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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Бранн Зрители: 8447
2:0
Конец матча
1:0
18' ГолСколевик Стеффен
40' Желтая карточкаПопович Зоран
2:0
41' ГолВормгор Вито
84' Желтая карточкаVegard Leikvoll Moberg
|
18'
1:0
40'
41'
2:0
Состав команд
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 6 Йонссон Видар Защитник
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 9 Скаанес Каспер
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 12 Попович Зоран Вратарь
- 5 Thomas Jacobsen I Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 24 Frederik Andre Bjoerkan Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 30 Trond Olsen II Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Рикардо II Вратарь
- 8 Eirik Wollen Steen Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 7 Драге Томас Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 11 Jens Hauge Нападающий
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Бранн 2:0 Одд Т
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 19.01.2018 Будё-Глимт 3:0 Мьёльнер ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Будё-Глимт 1:3 Левангер ПД
- 01.10.2017 Будё-Глимт 4:1 Флурё ПД
- 26.09.2017 Улленсакер/Киса 2:5 Будё-Глимт ПД
- 19.09.2017 Будё-Глимт 1:0 Тромсдален ПД
- 12.09.2017 Старт 2:2 Будё-Глимт ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 22.08.2017 Конгсвингер 0:1 Будё-Глимт ПД
- 16.08.2017 Будё-Глимт 4:0 Фредрикстад ПД
- 13.08.2017 Эльверум 0:4 Будё-Глимт ПД
Последние игры между собой
Бранн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 18.09.2016 Будё-Глимт 1:3 Бранн Типпелиген
- 10.04.2016 Бранн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген
- 26.10.2014 Будё-Глимт 2:1 Бранн Типпелиген
- 16.05.2014 Бранн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Бранн
Будё-Глимт
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Сарпсборг-08
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Будё-Глимт
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Хёугесунн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кристиансунд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Одд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Лиллестрём
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Ранхейм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Бранн делает замену. Хауген Фредрик уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
85'
Буде-Глимт делает замену. Томас Якобсен уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
84'
Вегард Леикволл Моберг получил желтую карточку от судьи
73'
Бранн делает замену. Кумсан Джилберт уходит с поля, а Скаанес Каспер выходит на его замену.
65'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.
57'
Буде-Глимт делает замену. Тронд Ольсен уходит с поля, а Драге Томас выходит на его замену.
46'
Бранн делает замену. Бармен Кристоффер уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Вормгор Вито бьет в цель!
40'
Попович Зоран получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Сколевик Стеффен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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