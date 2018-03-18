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Стадион: Зрители: 3820
Хёугесунн
0:1
Конец матча
Мольде
0'
0:1
9' Гол
Эурснес Фредрик
84' Желтая карточка
Mathias Antonsen Normann
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Хёугесунн делает замену. Воге-Нильсен Йоаким уходит с поля, а Ikenna Ikedi выходит на его замену.
86'
Мольде делает замену. Хестад Эйрик уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Mathias Normann получил желтую карточку от судьи
77'
Мольде делает замену. Форрен Вегард уходит с поля, а Stian Gregersen выходит на его замену.
56'
Мольде делает замену. Thomas Amang уходит с поля, а Erling Braut Haaland выходит на его замену.

Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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