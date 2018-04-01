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Стадион:
АЕК
1:0
Второй тайм: 49'
Панатинаикос
0'
10' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
12' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
1:0
30' Гол
Араужо Серхио
35' Вторая желтая карточка
Инсуа Эмануэль
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Инсуа Эмануэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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