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Стадион: Зрители: 8447
Бранн
2:0
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
18' Гол
Сколевик Стеффен
40' Желтая карточка
Попович Зоран
2:0
41' Гол
Вормгор Вито
84' Желтая карточка
Vegard Leikvoll Moberg
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Бранн делает замену. Хауген Фредрик уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
85'
Буде-Глимт делает замену. Томас Якобсен уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Вегард Леикволл Моберг получил желтую карточку от судьи
73'
Бранн делает замену. Кумсан Джилберт уходит с поля, а Скаанес Каспер выходит на его замену.
65'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.

57'
Буде-Глимт делает замену. Тронд Ольсен уходит с поля, а Драге Томас выходит на его замену.
46'
Бранн делает замену. Бармен Кристоффер уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Вормгор Вито бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Попович Зоран получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Сколевик Стеффен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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