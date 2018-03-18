  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион: Зрители: 6063
Волеренга
2:1
Конец матча
Одд
0'
37' Желтая карточка
Натьон Йонатан
0:0
49' Не забитый пенальти
Юклеред Симен
0:1
58' Гол
Bilal Njie
1:1
60' Гол
Натьон Йонатан
64' Желтая карточка
Фридьонссон Самуэль
2:1
65' Гол
Джонсон Сэм
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Волеренга делает замену. Chidera Ejuke уходит с поля, а Финне Бор выходит на его замену.
84'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
81'
Волеренга делает замену. Джонсон Сэм уходит с поля, а Fitim Azemi выходит на его замену.
78'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
71'
Одд Гренланд делает замену. Нордквелле Фредрик уходит с поля, а Markus Andre Kaasa выходит на его замену.

Описание гола
65'
Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Фридьонссон Самуэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Натьон Йонатан бьет в цель!
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Bilal Njie бьет в цель!
Описание гола
49'
ОН ПРОМАЗАЛ - Юклеред Симен пробил пенальти, но не смог забить!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Волеренга делает замену. Ибрахим Абдисалам уходит с поля, а Фридьонссон Самуэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Натьон Йонатан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация