  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
АОК Керкира
0:0
Второй тайм: 66'
Ламия
0'
15' Желтая карточка
Mark Asigba
41' Желтая карточка
Балафас Сотирис
45' Желтая карточка
Nikolaos Kritikos
66'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Балафас Сотирис получил желтую карточку от судьи
29'
АОК Керкира делает замену. Giorgos Pamlidis уходит с поля, а Панайотис Зорбас выходит на его замену.
Желтая карточка
15'
Mark Asigba получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kerkyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация