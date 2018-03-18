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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тойота
3:0
Конец матча
1:0
20' ГолЛама Ролан
37' Красная карточкаДемпси Клинт
45' Желтая карточкаСвенссон Густаф
2:0
59' ГолMaximiliano Nicolas Urruti
3:0
64' ГолЛама Ролан
65' Желтая карточкаНедялков Антон
65' Желтая карточкаЛеердам Келвин
76' Желтая карточкаКим Ки-Хи
89' Желтая карточкаНигл Ламар
|
20'
1:0
37'
45'
52'
59'
2:0
64'
3:0
65'
65'
76'
89'
Состав команд
14
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
15
Jacori
Hayes
10
Диас
Мауро
20
Лама
Ролан
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
14
Маршалл
Чэд
19
Шипп
Харри
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 14 Jimmy Maurer Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 6 Недялков Антон Защитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 15 Jacori Hayes Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 19 Paxton Pomykal Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 11 Harold Mosquera
- 30 Kyle Zobeck
- Главный тренер: Oscar Pareja
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 70 Handwalla Bwana Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 21 Делем Жорди Защитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 35 Мередит Брайан
- 23 Henry Wingo
- 30 Jordan McCrary
- 16 Alex Roldan
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сиэтл Саундерс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас МЛС
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 07.11.2016 Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.10.2016 Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС
- 17.10.2016 Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 14.07.2016 Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС
- 15.05.2016 Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 09.11.2015 Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 02.11.2015 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС
- 14.06.2015 Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС
- 29.03.2015 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 11.11.2014 Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС
- 03.11.2014 Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.09.2014 Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.05.2014 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС
- 13.04.2014 Даллас 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.10.2013 Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 04.08.2013 Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС
- 19.05.2013 Сиэтл Саундерс 4:2 Даллас МЛС
- 22.10.2012 Сиэтл Саундерс 3:1 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Коламбус Крю
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|9.
|Орландо Сити
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|10.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|11.
|Торонто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Нигл Ламар получил желтую карточку от судьи
80'
Даллас Burn делает замену. Лама Ролан уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.
80'
Даллас Burn делает замену. Диас Мауро уходит с поля, а Кристиан Колман выходит на его замену.
76'
Ким Ки-Хи получил желтую карточку от судьи
74'
Сиэтл Саундерс делает замену. Торрес Роман уходит с поля, а Ким Ки-Хи выходит на его замену.
68'
Даллас Burn делает замену. Jacori Hayes уходит с поля, а Paxton Pomykal выходит на его замену.
65'
Леердам Келвин получил желтую карточку от судьи
65'
Недялков Антон получил желтую карточку от судьи
64'
Сиэтл Саундерс делает замену. Handwalla Bwana уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Лама Ролан бьет в цель!
59'
Г О О О О Л - Maximiliano Nicolas Urruti бьет в цель!
52'
Сиэтл Саундерс делает замену. Шипп Харри уходит с поля, а Нигл Ламар выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Свенссон Густаф получил желтую карточку от судьи
37'
УДАЛЕНИЕ! - Демпси Клинт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
20'
Г О О О О Л - Лама Ролан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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