
- 18.11.2017 Ламия 1:1 АОК Керкира С
Последние игры между собой
АОК Керкира: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
- 18.11.2017 Ламия 1:1 АОК Керкира Суперлига
- 30.11.2016 АОК Керкира 2:2 Ламия Кубок
- 11.04.2016 Ламия 1:1 АОК Керкира Футбольная лига
- 27.11.2015 АОК Керкира 3:2 Ламия Футбольная лига
АОК Керкира
Ламия
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|24
|17
|4
|3
|48 - 11
|55
|2.
|АЕК
|24
|16
|6
|2
|40 - 12
|54
|3.
|Олимпиакос
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|4.
|Атромитос
|26
|12
|11
|3
|34 - 19
|47
|5.
|Ксанти
|26
|9
|9
|8
|24 - 27
|36
|6.
|Панатинаикос
|25
|8
|10
|7
|25 - 22
|34
|7.
|Паниониос
|26
|8
|10
|8
|27 - 24
|34
|8.
|Астерас
|25
|8
|9
|8
|28 - 21
|33
|9.
|Панаитоликос
|26
|8
|8
|10
|28 - 30
|32
|10.
|Левадиакос
|26
|7
|10
|9
|22 - 29
|31
|11.
|ПАС Янина
|25
|6
|12
|7
|27 - 28
|30
|12.
|Лариса
|0:1
|26
|6
|8
|12
|17 - 35
|26
|13.
|Ламия
|0:0
|26
|5
|10
|11
|17 - 31
|25
|14.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|25
|4
|10
|11
|18 - 33
|22
|15.
|АОК Керкира
|0:0
|26
|4
|9
|13
|17 - 39
|21
|16.
|Платаниас
|25
|2
|4
|19
|12 - 51
|10
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Балафас Сотирис получил желтую карточку от судьи
29'
АОК Керкира делает замену. Giorgos Pamlidis уходит с поля, а Панайотис Зорбас выходит на его замену.
15'
Mark Asigba получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kerkyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация