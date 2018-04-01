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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
1:0
Второй тайм: 49'
10' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
12' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
1:0
30' ГолАраужо Серхио
35' Вторая желтая карточкаИнсуа Эмануэль
|
12'
30'
1:0
35'
Состав команд
23
Хульт
Никлас
12
Гало
Родриго
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Баркас Вассилис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 4 Враньеш Огнен Защитник
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 21 Коне Панайотис Полузащитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 11 Араужо Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цинтотас Панайотис Вратарь
- 3 Лопеш Элдер Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 24 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Хименес Маноло
Панатинаикос 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 2 Йоханссон Маттиас Защитник
- 26 Коловециос Димитрис Защитник
- 21 Курбелис Димитрис Защитник
- 3 Инсуа Эмануэль Защитник
- 5 Каче Эргюс Полузащитник
- 22 Theofanis Tsandaris Полузащитник
- 78 Кулибали Усман Полузащитник
- 10 Мунье Антони Полузащитник
- 17 Лод Робин Полузащитник
- 6 Донис Христос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Диудис Сократис Вратарь
- 20 Ойконому Евангелос Защитник
- 15 Авлонитис Тасос Защитник
- 34 Стаикос Пасхалис Полузащитник
- 18 Лусиано Невес Нападающий
- 9 Мистакидис Яннис Нападающий
- 8 Молинс Гильермо Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
- 01.03.2018 Лариса 2:1 АЕК К
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 АЕК 4:0 Ксанти С
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 07.02.2018 АЕК 2:1 Олимпиакос К
- 04.02.2018 Олимпиакос 1:2 АЕК С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Олимпиакос 0:0 АЕК К
- 20.01.2018 Лариса 0:0 АЕК С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Левадиакос 0:2 АЕК С
Панатинаикос (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 10.03.2018 Панатинаикос 1:1 Астерас С
- 04.03.2018 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
- 19.02.2018 Лариса 0:1 Панатинаикос С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 27.01.2018 Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос С
- 20.01.2018 Панатинаикос 4:0 АОК Керкира С
- 14.01.2018 Левадиакос 3:2 Панатинаикос С
- 10.01.2018 Панатинаикос 1:0 Ламия К
- 07.01.2018 Панатинаикос 2:0 Платаниас С
- 21.12.2017 Ламия 4:1 Панатинаикос К
- 17.12.2017 Ксанти 1:1 Панатинаикос С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 03.12.2017 Панатинаикос 0:1 Паниониос С
- 29.11.2017 Панахаики 1:1 Панатинаикос К
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос С
- 19.11.2017 Панатинаикос 1:1 АЕК С
- 04.11.2017 Астерас 1:0 Панатинаикос С
- 28.10.2017 Панатинаикос 1:0 Олимпиакос С
Последние игры между собой
АЕК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Панатинаикос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 19.11.2017 Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига
- 24.05.2017 Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
- 21.05.2017 АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига
- 02.04.2017 АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига
- 15.01.2017 Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига
- 26.05.2016 АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига
- 23.05.2016 Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига
- 28.02.2016 АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига
- 01.11.2015 Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига
- 03.03.2013 АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига
- 04.11.2012 Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
- 20.05.2012 Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
- 07.05.2012 АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига
- 11.03.2012 АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига
- 06.11.2011 Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига
- 25.05.2011 АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига
- 12.05.2011 Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига
- 13.02.2011 Панатинаикос 3:1 АЕК Суперлига
- 02.02.2011 АЕК 2:3 Панатинаикос Кубок
- 19.01.2011 Панатинаикос 0:2 АЕК Кубок
АЕК
Панатинаикос
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|25
|17
|6
|2
|41 - 12
|57
|2.
|ПАОК
|24
|17
|4
|3
|48 - 11
|55
|3.
|Олимпиакос
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|4.
|Атромитос
|26
|12
|11
|3
|34 - 19
|47
|5.
|Ксанти
|26
|9
|9
|8
|24 - 27
|36
|6.
|Паниониос
|26
|8
|10
|8
|27 - 24
|34
|7.
|Панатинаикос
|0:1
|26
|8
|10
|8
|25 - 23
|34
|8.
|Астерас
|25
|8
|9
|8
|28 - 21
|33
|9.
|Панаитоликос
|26
|8
|8
|10
|28 - 30
|32
|10.
|Левадиакос
|26
|7
|10
|9
|22 - 29
|31
|11.
|ПАС Янина
|25
|6
|12
|7
|27 - 28
|30
|12.
|Лариса
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|13.
|Ламия
|26
|5
|10
|11
|17 - 31
|25
|14.
|Аполлон Смирнис
|25
|4
|10
|11
|20 - 33
|22
|15.
|АОК Керкира
|26
|4
|9
|13
|17 - 39
|21
|16.
|Платаниас
|25
|2
|4
|19
|12 - 51
|10
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Инсуа Эмануэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
30'
Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
12'
Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
10'
Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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