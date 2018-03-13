Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Челси

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Стадион: Кинг Пауэр
Предыдущие игры
Лестер (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 10.03.2018 Вест Бромвич 1:4 Лестер ПЛ
- 03.03.2018 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 16.02.2018 Лестер 1:0 Шеффилд Юнайтед К
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер ПЛ
- 27.01.2018 Питерборо Юнайтед 1:5 Лестер К
- 20.01.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 16.01.2018 Лестер 2:0 Флитвуд Таун К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 06.01.2018 Флитвуд Таун 0:0 Лестер К
- 01.01.2018 Лестер 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Лестер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер Премьер-лига
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси Премьер-лига
- 14.01.2017 Лестер 0:3 Челси Премьер-лига
- 15.10.2016 Челси 3:0 Лестер Премьер-лига
- 20.09.2016 Лестер 2:4 Челси Кубок лиги
- 15.05.2016 Челси 1:1 Лестер Премьер-лига
- 14.12.2015 Лестер 2:1 Челси Премьер-лига
- 29.04.2015 Лестер 1:3 Челси Премьер-лига
- 23.08.2014 Челси 2:0 Лестер Премьер-лига
- 18.03.2012 Челси 5:2 Лестер Кубок
- 31.10.2007 Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 17 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Лестер - Челси
Лестер
12.5% (9)
Ничья:
18.1% (13)
Челси
69.4% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
47.2% (34)
2:1 Лестер:
11.1% (8)
1:1 Ничья:
11.1% (8)
0:1 Челси:
8.3% (6)
0:2 Челси:
5.6% (4)
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