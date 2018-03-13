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Стадион:
Лестер
 
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Челси
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Челси

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 17 минут, которая состоится 18.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Челси
Лестер
12.5% (9)
Ничья:
18.1% (13)
Челси
69.4% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
47.2% (34)
Лестер:
11.1% (8)
Ничья:
11.1% (8)
Челси:
8.3% (6)
Челси:
5.6% (4)
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