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Стадион:
Даллас
3:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
20' Гол
Лама Ролан
37' Красная карточка
Демпси Клинт
45' Желтая карточка
Свенссон Густаф
2:0
59' Гол
Maximiliano Nicolas Urruti
3:0
64' Гол
Лама Ролан
65' Желтая карточка
Недялков Антон
65' Желтая карточка
Леердам Келвин
76' Желтая карточка
Ким Ки-Хи
89' Желтая карточка
Нигл Ламар
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Нигл Ламар получил желтую карточку от судьи
80'
Даллас Burn делает замену. Лама Ролан уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.
80'
Даллас Burn делает замену. Диас Мауро уходит с поля, а Кристиан Колман выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Ким Ки-Хи получил желтую карточку от судьи
74'
Сиэтл Саундерс делает замену. Торрес Роман уходит с поля, а Ким Ки-Хи выходит на его замену.

68'
Даллас Burn делает замену. Jacori Hayes уходит с поля, а Paxton Pomykal выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Леердам Келвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Недялков Антон получил желтую карточку от судьи
64'
Сиэтл Саундерс делает замену. Handwalla Bwana уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Лама Ролан бьет в цель!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Maximiliano Nicolas Urruti бьет в цель!
52'
Сиэтл Саундерс делает замену. Шипп Харри уходит с поля, а Нигл Ламар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Свенссон Густаф получил желтую карточку от судьи
37'
УДАЛЕНИЕ! - Демпси Клинт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Лама Ролан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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