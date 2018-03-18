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Стадион: Intility Arena Зрители: 6063
37' Желтая карточкаНатьон Йонатан
0:0
49' Не забитый пенальтиЮклеред Симен
0:1
58' ГолBilal Njie
1:1
60' ГолНатьон Йонатан
64' Желтая карточкаФридьонссон Самуэль
2:1
65' ГолДжонсон Сэм
|
37'
49'
0:0
58'
0:1
60'
1:1
65'
2:1
Состав команд
33
Амин
Нури
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
10
Джонсон
Сэм
40
Эджук
Чидера
Волеренга 4-3-3
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 17 Юклеред Симен Нападающий
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- 40 Эджук Чидера Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 26 Доннум Арон Полузащитник
- 9 Fitim Azemi
- Главный тренер: Дейла Ронни
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 3 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 25 Кителано Джон Защитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 5 Грогор Томас Полузащитник
- 19 Bilal Njie Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 16 Joshua Kitolano
- 18 Odin Luraas Bjoertuft
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 24.01.2018 Волеренга 2:1 Силькеборг ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 17.01.2018 Волеренга 0:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 03.11.2017 Саннефьёрд 2:0 Волеренга Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
Одд (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 31.01.2018 Оденсе 1:3 Одд ТМК
- 28.01.2018 Одд 1:1 Хорсенс ТМК
- 25.01.2018 Одд 3:1 Шанхай Шэньсинь ТМК
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
- 23.10.2017 Одд 1:0 Лиллестрём Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 25.09.2017 Сарпсборг-08 2:1 Одд Т
- 21.09.2017 Тромсё 2:2 Одд Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 11.09.2017 Мольде 2:1 Одд Т
- 20.08.2017 Одд 1:0 Саннефьёрд Т
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Типпелиген
- 30.04.2017 Одд 2:1 Волеренга Типпелиген
- 28.08.2016 Одд 1:2 Волеренга Типпелиген
- 03.07.2016 Волеренга 0:1 Одд Типпелиген
- 01.11.2015 Волеренга 2:2 Одд Типпелиген
- 05.07.2015 Одд 1:2 Волеренга Типпелиген
- 27.02.2015 Одд 2:0 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
Волеренга
Одд
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Волеренга
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Сарпсборг-08
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Будё-Глимт
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Хёугесунн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кристиансунд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Лиллестрём
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Ранхейм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Одд
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
81'
Волеренга делает замену. Джонсон Сэм уходит с поля, а Fitim Azemi выходит на его замену.
78'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
71'
Одд Гренланд делает замену. Нордквелле Фредрик уходит с поля, а Markus Andre Kaasa выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
64'
Фридьонссон Самуэль получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Натьон Йонатан бьет в цель!
58'
Г О О О О Л - Bilal Njie бьет в цель!
49'
ОН ПРОМАЗАЛ - Юклеред Симен пробил пенальти, но не смог забить!
46'
Начался второй тайм!
46'
Волеренга делает замену. Ибрахим Абдисалам уходит с поля, а Фридьонссон Самуэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Натьон Йонатан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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