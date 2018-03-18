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Стадион: Хуагесунд Зрители: 3820
0:1
9' ГолЭурснес Фредрик
84' Желтая карточкаMathias Antonsen Normann
|
9'
0:1
Состав команд
16
Лейте
Бруно
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 15 Izuchukwu Anthony Защитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 17 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 14 Torbjoern Kallevaag
- 35 Икеди Энтони
- 20 Ibrahima Kone
- Главный тренер: Eirik Horneland
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 7 Mathias Antonsen Normann Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 27 Чима Даниэль Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Полузащитник
- 3 Тело Кристофер Полузащитник
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 21 Tobias Hammer Svendsen
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
Мольде (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Лиллестрём 2:1 Мольде ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Лиллестрём 0:1 Мольде Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 11.09.2017 Мольде 2:1 Одд Т
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Мольде: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген
- 11.09.2016 Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген
- 08.05.2016 Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген
- 10.07.2015 Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 26.04.2015 Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген
- 18.10.2014 Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 23.05.2014 Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген
- 29.09.2013 Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген
- 16.05.2013 Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген
- 15.09.2012 Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 01.04.2012 Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген
- 17.07.2011 Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 29.05.2011 Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген
- 31.10.2010 Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген
- 16.05.2010 Мольде 2:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн
Мольде
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Сарпсборг-08
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Будё-Глимт
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Хёугесунн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кристиансунд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Одд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Лиллестрём
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Ранхейм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Хёугесунн делает замену. Воге-Нильсен Йоаким уходит с поля, а Ikenna Ikedi выходит на его замену.
86'
Мольде делает замену. Хестад Эйрик уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
84'
Mathias Normann получил желтую карточку от судьи
77'
Мольде делает замену. Форрен Вегард уходит с поля, а Stian Gregersen выходит на его замену.
56'
Мольде делает замену. Thomas Amang уходит с поля, а Erling Braut Haaland выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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