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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Альфхейм
Отложен
Состав команд
25
Lasse
Nilsen
Тромсё 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Защитник
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- 9 Вук Слободан Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 42 Бакенга Мушага Полузащитник
- 14 Hans Nordbye Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Simo Valakari
Стрёмсгодсет 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 39 Саетра Ларс Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 25 Ринстад Стиан Полузащитник
- 8 Жради Бассель Нападающий
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 17 Christopher Lindquist Нападающий
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 21.09.2017 Тромсё 2:2 Одд Т
- 17.09.2017 Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Т
- 10.09.2017 Кристиансунд 4:1 Тромсё Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 14.08.2017 Волеренга 0:0 Тромсё Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 17.07.2016 Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Типпелиген
- 10.04.2016 Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.08.2015 Тромсё 0:6 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.06.2015 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген
- 03.11.2013 Тромсё 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 29.06.2013 Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Типпелиген
- 12.08.2012 Тромсё 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2012 Стрёмсгодсет 2:0 Тромсё Типпелиген
- 18.09.2011 Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 08.05.2011 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Типпелиген
- 31.10.2010 Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.06.2010 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген
- 26.07.2009 Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.06.2009 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген
- 21.09.2008 Стрёмсгодсет 1:3 Тромсё Типпелиген
- 06.07.2008 Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.10.2007 Тромсё 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Сарпсборг-08
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Будё-Глимт
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Хёугесунн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кристиансунд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Одд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Лиллестрём
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Ранхейм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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