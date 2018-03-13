Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брайтон

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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
Брайтон (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 10.03.2018 Эвертон 2:0 Брайтон ПЛ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Брайтон 3:1 Ковентри К
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Мидлсбро 0:1 Брайтон К
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - БрайтонДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 51 минуту, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед
94.1% (64)
Ничья:
0% (0)
Брайтон
5.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
57.4% (39)
2:1 Манчестер Юнайтед:
17.6% (12)
3:0 Манчестер Юнайтед:
8.8% (6)
3:1 Манчестер Юнайтед:
4.4% (3)
0:1 Брайтон:
4.4% (3)
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