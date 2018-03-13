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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Брайтон
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брайтон

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 51 минуту, которая состоится 17.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед
94.1% (64)
Ничья:
0% (0)
Брайтон
5.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
57.4% (39)
Манчестер Юнайтед:
17.6% (12)
Манчестер Юнайтед:
8.8% (6)
Манчестер Юнайтед:
4.4% (3)
Брайтон:
4.4% (3)
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